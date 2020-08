10 odličnih savjeta za užurbani život bez bespotrebnog stresa

<p>Da, postoje ljudi koji su zaposleni i imaju milijun stvari za napraviti, kako na poslu tako i u svom privatnom životu, a i dalje nisu pod stresom. Kako je to moguće? Moguće je! Bitna je organizacija.</p><h2>1. Imaju pomoć</h2><p>Kako uspijeva mama s četvero djece biti na poziciji voditelja? Kako uspijeva bračnom paru s troje djece da oboje rade u gradu puno radno vrijeme? Ono što je sigurno je da oni imaju pomoć oko čuvanja djece. 'Zauzeti ljudi' imaju pomoć kod kuće i djece kako bi mogli raditi puno radno vrijeme i druge stvari te kako bi zaradili i pridonijeli boljem životu svoje djece. </p><h2>2. Oni daju prednost spavanju, pravilnoj prehrani i vježbanju</h2><p>Za što manje stresa vrlo je bitno da se dobro naspavate minimalno 6 do 8 sati. Jedite zdrav i obilan doručak, vježbajte svako jutro, učinite to dijelom rutine. </p><h2>3. Oni vode računa o svom emocionalnom zdravlju</h2><p>Nemojte zaboraviti psihičko stanje i emocionalno zdravlje. Rješavajte sukobe kao odrasli ljudi, komunikacija je važan ključ uspješnih veza i brakova, ali i odnosa unutar obitelji. Dogovorite se oko nekih stvari, budite kompromisni i recite sve što vam je na pameti. Organizirajte si život, obaveze i obitelj. Ako vam stvari nisu dobre s partnerom probajte otići na razgovor kod terapeuta da vidite što vam smeta.</p><h2>4. Izbjegavaju dramu</h2><p>Ljudi koji se najmanje stresiraju izbjegavaju tračeve i dramu. Fokusiraju se na svoj život, obaveze i obitelj. Oni su produktivni i ne zamaraju se nebitnim činjenicama i tračevima.</p><h2>5. Imaju pouzdanu društvenu mrežu</h2><p>Nemojte na društvenim mrežama dodavati svakoga i prihvaćati svakoga. Bitno je da imate krug svojih pouzdanih prijatelja i da znate ako vam treba pomoć kome se možete obratiti. Nemojte svoj život previše eksploatirati na društvenim mrežama, neka vaša privatnost ostane u vaša četiri zida.</p><h2>6. Oni znaju kako napuniti baterije</h2><p>Bilo da se radi o noćnom izlasku, vikendu kod prijatelja ili jednostavnoj suboti popodne kod kuće, zauzeti ljudi znaju kada im nedostaje energije i kako se napuniti. Oni znaju trebaju li biti društveni ili odmoriti, biti u prirodi ili gledati Netflix. Ako žele pogledati neki film neće čekati nekog da ga pogleda s njim već će samostalno preuzeti inicijativu.</p><h2>7. Oni su sportaši i umjetnici</h2><p>Oni koji se bave sportom ili umjetnošću u većini slučajeva su više produktivniji, sretniji i ispunjeniji. Oni se fokusiraju na cilj i zbog toga se manje stresiraju. Više su i aktivniji pa vode zdraviji način života što naravno, umanjuje stres i tjeskobu.</p><h2>8. Kada su bolesni ostaju doma i ne forsiraju se</h2><p>Najučinkovitiji ljudi ostaju kući kada su bolesni. Oni znaju kada imaju pravu prehladu trebaju ostati doma i odmoriti jer će tako što prije ozdraviti. Ujedno su obzirni prema onima koji ih okružuju i žele osigurati da im ne prenesu bolest. Oni znaju koliko im je važno zdravlje i dobro se brinu o njemu. </p><h2>9. Izbjegavaju analizu</h2><p>Oni pogledaju problem, procjenjuju rješenje, izvršavaju ga i kreću dalje. Oni ne rade prevelike analize i ne zadržavaju se predugo na problemu, pronalaze najbrže i najučinkovitije rješenje za problem.</p><h2>10. Oni se nasmiješeni, zabavljaju se i uživaju u svom životu</h2><p>Uz dobro društvo te organiziran i ispunjen život lakše se diše. Oni koji rade s niskim stresom razlikuju ono što mogu kontrolirati i što ne mogu. Kašnjenja leta, promet i snježne oluje ih ne uznemiruju. Oni prepoznaju da se ove stvari mogu dogoditi, a ako ih žele izbjeći postoje načini da to učine (neće letjeti, raditi će od kuće i slično). Oni vode računa o životu koji su izgradili, cijeneći ono što imaju, piše <a href="https://www.rd.com/list/daily-habits-of-people-who-never-get-stressed/?fbclid=IwAR2-AzWSYQlxgjEFE6y7gxZ1Z96ByGRBgMk7fjyDAbf-lezraGgk8ekClYc&trkid=soc-rd-facebook" target="_blank">Reader's Digest.</a></p>