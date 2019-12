10 savjeta Dalaj Lame kako da pronađete svoj unutarnji mir...

Budite milosrdni

Riječ je o ljudskoj karakteristici, ne vjerskoj, smatra Dalaj Lama. Ljudi koji su milosrdni su zadovoljni i imaju sličan osjećaj kao nakon ukusne večere, dobrog godišnjeg odmora ili seksa.

Čuvajte svoja prijateljstva

Ne podcjenjujte svoje priajtelje jer će oni biti vaša najveća potpora u najtežim trenucima vašeg života. Ako ih volite i brinete o njima, nagradit će vas naklonošću i povjerenjem. Pravo prijateljstvo se ne temelji na novci ili političkom utjecaju, a ako vam se čini da vas netko iskorištava, sigurno vam nije prijatelj.

Budi ljubazan i pomozi drugima

Naša srca su dovoljan putokaz kako se trebamo ponašati. Slušajte ga, budite nježni i dobri jedni prema drugima i uvijek pomozite.

Ne dajte da tehnologija preuzme vaš život

Dalaj Lama ima preko 19 milijuna followera na Twitteru. No on vjeruje da stalna uporaba tehnologije uništava međuljudske odnose i ograničava nas u našem milosrđu.

Nađi svoju sreću

U medijima ćete često čitati o različitim brigama, ali rijetko o vrijednostima poput opraštanja, strpljenja i tolerancije. Kada ljudi počnu usvajati ove stavove, moći će pronaći sreću.

Pregovarajte umjesto da se svađate

Dijalog dolazi uz kompromis i poštuje drugu stranu. Argumentirani razgovor nikad nema pobjednika jer su sve strane poražene i povrijeđene. Pregovaranje znači da nađete zajednički jezik.

Pronađite unutarnji mir

Dalai Lama predlaže da svatko od nas svaki dan bude makar kratko sam. To će vam omogućiti da razmislite o svemu negativnom što vas muči - ljutnji, zamjeranju, ljubomori i umoru. Vjeruje da je smiren um izvor sreće i zdravlja.

Budite dobri prema majci Zemlji

Kako bismo preživjeli, Dalaj Lama smatra da svi moramo brinuti za naš planet. Naučiti reciklirati i pronaći alternativne energetske opcije. Shvaćanjem problema s kojima se suočavamo moći ćemo poduzeti nešto prije nego postane kasno.

Učite iz svojih grešaka

Nakon što pogriješite, razmislite što je pošlo po krivu. Preispitivanje samoga sebe pomaže nam da rastemo kao ljudsko biće, ali i u pronalasku ravnoteže između uma, duše i srca. Kad izgubite, ne zaboravite koju ste lekciju naučili iz toga.

Nemojte povrijediti druge

Svaka šteta koju napravite drugima će vam se vratiti. Bilo da je to laž, ogovaranje, nepristojnost i bez obzira koliko to maleno bilo, okrenut će se protiv as. Ako možete pomoći, pomozite. Ako ne možete, nemojte stajati na putu.

Život u miru znači živjeti u harmoniji sa sobom i svijetom. Vaša dobrobit počinje u vama i projicira se u vaše okruženje.

