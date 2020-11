Srebrni pramenovi kosi daju dojam lako\u0107e i elegancije.

POGLEDAJTE VIDEO: Kosa u bojama jednoroga i duge

Sun\u010dani, lagano valoviti bob nagla\u0161ava volumen i kreira ga tamo gdje ga nema.

Kra\u0107a, postepeno o\u0161i\u0161ana kosa djeluje punije i kvalitetnije.

\u010cokoladni pramenovi u raznim nijansama kosi daju dojam volumena.

Veliki val iznad lica, preba\u010den na drugu stranu, kosu \u010dini rasko\u0161nom.

Tehnika balayage, nijansirani na\u010din bojenja kose, daje joj dojam razigranosti tonova.

Du\u017eina do u\u0161iju za tanku je kosu idealna varijanta.

Rasku\u0161trana frizura za ljubiteljice le\u017eernog stila.

\u0160i\u0161ke mogu biti i na stranu, ne\u0161to du\u017ee od klasi\u010dnih.

Bob \u0161to je kra\u0107i, to je dojam kose voluminozniji.

10 super frizura za tanku kosu

Slavna bob frizura tankoj kosi daje dojam volumena, a pravilno ošišana, može djelovati i duplo gušće, stoga donosimo deset praktičnih frizura koje su idealne za one s tanašnim lasima

<p>Dužine do vrata ili brade, bob frizura ima niz praktičnih oblika, a popularna je i radi dojma volumena koji daje svakom tipu kose.</p><p>Srebrni pramenovi kosi daju dojam lakoće i elegancije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kosa u bojama jednoroga i duge</strong></p><p>Sunčani, lagano valoviti bob naglašava volumen i kreira ga tamo gdje ga nema.</p><p>Kraća, postepeno ošišana kosa djeluje punije i kvalitetnije.</p><p>Čokoladni pramenovi u raznim nijansama kosi daju dojam volumena.</p><p>Veliki val iznad lica, prebačen na drugu stranu, kosu čini raskošnom.</p><p>Tehnika balayage, nijansirani način bojenja kose, daje joj dojam razigranosti tonova.</p><p>Dužina do ušiju za tanku je kosu idealna varijanta.</p><p>Raskuštrana frizura za ljubiteljice ležernog stila.</p><p>Šiške mogu biti i na stranu, nešto duže od klasičnih.</p><p>Bob što je kraći, to je dojam kose voluminozniji.</p>