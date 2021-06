Iako se često kaže 'jednom preljubnik, uvijek preljubnik', to nije uvijek istina. Muškarci varaju iz mnogih razloga, a najčešće to nije zato što ne vole svoje partnere. I dok neki ne osjećaju krivnju, drugi se stvarno kaju. Ako niste sigurni je li mu žao, ovi znakovi mogu upućivati na to da vas zaista voli te da se kaje: