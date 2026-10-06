10 znakova koji pokazuju da vas netko emocionalno manipulira

3. DOBROTA KOJA DOLAZI S UVJETIMA Neki ljudi daju poklone, usluge ili stalno „pomažu“, ali pritom vode računa o svemu što su učinili za vas. Kasnije to mogu iskoristiti kao sredstvo pritiska, očekujući da im uzvratite uslugu i izazivajući osjećaj krivnje ako to ne učinite. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija