10 znakova koji pokazuju da vas netko emocionalno manipulira

Ponekad osjećamo da u odnosu nešto nije u redu, ali ne znamo objasniti što. Emocionalna manipulacija događa se kada netko koristi vaše osjećaje kako bi vas kontrolirao, a prepoznavanje njezinih znakova može pomoći u zaštiti sebe
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U nastavku pogledajte 10 znakova da vas netko emotivno manipulira.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte 10 znakova da vas netko emotivno manipulira. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte 10 znakova da vas netko emotivno manipulira.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. UVALJIVANJE OSJEĆAJA KRIVNJE Manipulatori često koriste rečenice poput „Nakon svega što sam učinio za tebe“ kako bi kod druge osobe izazvali osjećaj krivnje. Kada odbijete njihov zahtjev ili postavite granicu, mogu vas podsjećati na stare usluge kako bi vas natjerali da popustite.
| Foto: Fotolia
2. ISKRIVLJAVANJE STVARNOSTI (GASLIGHTING) „To se nikad nije dogodilo“ ili „Preosjetljivi ste“ česte su rečenice kojima manipulator pokušava natjerati drugu osobu da posumnja u vlastito pamćenje i percepciju. Mogu poricati obećanja, mijenjati tijek razgovora i uvjeravati vas da ste nešto pogrešno zapamtili.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
3. DOBROTA KOJA DOLAZI S UVJETIMA Neki ljudi daju poklone, usluge ili stalno „pomažu“, ali pritom vode računa o svemu što su učinili za vas. Kasnije to mogu iskoristiti kao sredstvo pritiska, očekujući da im uzvratite uslugu i izazivajući osjećaj krivnje ako to ne učinite.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. POSTUPNO POMICANJE GRANICA Manipulacija često počinje sitnim i naizgled bezazlenim zahtjevima koji se s vremenom pretvaraju u sve veća očekivanja. Nakon nekoliko malih pristanka osoba može početi smatrati da se podrazumijeva da ćete pristati i na puno veće zahtjeve.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. EMOCIONALNA UCJENA Manipulator može vlastite loše odluke, ispade ili promjene raspoloženja predstaviti kao nešto za što ste vi odgovorni. Tako postupno stvara dojam da je vaša dužnost održavati njihovo raspoloženje i rješavati njihove emocionalne probleme.
| Foto: Fotolia
6. STALNA ULOGA ŽRTVE Neki ljudi gotovo uvijek sebe predstavljaju kao žrtvu kojoj su svi drugi nešto skrivili. Takvim ponašanjem mogu izbjeći odgovornost za vlastite postupke, dok od vas istodobno traže sažaljenje, zaštitu ili razumijevanje.
| Foto: Dreamstime
7. PRIJETNJE I STVARANJE STRAHA Izjave poput „Da me stvarno voliš, ne bi izlazio s prijateljima“ oblik su emocionalne ucjene kojom se pokušava kontrolirati vaše ponašanje. Prijetnje ne moraju uvijek biti izravne – mogu uključivati ignoriranje, uskraćivanje pažnje, prekid odnosa ili najave drugih neugodnih posljedica.
| Foto: Canva
8. SELEKTIVNO PAMĆENJE Manipulatori se mogu vrlo dobro sjećati vaših pogrešaka, dok će „zaboraviti“ vlastita obećanja ili postupke koji im ne idu u prilog. Takvo selektivno pamćenje omogućuje im da izbjegnu odgovornost i uvijek predstave situaciju tako da oni ispadnu u pravu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. IZOLIRANJE OD PRIJATELJA Rečenice poput „Tvoji te prijatelji zapravo ne razumiju kao ja“ mogu biti znak pokušaja udaljavanja od ljudi koji vam pružaju podršku. Manipulator može omalovažavati vaše prijatelje, stvarati probleme kada želite provoditi vrijeme s njima ili vas postupno uvjeravati da su vam nepotrebni.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. RUŠENJE SAMOPOUZDANJA Manipulativne osobe često koriste uvrede, prikrivene kritike ili „šale“ kako bi postupno narušile vaše samopouzdanje. Kada počnete vjerovati da niste dovoljno dobri, vrijedni ili sposobni, lakše ćete prihvaćati loše ponašanje i teže postavljati granice.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA