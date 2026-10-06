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PREPOZNAJTE IH

10 znakova koji pokazuju da vas netko emocionalno manipulira

Ponekad osjećamo da u odnosu nešto nije u redu, ali ne znamo objasniti što. Emocionalna manipulacija događa se kada netko koristi vaše osjećaje kako bi vas kontrolirao, a prepoznavanje njezinih znakova može pomoći u zaštiti sebe
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10 znakova koji pokazuju da vas netko emocionalno manipulira
U nastavku pogledajte 10 znakova da vas netko emotivno manipulira. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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U nastavku pogledajte 10 znakova da vas netko emotivno manipulira. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

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