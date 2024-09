101-godišnjakinja otkriva tajne dugovječnosti: 'Mojih 8 životnih pravila za sreću i dug život'

Američka spisateljica Babette Hughes otkrila je pravila po kojima živi. Ne osjeća se staro, iako ima više od stoljeća.

- Moj život bio je izazovan i zahtijevao je mnogo hrabrosti. Rođena sam u Clevelandu, 1922. godine, u vrijeme prohibicije. Moj otac, krijumčar, izgubio je život u sukobu s mafijom kada sam imala samo dvije godine. Udala sam se mjesec dana nakon svog 19. rođendana, preselila se iz majčine kuće u suprugovu, i nakon 25 godina napustila nesretan brak. Tek u svojim 40-ima otkrila sam pravu slobodu i neovisnost, počela pisati i kasnije, nakon ponovne udaje, uživala u pisanju - ispričala je Hughes.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Gordana Lepsanović (65) iz Splita ne planira uskoro ići u dom za umirovljenike | Video: Ivo Čagalj/PIXSELL/Instagram

Danas, u 102. godini života, živi miran, ispunjen život u Austinu. Objavila je svoju devetu knjigu ove godine, provodi vrijeme s voljenim ljudima i uživa u čitanju.

- Ovo su godine u kojima živim sretan život, i voljela bih da više ljudi mojih godina to zna - navela je.

Evo osam pravila koja su joj pomogla da živi dug i sretan život:

Nikada nemojte vjerovati da ste 'gotovi'

Kultura nas često tjera da vjerujemo da smo "gotovi" nakon određene dobi, no to nije istina. Vaša stvarna svrha može se pojaviti u bilo kojem trenutku života.

Okružite se prijateljima svih generacija

Prijatelji svih dobnih skupina donose različite perspektive. Naučila sam mnogo od svojih mlađih prijatelja, a vjerujem da su i oni učili od mene.

Uživajte u malim stvarima

Sreća dolazi iz malih zadovoljstava, ne iz velikih životnih postignuća. Uživanje u jednostavnim stvarima, poput razgovora s prijateljima ili čitanja, donosi dugotrajnu sreću.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Imajte hrabrosti biti autentični

Autentičnost je ključ za izgradnju istinskih odnosa i sreće. Potrebno je hrabrosti da se suočimo s vlastitim identitetom, ali to donosi osjećaj slobode.

Radite ono što volite

Kreativno izražavanje, poput pisanja za mene, može vas povezati s dubljim dijelom sebe i donijeti zadovoljstvo koje nadilazi svakodnevne brige.

Pokrećite tijelo, odmarajte um

Tjelesna aktivnost ključna je za dugovječnost. Redovito vježbam s trenerom i osjećam se snažno, čak i u 101. godini. Istodobno, važno je pružiti mozgu potreban odmor kako bi se regenerirao.

Nemojte zapeti u negativnosti

Negativno razmišljanje može biti vrlo opasno. Postoje ljudi koji su prirodno optimisti, dok drugi imaju tendenciju gledati na svijet pesimistički. No, iako je lako upasti u negativan način razmišljanja, važno je prepoznati pozitivne strane života i svjesno se truditi zadržati optimizam.

Učinite ono što znate da trebate učiniti

Dugovječnost dolazi iz usvajanja zdravih navika koje svi već poznajemo: redovita tjelovježba, pravilna prehrana, njegovanje zdravih odnosa, razumijevanje sebe i angažman u karijeri koja vas ispunjava, smatra stogodišnjakinja.

Međutim, postoji razlika između toga što znamo da trebamo raditi i onoga što zaista činimo. Veliki izazov je pretvoriti te spoznaje u svakodnevnu praksu, a to je često teže nego što izgleda. No, uz upornost i predanost, to je moguće, piše msn.