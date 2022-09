11 čudnih svadbenih tradicija koje bi natjerale moderne mladenke da kažu 'Ne želim'

Mnogi moderni parovi danas se odriču tradicije na dan svog vjenčanja, a i mnogi su običaji s vremenom napušteni ili su postali neprikladni. Od jednogodišnje svadbene torte do nošenja tuđeg donjeg rublja, povijest otkriva razne neobične priče.

1. Nositi sve samo ne bijelo

Odijevanje u bijelu haljinu relativno je nova bračna tradicija. Kroz povijest, mladenke su za svoje vjenčanje birale bilo koju boju, pogotovo ako si nisu mogle priuštiti haljinu samo za tu priliku. Umjesto toga, vjenčanica je bila najskuplja haljina koju je mlada imala ili bi je pak nabavila kako bi je nosila i u drugim prilikama.

Ovu je tradiciju promijenila ultimativna kraljevska trendseterica Victoria 1840. godine, koja je za vjenčanje za princa Alberta odjenula bijelu čipkanu haljinu. Odabrala je boju tek kako bi naglasila prekrasne detalje Honiton čipke, koju je kupila radi podrške posrnuloj industriji britanske čipke. Kraljica je izgledala toliko lijepo da je to postao trend koji traje i danas.

2. Zamrzavanje svadbene torte za prvorođenče

Raskošne svadbene torte s višestrukim slojevima i dalje su tradicija na mnogim vjenčanjima, ali znaju biti i skupe. Običaj je bio da se dio torte zamrzne i ostavi za prvorođenče, koje bi došlo, nadali su se, već za oko godinu dana. Naravno da je ova tradicija danas napuštena, no prije se smatralo da je to pametan način kako što duže zadržati još malo torte.

3. Usklađivanje s djeverušama

Danas su djeveruše prijateljice i obitelj mladenke koje imaju odgovornosti pomoći mladenki te je pritom ne uznemiravati. Međutim, u davna vremena djeveruše su se namjerno oblačile isto kao i mladenka kako bi zbunile zle duhove i potencijalne ljubomorne goste.

4. Prenošenje mlade preko praga

Prenošenje nevjeste preko praga kad mladenci započinju zajednički život sviđa se romantičarima, no porijeklo ove tradicije sve je samo ne dirljivo.

Običaj dolazi iz starog Rima, gdje su mnogi vjerovali da su pragovi popularno mjesto gdje se zli duhovi prikače za noge i uđu u dom. Zato, kako se to ne bi desilo, mladoženja je mladenku digao što više i prenio preko praga.

5. Čišćenje za gostima

Većina mladenaca može smisliti milijun stvari koje bi radije radili na dan vjenčanja umjesto čišćenja za gostima, ali u Njemačkoj pospremanje može biti sjajan način za početak bračnog života. Tradicija poznata kao Polterabend (njemački za momačku večer) održava se večer prije vjenčanja. Gosti se izmjenjuju u razbijanju svega, od keramičkih pločica do tanjura, kako bi označili prijelaz iz momačkog u bračni život.

Nakon što su sva razbijanja gotova, mladenka i mladoženja moraju zajedno pomesti pod i odbaciti razbijene krhotine - simbol svladavanja izazova u njihovom braku. Nijemci također vjeruju da paru "Scherben bringen Glück" - odnosno "krhotine donose sreću".

6. Jedna noga na podu

Ova irska tradicija tvrdi da mladenka mora držati jednu nogu na podu kako bi spriječila vile i zle duhove da je ukradu. Naravno da je to komplicirano izvesti, stoga je taj običaj ostao u prošlosti.

7. Stavljanje ruža i kamilice u buket

Tradicija vjenčanog buketa, posebno onog ispunjenog mirisnim cvijećem, započela je u srednjovjekovnoj Europi. Srednjovjekovna vjenčanja, kao i ostatak srednjovjekovnog života, bila su ispunjena neugodnim i nehigijenskim mirisima. Čak je i mladenka imala malo ili nimalo pristupa kupaonicama i praonicama rublja.

Umjesto toga, srednjovjekovne mladenke nosile su grozdove mirisnih ruža i bilja poput kamilice i ružmarina kako bi smanjile neugodne mirise na događanju. Ponekad su se nosili i omotači od pšenice kao simbol plodnosti i obilja.

8. Bacanje riže na mladence

Riža je simbol sreće i plodnosti i bila je izvrstan način ispraćaja mladenke i mladoženja u bračni život. Danas se mnogi ljudi odlučuju bacati latice cvijeća, sjemenke biljaka i mjehuriće za ekološki prihvatljivije slanje koje nije potrebno održavati.

9. Nema vjenčanja vikendom

Danas se mnoga vjenčanja održavaju vikendom - što je neophodno ako vaši gosti putuju ili rade tijekom tjedna. No, nekada je subota bila nepoželjna za Veliki dan.

Naime, knjiga o bontonu Bijele kuće, koja ima pravila za sve što vam padne na pamet, upotrijebila je ovu rimu kako bi pomogla mladenkama da izaberu prikladan dan za svoje vjenčanje: - Ponedjeljak je za bogatstvo, utorak za zdravlje, srijeda je najbolji dan od svih, četvrtak za gubitke, petak za križeve, subota nema nikakve sreće - glasilo je pravilo.

10. Šest penija u cipeli

Svi znamo bakinu priču koja tvrdi da mladenka treba 'nešto staro, nešto novo, nešto posuđeno i nešto plavo' – ali tradiciji kakvu poznajemo nedostaje vrlo važan dio: 'i šest penija u cipeli'. Naime, u viktorijanskoj Engleskoj mnoge su mladenke stavljale šest penija u cipelu kao simbol bogatstva i sreće u braku.

11. Nošenje tuđeg donjeg rublja

Engleske mladenke vjerovale su da je dobro nositi donje rublje druge žene za svoj veliki dan. No, bilo je nužno da je to donje rublje neke majke, kako bi i nova supruga bila uspješna u roditeljstvu, piše The vintage news.

