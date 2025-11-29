11 stvari koje žene rijetko kažu naglas, a žele da muškarci znaju

PRIMJEĆUJEMO KADA NE PRIMJEĆUJEŠ. Žene primjećuju detalje – kada ste odsutni tijekom razgovora, tipkate po telefonu umjesto da se uključujete u razgovor ili zaboravite važne stvari koje je spomenula. Ti trenuci se bilježe čak i kada ništa nije izrečeno naglas. S vremenom, osjećaj da te se ne primjećuje stvara udaljenost i frustraciju koja se teško ispravlja. Biti prisutan znači odložiti uređaje, održavati kontakt očima i aktivno sudjelovati u zajedničkim trenucima. Sjetiti se njezine prezentacije, pitati kako je prošao dan ili primijetiti kada je tiša nego inače pokazuje pažnju. Mali znakovi svijesti dokazuju da ti je stalo do njezina života i emocija. Osjećaj da si viđen i cijenjen temelj je osjećaja ljubavi i sigurnosti u bilo kojoj vezi. | Foto: