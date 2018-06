11 vrućih seks poza koje žene vode do eksplozivnog orgazma

1. Klasičan oralni seks

Ona je na leđima, koljena su lagano savijena, a on je taj koji joj pruža zadovoljstvo.

- Ova poza omogućava onome tko uživa u primanju oralnog zadovoljstva da zaista bude opušten. Leži na leđima dok se nogama može lagano podizati i spuštati, i tako mijenjati stvari. Moja preporuka je staviti jastuk pod guzu - savjetuje Liz Lee koja je angažirana u filmovima za odrasle, prenosi Cosmopolitan.

2. Kaubojski stil

Preciznije - ona je na njemu, ona kontrolira cijelu situaciju.

- Ovo je odlična poza za stimuliranje klitorisa. U njoj možete nametnuti ritam koji želite, osjetiti njegovo spolovilo duboko ili plitko. Odlično je i ostati miran u toj pozi, samo stišćući i opuštajući mišiće zdjelice kao u Kegelovim vježbama - predlaže seksualna terapeutkinja dr. Susan Block.

Foto: Thinkstock

3. Pomoću jastuka

Spustite se na koljena ispred kauča i torzom legnite preko jastuka, to je neka vrsta modificiranog psećeg položaja.

- Ključ je u tome da pritisnete svoju stidnicu na jastuk koji je priljubljen uz kauč. Upravo jastuk će dodatno stimulirati klitoris tijekom seksa što je itekako važno da postizanje orgazma - kaže blogerica Trisha Borowicz.

Foto: Dreamstime

4. Poza "priljubljene škare

- Legnite na bok, okrenuti jedno prema drugome. Jednu nogu stavite njemu među noge, a drugu preko njegovog boka. Priljubite se. Ovom pozom on nogom dodatno stimulira vaginu. Važno je dobro se namjestiti, pa slobodno rukom namjestite njegovu nogu tako da je dobro osjetite - savjetuje blogerica.

Foto: Dreamstime

5. Noge su na njegovim ramenima

Ovdje se radi o naprednoj fazi misionarskog položaja kada ona leži na leđima i obje noge mu stavi na ramena.

- Savjetujem da ona stavi jastuk pod stražnjicu. Ovaj položaj omogućava muškarcu dublju penetraciju, a to vodi intenzivnijem orgazmu kod oboje. Osim toga, ona može pomicati zdjelicu tako da stimulacija klitorisa bude još intenzivnija - kaže glumica Gloria Brame.

Foto: Dreamstime

6. On ulazi odozada

Ali, ne radi se o klasičnoj psećoj pozi, već ona leži na trbuhu, između njegovih nogu dok se on pridržava rukama za krevet i leži na njoj.

- Žena treba malo podignuti stražnjicu kako bi on lakše ušao spolovilom u nju. Ova poza povećava trenje, a u isto vrijeme njezin klitoris se nježno stimulira dodirom kreveta - objasnio je Dorian Solot, seks edukator i suautor knjige "I (Heart) Female Orgasm".

Foto: Dreamstime

7. Opušteni položaj

Ovdje žena leži na leđima, a muškarac na boku, okrenut prema njoj. Ona potom podiže obje noge spojeno, presavija ih u koljenima u stavlja preko njega - tako da im se spolovila dodiruju.

- Tada neka on nježno uđe u nju. Ova poza je idealna za postizanje orgazma, posebno ako vam se ne žuri - nije baš fizički naporno pa seks može dugo trajati. Osim toga, on može ženu dodatno stimulirati rukom - kaže dr. Laura Berman, ravnateljica centra Berman i autorica "The Passion Prescription" (Recept za strast).

Foto: Fotolia

8. Obrnuta kaubojka

U ovoj pozi ona je na njemu, ali okrenuta mu je leđima. Također, noge joj nisu raširene već skupljene sa stopalima između njegovih nogu.

- To omogućava ženi da diktira tempo i dubinu penetracije, a u mogućnosti je i dodatno se stimulirati trljanjem o njegovu pubičnu kost. Kako su njezine noge skupljene, osjećaj je još intenzivniji. Ova poza može dovesti do eksplozivnog orgazma - savjetuje glumica Gloria Brame.

Foto: Dreamstime

9. Na kuhinjskom stolu

Ponekad je dovoljno malo promijeniti scenarij da bi uzbuđenje bilo intenzivnije. Idealna visina stola je ona koja dolazi do struka muškarca. Žena legne na stol, jednu nogu prebaci njemu preko ramena.

- Žena treba smjestiti stražnjicu na sam rub stola. Muškarac je drži za bokove i penetrira. Ova poza omogućava i da joj on tijekom seksa prsima dira klitoris. Za jači orgazam, žena treba stisnuti i podignuti stražnjicu, to će potaknuti protok krvi intimnim područjem - savjetuje glumica.

Foto: Dreamstime

10. Ona na nemu, ali malo drugačije

U ovoj pozi žena sjedi na muškarcu, okrenuta prema njemu, ali on ne leži već je u sjedećem položaju.

- Kod ove poze možete koristiti ruke i noge za manevriranje i kontrolu intenziteta užitka. Umjesto da žena ide gore dolje, može se pomicati naprijed nazad i ujedno trljati područje klitorisa uz njegovo tijelo. Osim toga, njezine grudi su u ravnini njegovog lica, blizu njegovih usana - kaže Gloria Brame.

11. Položaj žlica

Oboje leže na boku, ona je njemu okrenuta leđima.

- Muškarac, umjesto da ulazi i izlazi, treba mirovati sa spolovilom u njezinoj vagini i lagano pritiskati prednji zid njezinog spolovila. To pruža jaku stimulaciju, ključnu za postizanje orgazma tijekom seksa - savjetuje dr. Laura Berman.

