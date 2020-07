Evo zanimljivih informacija o napadima morskih pasa

Najčešće jedu u zoru i sumrak, te napadaju iz zabune, često zato što ih zabljesnu nakit ili ukrasi, pa je to u moru bolje ne nositi. Dobra je vijest da najčešće napadaju u rujnu, te da je to - rijetko

<p>Ako se nađete u moru u vrijeme dok morski psi plivaju oko vas, možda će vam pomoći informacija da češće napadaju muškarce. Nije ih dobro udarati, odnosno mahati im ispred 'nosa'. Štoviše, ako se budete držali nekih 'pravila' velike su šanse da vas neće napasti, jer i njima se to, čini se, ne da tijekom ljetnih vrućina. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Šaptačica morskim psima</p><h2>1. Napadi su rijetki, kao i kobne posljedice </h2><p>Vjerojatnost da ćete imati bliski susret s morskim psom je oko 1 na 11,5 milijuna, tvrde u međunarodnoj organizaciji koja se bavi praćenjem napada morskih pasa u svijetu. U stvari, veća je vjerojatnost da ćete biti ozlijeđeni u nesreći brodice koja plovi preblizu obale, ili da vas udari bicikl, nego u napadu morskog psa. Tako su i smrti nakon takvog napada vrlo rijetke: Tijekom 2019. godine, na primjer, u svijetu je bilo samo pet kobnih napada morskih pasa. </p><h2>2. Najsigurniji ljudi u vodi su ronioci</h2><p>Prema Prirodoslovnom muzeju na Floridi, oko 72 posto žrtava napada morskih pasa u posljednjem desetljeću bili su ljudi koji su se bavili aktivnostima poput surfanja, skijanja na vodi i drugih vodenih sportova. U usporedbi sa svima njima, ronioci su najrjeđe žrtve. </p><h2>3. Udaranje morskog psa nije najbolja obrana</h2><p>Zamahnuti rukom kroz vodu samo po sebi je teško, pogotovo ako vas napadne morski pas. Voda pruža otpor, pa udarac nema potrebnu snagu. Ako vas morski pas napadne, radije ga zgrabite za oči ili škrge, koje su vrlo osjetljive, kaže Andrew P. Nosal iz Scripps Instituta za oceanografiju za New York Times.</p><h2>4. Napadaju samo bijela psina, 'tigar' i 'bik'</h2><p>Od gotovo 500 vrsta morskih pasa, samo je oko 30 onih koje bi napale čovjeka, a tri vrste - veliki bijeli morski pas, te 'tigar' i 'bik' - odgovorne su za većinu smrtnih slučajeva nakon napada na ljude. Naravno, nećete imati vremena za upoznavanje, no to ipak malo umiruje. </p><h2>5. Većinom su žrtve napada muškarci</h2><p>Prema National Geographic Wildu, čak 93 posto napada morskih pasa od 1580. do 2010. godine bili su napadi na dječake ili muškarce. Nije to povezano s ukusom, nego sa statistikom: Naime, više muškaraca nego žena surfa, kao što je više muških nego ženskih ronilaca, odnosno općenito sportova na vodi u kojima sudjeluju muškarci. </p><h2>6. Napadi su najčešći tijekom rujna</h2><p>Na Floridi, američkoj državi s najviše napada morskih pasa, rujan je najopasniji mjesec za boravak u moru. To pokazuju podaci iz međunarodne statistike o napadima morskih pasa, Od 1926. do 2019. u tom mjesecu dogodila su se 103 napada u odnosu na 61 u lipnju, 73 u srpnju i 84 u kolovozu.</p><h2>7. Najčešće jedu za doručak i večeru</h2><p>Morski psi se hrane oko zore i sumraka, pa je u to doba ipak najbolje ostati izvan vode, odnosno biti oprezniji. </p><h2>8. Vjerovali ili ne, ne napadaju namjerno</h2><p>Znanstvenici kažu da morski psi ljude napadnu zbog greške, dok traže hranu u mutnoj vodi. Zamislite bijele bljeskove s donje strane stopala čovjeka koji pliva kroz vodu, ili sjaj nakita na gležnjevima ili zglobovima.</p><p>- Morskog psa to može zbuniti, tako da vas zamijeni s prirodnim plijenom - kaže John New Carlson, znanstveni biolog iz Znanstvenog centra za ribarstvo jugoistočne Europe. Treba li uopće isticati: Ostavite nakit i sve što u vodi može bljeskati na obali.</p><h2>9. Svjetska populacija morskih pasa se smanjuje</h2><p>More ne vrvi morskim psima, pogrešno bi bilo to vjerovati. Populacija morskih pasa u SAD-u i širom svijeta možda je na najnižim razinama, kaže George Burgess, direktor Međunarodnog centra za napade morskih pasa u Prirodoslovnom muzeju na Floridi. </p><h2>10. Možete ih pratiti putem interneta</h2><p>Znanstvenici i konzervatori označavaju malu populaciju morskih pasa, kako bi prikupili informacije o njihovim migracijskim obrascima, veličini i rastu. Na temelju tih podataka prati se njihovo kretanje i moguće ih je pratiti čak putem Interneta. No, imajte na umu da se to odnosi na grupe pasa koje su označene i obuhvaćene takvim projektom, što ne znači da su svi. </p><h2>11. Morski psi slijede drugu hranu</h2><p>Znanstvenici su izvijestili o velikom broju haringi i morskih kornjača u vanjskim obalama Sjeverne Karoline, što može biti uzrok za pojavu neobično visokog broja napada morskih pasa na ljude na tom području posljednjih godina. Ukratko, oni dolaze za drugim vrstama hrane.</p><h2>12. Nekoliko napada morskih pasa dogodilo se i u slatkoj vodi</h2><p>Iako su 'bikovi' vrsta morskog psa, jedan od najčešćih napadača i najagresivnijih morskih pasa u morima, oni mogu preživjeti u rijekama, jezerima, pa čak i potocima. Dobro je znati da je zabilježeno i nekoliko 'slatkovodnih' susreta s morskim psima.</p>