12 savjeta koje je dobro znati jer vas mogu spasiti u nevolji

1. Pazite se ove male hobotnice

Plavoprstenasta hobotnica je vrlo mala, no unatoč tome je jedna od najsmrtonosnijih morskih životinja na Zemlji. Njezin otrov može ubiti 26 odraslih osoba odjednom. Ali, ona ne napada osim ako se ne osjeti ugroženom, a tada od trenutka trovanja do pojave simptoma prođe samo nekoliko minuta.

Unutar pet do deset minuta žrtva počinje osjećati paresteziju, pojavu abnormalnih osjeta duž perifernih živaca - trnce ili ukočenost. Zatim dolazi do otežanog disanja, mučnine i povraćanja. Bilo je slučajeva kada su ljudi bili svjesni svega, ali nisu se bili u stanju pomaknuti i govoriti. Znači, vidite li ikada ovo malo stvorenje u Tihom oceanu, na potezu od Japana do Australije, krenite lagano u suprotnom smjeru.

2. Zabrinite se ako ugledate kvadratne valove

Znanstvenici ovu pojavu zovu 'križno more', a radi se o sustavu valova nalik kvadratima šahovske ploče koji se stvaraju na površini iako vjetra nema. Radi se o snažnim različitim podvodnim strujama koje ih formiraju. Prizor je fantastičan, no nađete li se u vodi kada se počnu stvarati, što prije izađite jer vam to može spasiti život. Naime, ispod idilične površine skrivaju se snažne struje. Takvi valovi često se pojavljuju u Francuskoj, kod otoka Île de Ré na zapadnoj obali te zemlje.

3. Aplikacija Siri može spasiti život

Majka iz Australije vidjela je 2016. godine na monitoru za nadzor beba da je njezina jednogodišnja djevojčica poplavila. Odmah je krenula sa oživljavanjem. U isto vrijeme je ugledala mobitel na podu i sjetila se aplikacije. Dok je oživljavala svoju bebu, vikala je: 'Hej Siri, zovi hitnu pomoć'.

Siri je nazvala pomoć, a majka im je objasnila na koju adresu moraju doći. Bolničari su stigli brzo i vratili djevojčicu u život. Majka je kasnije poslala pismo zahvale Appleu, napisala im je da je aplikacija Siri spasila njezinom djetetu život. Inače, Siri je virtualni pomoćnik, osobni asistent koji sluša glasovne upute, odgovara na pitanja te obavlja razne radnje - radi na principu umjetne inteligencije.

4. Pazite kakvu muziku slušate u autu

Savjetuje se tijekom vožnje izbjegavati glasnu, uzbudljivu glazbu od koje vam dođe da počnete skakati jer usporava vaše reflekse, a brzina reakcije je itekako važna u kritičnim situacijama na cesti. Naime, kod ljudi koji slušaju takvu glazbu povećava se broj otkucaja srca te su koncentrirani više na zvukove nego na ono što se događa na cesti.

Studija je pokazala da takva glazba može uzrokovati iritaciju, stres i odvlačenje pozornosti, a to vozače čini nesmotrenima. Također, i neka klasična glazba imala je negativan utjecaj na vozače. Istraživači kažu kako je najbolje slušati muziku koja odgovara brzini otkucaja srca.

5. Gledajte nasilnika u oči

Ako ikada itko uperi pištolj u vas, svakako održavajte kontakt očima s tom osobom. Naime, gledanje izravno u oči izazvat će nelagodu u nasilniku i čak se može osjećati loše zbog toga što radi. Može se dogoditi da, ako vas je došao opljačkati, da ode bez plijena. Sjetite se da je čovjek preko puta vas ljudsko biće koje se osjeća jačim od vas samo zato što drži oružje.

6. Prati li vas netko, skrenite četiri puta

Sumnjate li da vas tijekom vožnje drugo vozilo stalno prati, skrenite četiri puta i vratite se tamo gdje ste bili. Ukoliko je sumnjivo vozilo i dalje iza vas, tada nema nikakve sumnje da vas prati. U tom slučaju ne vozite usamljenim cestama već se uputite na one sa puno prometa i puno ljudi.

7. Higijenski ulošci dobri su kod velikih rana

Za vrijeme Drugog svjetskog rata Kimberly Clark razvila je Cellucotton, materijal koji može apsorbirati velike količine krvi. Iskoristila je to za kreiranje posebnih zavoja za vojnike. Nakon rata ovaj novi izum se počeo koristiti za proizvodnju higijenskih uložaka.

Stoga, ukoliko se nađete u situaciji da netko ima veliku ranu, privremeno je sanirati možete uloškom, dok ne dođete do medicinskih stručnjaka koji će preuzeti pacijenta - samo stavite uložak na ranu i zalijepite ga.

8. Ne jedite snijeg, bez obzira koliko ste žedni

Nađete li se ikada izgubljeni negdje u šumi tijekom zime, suzdržite se od jedenja snijega kada postanete žedni. Naime, u takvim uvjetima nije preporučljivo unositi nešto toliko hladno u organizam zbog opasnosti od brže pojave hipotermije.

Hipotermiju uzrokuje ekstremno izlaganje hladnoći, a stavljanje nečega posve smrznutog u usta, samo pogoršava stvar. Umjesto toga, pokušajte zapaliti vatru i otopiti dio snijega - na taj način će temperatura tekućine biti podjednaka vašoj unutarnjoj tjelesnoj temperaturi.

9. Onesviještenog čovjeka ne podižite

Nikada čovjeka u nesvijesti ne zalijevajte vodom niti ne šamarajte - kako bi ga prizvali svijesti. Također, ne pokušavajte ga podizati. Stručnjaci s Klinike Mayo kažu da je takvoj osobi najbolje podignuti noge iznad razine srca i držati ih tako dok se ne osvijesti.

Podizanje nogu pojačava dotok krvi u mozak, a time i razinu kisika, čiji nedostatak je prouzročio nesvjesticu. Osim toga, svakako otpustite remen tom čovjeku te, kada dođe svijesti, podignite ga i ne dajte mu da pije kavu ili napitke na bazi kofeina.

10. Prije katastrofe si osigurajte puno vode

Nakon velikih prirodnih katastrofa, poput tornada i uragana, zalihe vode postaju jako onečišćene ili vode čak uopće nema. Ukoliko znate da se približava neka katastrofa, osigurajte si što više flaširane vode, a osim toga, napunite vodom kadu, sudoper, umivaonik...

Flaširana voda bit će vam za piće, a ostala za higijenske potrebe. Također, ukoliko koristite vodu iz slavine, svakako ju je važno prokuhati jer se tako uništavaju svi štetni mikroorganizmi.

11. Sakrijte se u kadu dođe li do tornada

Kada se pojavi tornado, uglavnom nema puno vremena za traženje skloništa, a kada se pokazala kao najsigurnije sklonište u kući. Naime, cijevi koje prolaze kupaonskim zidovima čine to mjesto u kući strukturalno jačim, a kade su čvrsto priljubljene uz podlogu i one često jedino ostanu na mjestu u kući nakon ovakvih katastrofa.

Uz to, svakako se prekrijte jastukom kako bi se koliko toliko zaštitili od krhotina. Ukoliko je vjetar toliko jak da vam se učini kako bi vas mogao otpuhati, uhvatite se čvrsto rukama za slavinu.

12. Prilagodite veličinu baterije - folijom

Nađete li se u teškoj situaciji i silno su vam potrebne AA baterije, no vi imate samo one manje AAA, pronađite komad aluminijske folije i njome popunite razmak. Taj komad folije će prenositi struju na uređaj iako je baterija manjih dimenzija, prenosi BrightSide.

