12 savršenih bračnih parova po kineskom horoskopu: Konj i Pas vole seks, a Zec i Koza svoj mir

Svaki znak kineskog horoskopa možemo svrstati u jednu od četiri grupe u kojoj se nalaze po još dva znaka kompatibilna u gotovo svim aspektima života.

Te grupe su:

Izdvojili smo znakove koji su najkompatibilniji kad su ljubav i bračni život u pitanju:

Štakor i Zmaj

Štakor je poznat po svojoj inteligenciji, znatiželji, praktičnoj prirodi i nevjerojatnim sposobnostima rješavanja problema, dok je Zmaj poznat po svojoj hrabrosti, velikodušnosti, nevjerojatnom nagonu i ambiciji te izvrsnim sposobnostima vođenja.

Kad se Štakor i Zmaj spoje u romantičnom okruženju, među njima iskre odmah počinju frcati na sve strane, a s vremenom njihov ljubavni ples postaje suptilniji i postaje uzbudljiva igra zavođenja. Kad se ovo dvoje jednom drugom obavežu u braku, slažu se poput dijelova slagalice - jedno drugome daju snagu i nadopunjavaju se kad su određene slabosti u pitanju.

Odlični su s financijama i nerijetko postaju cijenjene osobe u u svojoj zajednici. Također, oboje poštuju osobni prostor onog drugog i ne pokušavaju zasjeniti jedno drugo. Djecu odgajaju tako da imaju samopoštovanje, ali ih uče i poniznosti.

Majmun i Štakor

Majmun je poznat po svojoj kreativnosti, društvenim vještinama, inteligenciji i nestašnosti, dok je Štakor poznat po svojoj znatiželji, praktičnoj prirodi, nevjerojatnim sposobnostima rješavanja problema i brzoj dosjetljivosti.

Kad se Majmun i Štakor nađu u romantičnom okruženju, isprva su zaigrani jedno s drugim, razmjenjuju šale... Također su skloni upustiti se u fizički odnos prilično rano u vezi. Nakon vjenčanja njihov život je ispunjen smijehom, dobrim raspoloženjem i stavom 'sve se može napraviti', bez obzira na to je li vani sunce ili kiša.

Ovaj par često krši tradicionalna pravila u svom bračnom životu. Strastveni su putnici i istraživači, i oboje vole razmjenjivati informacije jedno s drugim i puno razgovarati. Svoju djecu odgajaju tako da teže najboljem i nikada ne odustaju.

Zmaj i Majmun

Zmaj je poznat po vitalnom duhu, ljubavi prema avanturama, velikoj ambiciji i neustrašivosti. Majmuni su poznati po svojoj inteligenciji, vještinama s ljudima, prirodnoj znatiželji i sposobnosti da zgrabe prilike čim se pojave.

Kad se Zmaj i Majmun nađu zajedno u romantičnom okruženju, oni prvo procjenjuju jedno drugo ne dajući drugome do znanja da su zainteresirani. Oboje vjeruju da vode igru zavođenja. Nakon što se obavežu jedno drugom u braku, dobri su u ravnopravnoj podjeli odgovornosti i preuzimanju tradicionalnih uloga.

Ovaj par uvijek će ciljati visoko i pokušati dobro zaraditi, imaju dobar potencijal da postanu moćan par. Svoju djecu odgajaju tako da budu uspješna i uvijek žude za znanjem i avanturom.

Vol i Zmija

Vol je poznat po snazi, upornosti, pouzdanosti i dobrom karakteru. Zmije su poznate po svojim vještinama zapažanja, inteligenciji, prodornoj intuiciji i izvrsnom osjećaju za modu.

Kad se Vol i Zmija nađu zajedno u romantičnom okruženju, oboje su isprva oprezni u pogledu otkrivanja svojim osjećajima, iz straha od odbijanja. Vjerojatnije je da će Vol prvi priči Zmiji. Nakon što se bolje upoznaju, ubrzo shvate da im se sviđa koliko se njihove životne vrijednosti dobro podudaraju. Također, vrlo su dobri u poštivanju tuđih granica.

U braku imaju dobar odnos prema financijama, nisu rastrošni i skloni su uključiti se u aktivnosti zajednice kako bi bili dobro prihvaćeni u društvu. Njihov dom uvijek je besprijekoran i lijepo uređen. Djecu odgajaju tako da budu razumna prije svega.

Zmija i Pijetao

Zmije su poznate po svojoj inteligenciji, visokoj kreativnosti, dobrim sposobnostima vođenja i vještinama zapažanja. Pijetao je poznat po svojoj izravnosti, društvenim vještinama, sjajnom smislu za humor te izvrsnoj ambiciji i nagonu.

Kad se Zmija i Pijetao upoznaju, vole malo okolišati prije nego uđu u vezu. Oboje imaju dobar smisao za humor i time pokušavaju impresionirati jedan drugoga. Nakon vjenčanja njihov život postaje avantura prepuna novih iskustava, ali i tradicionalnih sklonosti.

Oni kao par dobro čuvaju svoju privatnost od drugih, ne vole drugima pričati o tome jer smatraju da je to nešto što treba ostati među njima. Kad se posvađaju, brzo se pomire tako da pronađu neku zlatnu sredinu. I Zmija i Pijetao se vole vole dobro odijevati i održavati svoju okolinu lijepo uređenom. Djecu odgajaju tako da budu neovisna, usmjerena na budućnost i da se mogu prezentirati u svakom trenutku.

Pijetao i Vol

Pijetao je poznat po prodornom smislu za humor, izvrsnim vještinama s ljudima, dobroj ambiciji i neovisnosti. Vol je poznat po svojoj praktičnoj prirodi, marljivom duhu, sreći i otpornosti.

Kad se Pijetao i Vol nađu u romantičnom okruženju, možda se neće odmah svidjeti jedno drugome, jer je jedan ekstrovertniji od drugog. Ali, kada se bolje upoznaju, shvaćaju da imaju vrlo slične životne vrijednosti. Ulaskom u brak postaju sjajan tim koji voli biti spreman na sve i želi stvoriti dobar imidž u društvu.

Oboje su jako dobri u poštivanju osobnog prostora i razvijanju skladnog odnosa u kojemu jedan nadoknađuje slabosti onog drugog. Također, izuzetno su sentimentalni i cijene stvaranje lijepih uspomena. Djecu odgajaju tako da budu neovisna i jaka, ali i dobro razumiju važnost sporog i postojanog kretanja.

Zec i Koza

Zec je poznat kao osoba dobrog srca, nevjerojatno sretna, iskrena i vrlo kreativna. Koza je poznata po svojoj mudrosti, predanosti, blagim manirima i suosjećajnom stavu.

Kad se Zec i Koza nađu u romantičnom okruženju, među njima se odmah stvara duboka povezanost prepuna romantike. Nakon što se bolje upoznaju, pozitivna energija među njima postaje još veća. U braku su ljubazni jedno prema drugom i trude se međusobno si pomagati koliko god mogu.

Kao par vole gledati svoja posla i živjeti u svom osobnom mjehuriću mira i udobnosti. Nisu najbolji s novcem, troše nepromišljeno, ali opet nekako imaju sve što im treba. Prema svojoj djeci su dobrodušni i odgajaju ih da budu ljudi koji poštuju zakon i pomažu potrebitima.

Koza i Svinja

Koze su poznate po svojoj marljivosti, blagoj naravi, usmjerenosti na izgradnju stabilnosti i nepokolebljivom pristupu životu. Svinja je poznata po svojoj razmetljivosti, dobrim vještinama s novcem, nevjerojatnoj kreativnosti i optimističnoj osobnosti.

Kada se Koza i Svinja nađu zajedno u romantičnom okruženju, odmah su privučeni jedno drugo. Ali, hoće li se brzo spojiti ili će im za to trebati više vremena, to ovisi o nekim okolnostima. Na primjer, Koze često postaju sramežljive ako pomisle da zbog nečega ne odgovaraju osobi koja ih privlači. Kod Svinja to nije toliko očito, ali ipak postoji.

Nakon što se napokon opuste i upuste u vezu, a potom i u brak, imaju sretan obiteljski život s vrlo malim povremenim sukobima. Kao par su vrlo tradicionalni, voli slaviti sve važne datume i događaje. Uživaju pozivati prijatelje i susjede u goste kako bi se svi zajedno mogli dobro zabaviti. Svoju djecu uče važnosti štednje novca za budućnost i upornosti kad je dolazak do cilja u pitanju.

Svinja i Zec

Svinje su poznate po svojoj ambiciji, dobrom smislu za posao, društvenim vještinama i sjajnom smislu za modu. Zec je poznat po svojoj sretnoj osobnosti, živahnoj prirodi, nježnim manirima i nevjerojatnoj kreativnosti.

Kad se Svinja i Zec nađu u romantičnom okruženju, odmah su privučeni jedno drugome i ne gube vrijeme već se odmah upuštaju u vezu tijekom koje se vole zajedno zabavljati i puno smijati. Ulaskom u brak njihovo prijateljstvo postaje još jače, a seksualni život još bogatiji.

Kao par osciliraju između toga da budu vrlo tradicionalni i da izbace sva nametnuta pravila kroz prozor. Oboje se vole okružiti luksuzom i uvijek su dotjerani od glave do pete. Svoju djecu odgajaju tako da budu velikodušna prema drugima i strpljiva.

Tigar i Konj

Tigar je poznat po svojoj neustrašivosti, vještinama vođenja, odlučnosti i nevjerojatnoj moći zapažanja i izrade strategije. Konj je poznat po svojoj radišnoj naravi, slobodoumnosti, nevjerojatnoj odanosti i velikoj ambiciji.

Kad se Tigar i Konj nađu u romantičnom okruženju, prvo ih privuče snaga karaktera onog drugog. Kad se bolje upoznaju, razviju veliko poštovanje jedno prema drugome i perspektivama koje imaju u životu. U braku postaju sjajan tim i ne dopuštaju drugima da im se petljaju uz život koji je prepun avanture, dobrog prijateljstva i slatke romantike.

Tigar radije drži svoj privatni život u tajnosti, dok je Konj otvoreniji u javnom iskazivanju ljubavi i traženju savjeta od obitelji i prijatelja u koje ima povjerenja. Kao roditelji djecu uče da cijene obiteljske veze i postupaju ispravno prema svima dok teže uspjehu u životu.

Konj i Pas

Konj je poznat po svojoj upornosti, odlučnosti, neovisnosti i izvrsnom pogonu. Pas je poznat po svojoj odanosti, praktičnosti, društvenim vještinama i odgovornoj prirodi.

Kad se Konj i Pas nađu u romantičnom okruženju, iskre frcaju čim se vide. Njihova je veza izrazito romantična i oboje vole izražavati svoju ljubav fizičkim dodirom i obiljem seksa. Kad uđu u brak skloni su graditi odnos baziran na međusobnoj ljubavi i poštovanju.

Oni su vrlo tradicionalan par orijentiran na ljude, ali, također, imaju snažan osjećaj za avanturu i uzbuđenje. Obično imaju svoje krugove prijatelja koje vole uključiti u sve i svašta. Kao roditelji su strogi prema svojoj djeci, ali ih odgajaju s puno ljubavi i brige.

Pas i Tigar

Pas je poznat po svojoj odgovornoj prirodi, praktičnosti, nevjerojatnoj odlučnosti i prijateljstvu. Tigar je poznat po svojoj izuzetnoj moći zapažanja, nevjerojatnoj ambiciji i nagonu, neustrašivosti i velikodušnosti.

Kad se Pas i Tigar nađu u romantičnom okruženju, odmah se privuku. Ali, Tiger je oprezniji u ljubavi pa njih dvoje često prvo postanu prijatelji pokušavajući sakriti uzavrelu privlačnost koju osjećaju jedno za drugo. Kad napokon uđu u vezu, a potom i u brak, kreću kroz život s praktičnom mudrošću i razmišljanjem usmjerenim na budućnost.

Oboje su jako odani jedno drugome, lako mogu postati ljubomorni, a svoj privatni život čuvaju samo za sebe. Svoju djecu odgajaju tako da razumiju vrijednost napornog rada i ambicije, ali da u isto vrijeme znaju dobro surađivati sa svojim vršnjacima, prenosi Your Tango.