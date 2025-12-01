12 stvari koje nikada ne biste trebali bacati u odvod - čak i ako imate drobilicu za smeće

Možda ćete se iznenaditi kada saznate koji predmeti mogu začepiti ili oštetiti vaše cijevi, a svakodnevno ih bacate u sudoper. Vodoinstalateri su izabrali one najštetnije.
Uklanjanje začepljenja iz cijevi nije samo izuzetno neugodno, već može biti i skupo. Ne možete uvijek spriječiti začepljenje cijevi, ali postoje neke stvari koje možete učiniti, počevši od onoga što izlijevate u odvod.
1. TALOG KAVE Uobičajena jutarnja rutina je bacanje taloga kave u sudoper, ali mudrije bi bilo prijeći na smeće ili kompost. Možda se čini bezopasnim, ali talog kave može se nakupljati u cijevima, djelujući slično sedimentu i uzrokujući začepljenja. S vremenom to može zahtijevati skupe popravke vodovoda.
2. LJUSKE OD JAJA Kompostirajte ljuske od jaja. Bacanje u odvod je recept za začepljenje. Samljevene ljuske od jaja stvaraju granulirani otpad koji se može kombinirati s drugim tvarima, poput masti, i stvoriti začepljenja u vašem vodovodnom sustavu.
3. MAST I ULJE Mogu izgledati bezopasno, ali masnoće se mogu zgrušati i stvrdnuti, dok ostaci ulja mogu prekriti vaše cijevi i uzrokovati druge tvari da se zalijepe. Najveća pogreška je zasigurno mast. Ona će se brzo ohladiti u tamnim cijevima i postati ljepljiva masa koja može sama stvoriti začepljenje ili uhvatiti druge ostatke dok prolaze kroz cijevi. ULje se neće tako zgrušati, ali i dalje prekriva unutrašnjost cijevi i s vremenom postaje ljepljivo. Rješenje je u staru limenku il neku drugu (neplastičnu) posudu odrediti kao smeće za ostatke masnoće i ulja za kuhanje. Pustite da se ohladi, a zatim bacite.
4. RIŽA I TJESTENINA Znate kako kada kuhate rižu i tjesteninu one nabubre? Isto se događa kada je izlijete u odvod i isperete vodom. Ova se hrana širi kada je izložena vodi, čak i nakon što je kuhana. Izlijevanje u odvod može uzrokovati njihovo bubrenje i potencijalno začepljenje cijevi, što dovodi do začepljenja i potrebe za stručnom intervencijom.
5. VLAKNASTA HRANA Hrana poput celera i ljuski luka trebala bi se preskočiti kod odlagališta otpada, već kompostirati ili baciti u smeće. Vlaknasto povrće može se omotati oko lopatica vaše drobilice otpada, što dovodi do mehaničkih problema. Ako i prođu pored, vlakna mogu predstavljati još jedan rizik od začepljenja.
6. LIJEKOVI Iako neće uzrokovati začepljenje cijevi, njihovo izlijevanje u odvod može onečistiti vaš lokalni sliv. Ključno je zbrinuti lijekove putem odgovarajućih kanala, poput povrata ljekarnu.
7. BOJA Ostaci boje smatraju se opasnim otpadnim materijalom i nikada se ne smiju izlijevati u odvod. To može oštetiti vodovodni sustav i unijeti štetne kemikalije u vodotoke. Uvijek slijedite lokalne smjernice za odlaganje opasnih materijala. Ako odlažete akrilnu ili boju na bazi lateksa, obično je prihvatljivo baciti je u smeće tek nakon što se potpuno osuši, bilo ostavljanjem na suncu ili miješanjem s mačjim pijeskom.
8. NALJEPNICE Te male naljepnice za voće i povrće koje nalazite na jabukama i bananama izgledaju prilično bezopasno, ali bacite li previše njih u odvod riskirate začepljenje. One se mogu zalijepiti za cijevi i spojiti s drugim otpadom stvarajući začepljenja, a mogu uzrokovati i probleme u postrojenjima za pročišćavanje vode.
9. KOSTI I KOŠTICE IZ VOĆA Vaš uređaj za odlaganje otpada, a time i cijevi, nisu namijenjeni za vrlo tvrde stvari poput kostiju i koštica voća. To može oštetiti ili slomiti vaš uređaj za odlaganje otpada, što može uzrokovati skupe popravke.
10. KORA OD KRUMPIRA Krumpir je vrlo škrobna hrana i kada se kore spoje s vodom nakon što prođu kroz odvod za smeće, mogu stvoriti ljepljivu pastu koja može doprinijeti začepljenju cijevi. Škrob se u odvodu za smeće melje u ljepljivu pastu i u tren oka će začepiti odvod, bilo sam od sebe ili hvatajući druge ostatke koji prolaze kroz odvodnu cijev.
11. IZBJELJIVAČ Nikada nije dobra ideja izlijevati izbjeljivač u odvod jer je vrlo korozivan i može nagristi cijevi. Također može kemijski reagirati s ostacima hrane ili drugim sredstvima za čišćenje i stvarati opasne kemijske spojeve poput kloroforma. Ako trebate zbrinuti izbjeljivač, odnesite ga u postrojenje za opasni otpad.
12. MED S obzirom na to da je super ljepljiv idealan je za izazivanje začepljenja i blokada u cijevima. Med se također može stvrdnuti i kristalizirati, što dovodi do više potencijalnih problema.
