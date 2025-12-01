12 stvari koje nikada ne biste trebali bacati u odvod - čak i ako imate drobilicu za smeće

3. MAST I ULJE Mogu izgledati bezopasno, ali masnoće se mogu zgrušati i stvrdnuti, dok ostaci ulja mogu prekriti vaše cijevi i uzrokovati druge tvari da se zalijepe. Najveća pogreška je zasigurno mast. Ona će se brzo ohladiti u tamnim cijevima i postati ljepljiva masa koja može sama stvoriti začepljenje ili uhvatiti druge ostatke dok prolaze kroz cijevi. ULje se neće tako zgrušati, ali i dalje prekriva unutrašnjost cijevi i s vremenom postaje ljepljivo. Rješenje je u staru limenku il neku drugu (neplastičnu) posudu odrediti kao smeće za ostatke masnoće i ulja za kuhanje. Pustite da se ohladi, a zatim bacite. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA