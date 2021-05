Seksualna terapeutica i autorica Tracey Cox svako malo piše o seksualnim mitovima, napominjući da ih previše ima, a da zbog njih ljudi imaju kriva očekivanja od seksa, koja potiču razočaranje i nesigurnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Seks u pandemiji

Tracey kaže da ovih 12 mitova odmah treba zaboraviti kako bi više uživali u seksu:

Muškarci ne mogu doživjeti orgazam bez ejakulacije

Od svih seksualnih činjenica o kojima ću pisati, ovo je ono što ljude najviše iznenađuje. Pretpostavljamo da su orgazam i ejakulacija jedno te isto, ali zapravo su odvojeni procesi.

Do ejakulacije dolazi u prostati i mokraćnoj cijevi, jer mišićne kontrakcije tjeraju sjeme iz tijela. Orgazam se događa u mozgu.

U skeniranju mozga kod muškaraca, orgazam sliči na epileptični napad: električna oluja koja preplavi mozak. Počinje na 'točki bez povratka', a slijedi je jednu do tri sekunde kasnije početak ejakulacije.

Jedno može bez drugog, iako se čini da je orgazam ugodan dio. (Muškarci koji dožive ejakulaciju bez orgazma prijavljuju nisku razinu zadovoljstva.)

Partner vas treba napaliti

Puno ljudi misli da je posao partnera da potakne seks, ali to je pogrešan stav. Svatko je odgovoran za vlastito uzbuđenje i seks se započinje kada ste već napaljeni, a ne bez ikakvog interesa.

Napaljivanje sebe - bilo dodirima, seksualnom igračkom, maštanjem, gledanjem ili čitanjem erotike - prije nego što počnete seks s partnerom vas priprema za akciju.

To se posebno odnosi na žene. Žene koje dobro poznaju svoje tijelo i kako se uzbuditi u istraživanjima često kažu da su puno zadovoljnije svojim seksualnim životom od žena koje to ne rade.

Muškarci razmišljaju o seksu svakih sedam sekundi

Na postoji istraživanje koje potvrđuje ovo mišljenje. Kad bi to bila istina, to bi značilo da muškarci misle o seksu 500 puta na sat i više od 8000 puta tijekom 16 sati dnevno za vrijeme koje su budni.

Mnogi pripisuju ovu 'činjenicu' zloglasnom seksualnom istraživaču Alfredu Kinseyu, ali njegovo je stvarno istraživanje otkrilo da je 54 posto muškaraca reklo da o seksu razmišlja nekoliko puta dnevno, 43 posto nekoliko puta tjedno ili mjesečno, a četiri posto manje od jednom mjesečno.

Ne baš svakih sedam sekundi, zar ne?

Nedavno istraživanje sveučilišta Ohio State zatražilo je od učenika da zapisuju svoje misli o seksu, hrani i snu.

Prosječni muškarac izbrojao je 19 seksualnih misli dnevno (otprilike jedna misao svakih sat i pol), a prosječna žena imala je 10 seksi misli dnevno (i imajte na umu da su to vrlo mlade odrasle osobe).

Samo muškarci imaju erekciju

Nije istina - i žene dobivaju erekciju! Jednostavno nisu toliko uočljive kao one koje muškarci dobivaju.

Klitoris se sastoji od istog spužvastog erektilnog tkiva kao i penis, koji se širi i natapa krvlju kad smo uzbuđene. Vidljivo se povećava u veličini kada se stimulira na ugodan, seksualni način.

Ako želite da se dijete prije rodi - seksajte se

Neki liječnici i dalje savjetuju svojim trudnim pacijenticama da se prepuste 'laganom seksu' ako žele prije roditi.

Nedavno američko istraživanje koje je provelo Državno sveučilište u Ohiju je pokazalo da spolni odnos blizu termina poroda ne samo da ne pokreće porod, već ga može i odgoditi.

Istraživači su otkrili da su žene koje su bile seksualno aktivne u posljednja tri tjedna trudnoće nosile svoje dijete u prosjeku 39,9 tjedana, u usporedbi s 39,3 tjedna kod žena koje nisu imale spolni odnos.

Što je žena imala više partnera, to joj je veća vagina

Nikako. Vaginalni kanal je mišić i iako se po potrebi rasteže, ne ostaje takav.

Imati puno partnera, ljubavnika s velikim penisom ili koristiti velike penetrativne seksualne igračke neće utjecati na to koliko ste 'uski', piše Daily Mail. Koliko ste vi i partner kompatibilni ovisi o genetici, omjeru između vas i njih i o tome kakvog su oblika mišići dna zdjelice.

Rodnica je impresivno elastična, a oblik i veličina nemaju nikakve veze s vašom seksualnom povijesti.

Ako imate fetiš, bez njega ne možete uživati ​​u seksu

Dugo se smatralo da ljudi koji imaju neki fetiš bez njega ne mogu uživati u seksu, ali to je glupost.

Iako ljudi s fetišima više uživaju u seksu u koji je uključen fetiš, istraživanja zapravo otkrivaju kako većina fetišista i dalje smatra da je seks koji ne uključuje fetiš zadovoljavajuć. Za većinu ljudi fetiši nisu fiksacija, već preferencija.

Glavobolja znači da ne želite seks

To bi moglo biti istina za većinu, ali ne i ako ste oboljeli od migrene.

Istraživanje provedeno na Sveučilištu Wake Forest otkrilo je da oboljeli od migrene prijavljuju višu razinu seksualne želje i da ne izbjegavaju seksualne aktivnosti u naletima glavobolje.

Zašto?

Vjeruje se da na seksualnu želju i migrensku glavobolju može utjecati ista moždana kemikalija.

Ne možete slomiti penis

Bojim se da mogu jamčiti da ovo nije istina, kaže Cox, jer sam nažalost to napravila svojem prvom suprugu. Pomaknula sam se u pogrešnom trenutku, a penis mu se zabio u drveno postolje kreveta, nije bilo ugodno.

Prijelom penisa se itekako događa. Obično kad par promijeni položaj dok je penis još uspravan i unutra, umjesto da ga se prvo izvuče, a zatim prebaci u novi položaj.

To se može dogoditi i prilikom agresivne penetracije, jer je vjerojatnije da će mu penis ispasti i udariti u nešto.

Seksualna maštarija tajna je želja da se isproba nešto novo

Manje od trećine sudionika studije koju je proveo dr. Justin Lehmiller je reklo da je probalo ostvariti svoju seksualnu fantaziju.

Lehmiller je intervjuirao više od 4000 ljudi za dosad najveću i najopsežniju studiju o seksualnim maštarijama (njegova knjiga je 'Tell Me What You Want').

Grupni seks bio je daleko najčešća tema - 89 posto ih je izvijestilo o maštanju o seksualnom trojcu - no druga istraživanja pokazuju kako ga je samo 30 posto ljudi zapravo imalo.

Samo tri posto ljudi uopće nema seksualne maštarije, kaže Lehmiller.

Duljina je važnija od opsega

Muškarci mogu imati popriličnu dužinu, ali žene više brine opseg.

Za istraživanje u Nizozemskoj, istraživači su tražili od 170 žena da ocijene važnost duljine i opsega. Rezultat: opseg je bio važniji od duljine.

Drugo istraživanje, provedeno u Hrvatskoj, u kojem je sudjelovalo 550 žena, također je reklo da je opseg bitniji od duljine, kao i istraživanje iz 2014. koje je pokazalo ženama 3D modele penisa i zatražilo od njih da odaberu onaj koji preferiraju. U novije vrijeme istraživanje časopisa Men’s Health pokazalo je da je 70 posto žena odabralo opseg, a samo 18 posto davalo prednost duljini.

Anatomski ovo ima smisla. Vagina je prekrivena istegnutim mehanoreceptorima i što je penis deblji, to više kontaktira s tim živčanim završetcima.

Muškarci i žene dostižu seksualni vrhunac u različitim životnim dobima

Uvriježeno je mišljenje da muškarci dosežu seksualni vrhunac s 18, a žene u 30-im godinama - vjerojatno na temelju 'izdržljivosti' za muškarce, a kod žena po tome što tad već znaju što žele od seksa.

Ako se mjeri frekvencija seksualnih odnosa, nema razlike među muškarcima i ženama. Istraživanja su pokazala da prosječni Amerikanac ima najviše seksa oko 25. godine, muškarci i žene.

Ne postoji čarobno doba kada 'upoznaju' svoje tijelo. To se može dogoditi u bilo kojoj dobi, ovisno o mnoštvu okolnosti (uključujući iskustvo, stručnost ljubavnika, obrazovanje, odgoj i probleme sa slikom o sebi).

Seksualna želja neprestano fluktuira tijekom života i svi možemo doživjeti mnoge seksualne vrhunce tijekom godina.