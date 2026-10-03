13 načina da zaustavite poriv za slatkišima nakon stresnog dana

Mnogi su iskusili olakšanje nakon tanjura tjestenine, kuglice sladoleda ili čipsa nakon posebno stresnog dana. Hrana može biti više od goriva, ali kada emocionalno jedenje postane redovita pojava, vrijeme je za promjene
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Ne dopustite da vam emocionalno jedenje stane na put wellness ciljevima.
| Foto: SYSTEM
Ne dopustite da vam emocionalno jedenje stane na put wellness ciljevima.
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Foto: SYSTEM
Ne dopustite da vam emocionalno jedenje stane na put wellness ciljevima.
| Foto: SYSTEM
1. Zašto jedete?: Prvo što trebate učiniti jest obratiti pozornost na to kada jedete, zašto i kako se pritom osjećate. Jeste li zaista gladni ili samo želite jesti jer vam je dosadno ili ste pod stresom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. Uzmite čašu vode: Možda je to najstariji trik, ali ako se osjećate pod stresom, ispijanje čaše obične vode može biti stvarno koristan početak. Uostalom, mnogi ionako ne piju dovoljno vode i mogu zamijeniti znakove gladi ili neizdrživog stresa za ono što je zapravo samo žeđ.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. Zapišite: Uzimanje notesa, ne telefona ili računala, već pravog komada papira, i fizičko zapisivanje stvari može biti veliko olakšanje za nekoga u stresnoj situaciji. Zapišite ključne stvari koje vam uzrokuju stres i zašto. To vam može dati perspektivu da vaš problem neće rješiti vrećica čipsa.
| Foto: Eric Bailey
4. Pijuckajte čaj: Štapić cimeta i žličica meda mogli bi vam pomoći suzbiti želju za slatkim u trenucima stresa. Klinički je dokazano da cimet pomaže u održavanju razine inzulina pod kontrolom. Razmislite o tome da ga dodate i u jutarnju kavu ili čaj. Ako vam cimet ne odgovara, možda će pomoći neka druga šalica opuštajućeg čaja. Usporite i usredotočite se na disanje.
| Foto: 123RF
5. Prošećite 15 minuta: Kad osjetite potrebu za jelom uzrokovanu stresom, dosadom, tugom ili nekom drugom emocijom, otiđite na šetnju ili na trčanje. Tjelovježba potiče lučenje endorfina koji mogu potaknuti opuštanje, a svjež zrak također prirodno smanjuje stres. Pronađite aktivnost u kojoj uživate i bavite se njome svakodnevno barem 10 minuta, a idealno bi bilo 30 minuta.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. Ogulite mandarinu: Možda zvuči čudno, ali sam čin guljenja tehnika je opuštanja koja potiče svjesnost. Guljenje agruma trenutak je svojevrsne mini-meditacije -morate prekinuti sve što radite kako biste upotrijebili obje ruke. Miris agruma dokazano potiče smirenost, što bi moglo suzbiti vašu želju da pretjerano navalite na one besplatne krafne na poslu. Za potpuno opuštanje polako gulite voće u spiralu dok duboko udišete njegov miris. Kad završite s guljenjem, jedite voće krišku po krišku i odvojite trenutak da uživate u svakom zalogaju.
7. Pripremite tost s avokadom: Kad tražite nešto za prigristi, ključno je odabrati namirnicu koja neće dodatno povećati vaš stres. Tost s avokadom odličan je izbor jer se brzo priprema, a istovremeno pruža osjećaj zadovoljstva. Zdrave masti, proteini i vlakna zajedno djeluju kako bi vas zasitili, čime se smanjuje vjerojatnost da ćete posegnuti za nekom drugom hranom. Složeni ugljikohidrati iz kruha od cjelovitih žitarica mogu potaknuti proizvodnju serotonina, zaslužnog za dobro raspoloženje.
| Foto: Dreamstime
8. Razmišljajte dugoročno: Istraživanja pokazuju da zadovoljstvo koje osjećamo jedući hranu za utjehu traje samo tri minute. Pomaže imati tu brojku na umu. Pitajte se: 'Što će učiniti da se osjećam bolje dulje od tri minute?' Obično to nije keks. Preispitajte se kada osjetite potrebu za jelom. Je li vaše tijelo gladno ili ste umorni i pokušavate dobiti nalet energije?
| Foto: VladimirFLoyd
9. Priuštite si kupku sa senfom: Sušeni senf se još od davnina koristi za zagrijavanje tijela. Kada nekoliko žlica dodate u toplu kupku zajedno s Epsom soli i eteričnim uljem lavande, postižete trenutni zen. U hladnim jesenskim ili zimskim večerima to je sjajna alternativa opuštanju uz hranu za utjehu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. Skrenite misli: Zaposlite ruke i um nekom zabavnom aktivnošću. Pletenje, bojanje, crtanje - sve to pomaže skrenuti misli s hrane. Slanje poruke prijatelju, provjera e-maila ili nekoliko minuta igranja igrice na mobitelu dobri su načini kako prebroditi žudnju za hranom izazvanu stresom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. Priuštite si užitak - ali uz plan: Razmislite u čemu biste doista, istinski uživali. Je li to komadić vrhunske čokolade ili zdjelica vašeg omiljenog sladoleda? Što god to bilo, planirajte si to priuštiti jednom ili dvaput tjedno. Postavite visoke kriterije i nemojte pristajati na manje kvalitetnu nezdravu hranu koja je uobičajeno dostupna.
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12. Imajte strategiju s grickalicama: Ako ste skloni grickanju zbog stresa, pobrinite se da imate pri ruci neku niskokaloričnu hranu poput mrkve, kriški jabuke ili celera. Razmislite o dodavanju proteina u obliku maslaca od orašastih plodova kako biste pojačali osjećaj sitosti.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
13. Ne preskačite obroke: Dobra prehrana iznimno je važna za nošenje sa stresom. Ljudi koji ne unose dovoljno magnezija mogu osjetiti pojačanu želju za šećerom. No, teško je unijeti sve potrebne nutrijente ako preskačete obroke. Ako vam je raspored pretrpan, unaprijed pripremite zdrave grickalice u pojedinačnim porcijama koje mogu zamijeniti veći, cjeloviti obrok – poput badema i grožđica, običnog jogurta, svježeg voća.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA