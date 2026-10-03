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STRES PREJEDANJE

13 načina da zaustavite poriv za slatkišima nakon stresnog dana

Mnogi su iskusili olakšanje nakon tanjura tjestenine, kuglice sladoleda ili čipsa nakon posebno stresnog dana. Hrana može biti više od goriva, ali kada emocionalno jedenje postane redovita pojava, vrijeme je za promjene
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13 načina da zaustavite poriv za slatkišima nakon stresnog dana
Ne dopustite da vam emocionalno jedenje stane na put wellness ciljevima. | Foto: SYSTEM
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Ne dopustite da vam emocionalno jedenje stane na put wellness ciljevima. | Foto: SYSTEM
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