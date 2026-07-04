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JE LI MOGUĆE?

13 stvari koje bi uskoro mogle nestati s lica Zemlje, a da toga nismo niti svjesni...

Nema sumnje da su ljudi najveća prijetnja dobrobiti planeta. Kako evoluiramo, prisiljavamo i svijet oko sebe da se mijenja. To rezultira gubitkom biljaka, životinja, pa čak i naših vlastitih izuma
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Muthill: Crvena telefonska govornica pretvorena u spremište hrane za potrebite
Možda vas nije osobito pogodilo što su telefonske govornice nestale iz upotrebe ili što se sve manje koriste pisana slova. Vjerojatno i neće imati poguban utjecaj na svijet, ali neke druge stvari na ovom popisu sigurno hoće. | Foto: Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION
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Možda vas nije osobito pogodilo što su telefonske govornice nestale iz upotrebe ili što se sve manje koriste pisana slova. Vjerojatno i neće imati poguban utjecaj na svijet, ali neke druge stvari na ovom popisu sigurno hoće. | Foto: Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION
Komentari 0

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