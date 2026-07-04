13 stvari koje bi uskoro mogle nestati s lica Zemlje, a da toga nismo niti svjesni...

11. KURZIV: Mnogi se sjećaju kako su se mučili u školi hvatajući crte da bi pisana slova bila uredna. No, to možda neće još dugo biti slučaj jer tradicija kurzivnog pisanja posljednjih nekoliko godina bilježi stalan pad. Sve je manje potrebe za pisanjem pisama i bilješki kada je puno lakše i brže slati tekstove i e-mailove. Čak i kada se ostavljaju bilješke, ljudi rijetko pribjegavaju kurzivu. Jedan se učitelj požalio da buduće generacije neće imati osobni rukom pisani potpis. Kurziv se također koristio za pomoć djeci s teškoćama u učenju poput disleksije. Dokazano je i da na jedinstven način stimulira mozak, poboljšava razumijevanje i motoričke sposobnosti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA