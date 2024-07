13 uznemirujućih stvari koje vaš pametni telefon zna o vama

Mnogi od nas nose telefon 24/7. Koristimo ga za navigaciju svijetom, traženje odgovora na pitanja koja nikome drugome ne bismo postavili i komunikaciju s voljenima. U svjetlu svega ovoga, mogli biste se zapitati, Što moj telefon zna o meni? Poprilično, zapravo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:28 unboxing asus rogphone8pro mobitela | Video: Ivan Hruškovec/24sata

- Vaš telefon je kao malo malo superračunalo i sakupljač osobnih podataka - kaže Alan Butler, izvršni direktor i predsjednik Electronic Privacy Information Center.

- Srećom, došlo je do nekih važnih i relevantnih tehnoloških napredaka u načinu na koji neki telefoni osiguravaju te podatke, ali dubine do kojih se podaci prikupljaju ili generiraju putem vašeg telefona idu dalje i dalje - dodao je.

Dakle, provjerite što sve vaš telefon zna o vama, ali i onima s kojima se družite.

Foto: Dreamstime

Svugdje gdje ste ikada bili

I iPhone i Android telefoni imaju unutarnje uređaje za praćenje koji mogu vidjeti vašu lokaciju u bilo kojem trenutku. I to može biti dobra stvar - recimo, ako želite pronaći lokalna vruća mjesta dok koristite Google Maps ili ako trebate koristiti iPhoneovu značajku Find My. Ali ako su vam lokacijske usluge uključene, vaš je telefon vjerojatno napravio prilično dugačak popis mjesta na kojima ste bili: gdje živite, radite, idete liječniku, družite se, protestirate i još mnogo toga. Srećom, praćenje lokacije možete isključiti.

Kako isključiti praćenje lokacije na iPhoneu:

Idite na Postavke.

Dodirnite "Privatnost i sigurnost".

Dodirnite "Usluge lokacije".

Isključite prekidač "Usluge lokacije".

Kako isključiti praćenje lokacije na Androidu:

Prijeđite prstom od vrha zaslona telefona prema dolje.

Dodirnite i držite "Lokacija".

Ako ne vidite "Lokaciju", dodirnite "Uredi" ili "Postavke" i povucite "Lokaciju" u "Brze postavke".

Praćenju lokacije može biti teško pobjeći jer ga morate ponovno uključiti da biste iskoristili prednosti aplikacija kao što su Vrijeme, Karte i Uber. Čak i ako je vaš GPS isključen, značajke poput akcelerometra, žiroskopa i magnetometra mogu nastaviti pratiti vaše pokrete, kaže Susan Landau, profesorica kibernetičke sigurnosti i politike na Fletcher School na Sveučilištu Tufts.

Ono što radite iz sekunde u sekundu

Senzori telefona postali su vrlo dobri u automatskom hvatanju podataka, uključujući i to krećete li se, hodate, sjedite ili spavate.

- Algoritam strojnog učenja na vašem telefonu detektira da ekran telefona nije bio uključen dva sata, da nije korištena nijedna aplikacija, da je prošlo 23 sata, pa pretpostavljamo da spavate. Telefoni prikupljaju toliko toga o vama, ali ujedno koriste te podatke kako bi zaključili još više o vama - objašnjava Dominic Sellitto, klinički docent za znanost i sustave upravljanja na Sveučilištu Buffalo School of Management.

Foto: 123rf

Vaš telefon također može zabilježiti koje aplikacije koristite i koliko dugo, kao i koliko brzo vozite. Ako se sudarite s automobilom dok ste na telefonu, ovi bi podaci mogli to otkriti.

Gdje su ljudi koje poznajete

Pitali ste se - što moj telefon zna o meni? No trebali biste se također zapitati što vaš telefon zna o ljudima u vašem životu. Uzmimo, na primjer, aplikacije poput Find My na iPhoneu. Imaju neke velike prednosti: ove aplikacije ne samo da olakšavaju pronalaženje izgubljenog telefona; mogu biti od pomoći za vašu sigurnost. Na primjer, ako putujete sami, možete ih koristiti za dijeljenje svoje lokacije s voljenima. Oni mogu učiniti isto s vama.

Ali aplikacije također prikupljaju mnoštvo podataka o ljudima koje poznajete i do kojih vam je stalo, zajedno s njihovim kretanjem svijetom. To može zakomplicirati odnose - vaši voljeni možda neće cijeniti što možete provjeriti njihovu lokaciju u bilo kojem trenutku. I mogli biste se osjećati isto o njihovoj sposobnosti da vas provjere. Neki čak tvrde da je to na neki način - uhođenje.

Vaša seksualna orijentacija

Korištenje aplikacije za spojeve može se činiti privatnim - osobito ako ne dijelite svoje pravo ime ili fotografije. Ali vaša je seksualna orijentacija još jedan ponekad vrlo privatan osobni detalj koji vaš telefon može prikupiti. Primjerice, katolički svećenik izbačen je iz Crkve nakon što je neprofitna organizacija prikupila podatke iz više aplikacija za upoznavanje i povezivanje, uključujući Grindr, Scruff, Growlr, Jack’d i OkCupid.

- Telefoni su intimni u smislu da se s njima ponašamo na načine koje nikada ne bismo učinili u javnosti, a to uključuje i stvaranje Grindr profila. Podaci koje telefon prikuplja ili generira tijekom korištenja različitih aplikacija i usluga mogu se koristiti za identifikaciju vas i ovih osjetljivih karakteristika o vama ako nisu zaštićeni ili ograničeni - kaže Butler.

Odabir religije

Još jedan vrlo osobni detalj koji vaš telefon može imati o vama je vaša religija. Netko — čak i vlada — mogao bi upotrijebiti podatke o vašoj lokaciji kako bi otkrio gdje molite i, zauzvrat, koja su vaša vjerska uvjerenja. Nije ni čudo što 82% Amerikanaca kaže da su podaci o njihovoj lokaciji osjetljivi.

Aplikacije koje koristite također bi vas mogle razotkriti ​​na ovaj način. Kao što je Vice izvijestio 2020., američka vojska kupila je podatke o lokaciji iz molitvene aplikacije.

Sve što ste rekli Siri ili Google Assistantu

Može se činiti kao da razgovarate s ljudskim pomoćnikom ili prijateljem kada zovete Siri ili Google za pomoć, tako da možete postaviti razna intimna ili osobna pitanja - bilo što od 'Zašto mi curi rana?' do 'kako da znam jesam li trudna?'.

I kad god to učinite, bit ćete snimljeni. Apple prikuplja podatke od Siri kako bi vas - bolje razumio i prepoznao što govorite - prema licencnom ugovoru za softver.

Google Assistant također prikuplja podatke za personalizaciju vašeg iskustva. Dok su neki ljudi u redu s glasovnim pomoćnicima koji znaju njihova najprivatnija pitanja, drugi se osjećaju ranjivije znajući da netko prati te razgovore.

Jedan sigurnosni rizik koji treba imati na umu je taj da glasovni pomoćnici slušaju riječi okidača, tako da je moguće nenamjerno snimiti razgovore koje ne želite da budu zabilježeni, kaže Butler.

Kako izbrisati povijest zahtjeva za Siri na iPhoneu:

Idite na "Postavke".

Dodirnite "Siri & Search".

Dodirnite "Siri & Povijest diktiranja".

Odaberite "Delete Siri & Dictation History."

Kako izbrisati svoje snimke iz Google pomoćnika:

Idite na stranicu aktivnosti Asistenta svog Google računa.

Prijaviti se.

Dodirnite "Više" na natpisu "Google pomoćnik".

Odaberite "Izbriši aktivnost prema".

Odaberite "Sve vrijeme".

Dodirnite "Izbriši".

Vaše lozinke

Vaš telefon također može znati sve vaše lozinke — ako mu date pristup njima.

Korištenje ugrađenog upravitelja lozinki - široko se smatra najboljom praksom u području kibernetičke sigurnosti i privatnosti - kaže Butler. To je zato što je jedan od najvećih rizika za kompromitiranje vaših računa recikliranje lozinki (nešto što mnogi od nas rade radi praktičnosti). Problem s tom taktikom: ako jedan račun bude hakiran, mogli bi i ostali.

Vaš menstrualni ciklus

Aplikacije za praćenje mjesečnice na telefonu mogu prikupljati vrlo osobne zdravstvene podatke, uključujući pojedinosti o menstrualnom ciklusu i plodnim danima.

Sellitto kaže da je pitanje koje si trebate postaviti kada koristite bilo koju aplikaciju: - Nadmašuje li korist koju dobivam u svom svakodnevnom životu rizik? - .

Foto: Hrvatska lutrija/Canva

Razmislite o ovome: tvrtka bi mogla biti hakirana, a vaši podaci mogli bi procuriti. Također postoji mogućnost da vaša aplikacija za praćenje mjesečnice dijeli podatke za koje ste mislili da su privatni.

Prema istraživanju 'Organizacije za pregled aplikacija za njegu i zdravlje', 84% aplikacija za praćenje menstruacije dijeli podatke s trećim stranama. Samo je jedna od tih aplikacija izričito tražila dopuštenje za to.

Vaše zdravstveno stanje

Ovisno o uređajima koje povezujete s njim, vaš bi telefon mogao prikupljati sve vrste zdravstvenih podataka: broj otkucaja srca, krvni tlak, težinu, lijekove i više.

- Došlo je do eksplozije povezanih zdravstvenih uređaja, a jedan od najvećih rizika je to što mnogi ljudi pretpostavljaju da su zdravstveni podaci obuhvaćeni zakonima o privatnosti - kaže Butler. U stvarnosti, HIPAA, što je skraćenica za Zakon o prijenosu i odgovornosti zdravstvenog osiguranja iz 1996., primjenjuje se samo na vrlo ograničene okolnosti, kao što je osobna interakcija s vašim liječnikom. To znači da se podaci o zdravlju koje uključite u aplikaciju i dalje mogu prikupljati i dijeliti.

Mnogi ljudi uživaju u pogodnosti povezanih zdravstvenih uređaja, a neki zdravstveni podaci, poput broja koraka, možda vam se neće činiti toliko osjetljivima. U ovom slučaju, u redu je iskoristiti prednosti aplikacije i ne brinuti se o podacima koji se prikupljaju.

Ali bilo je slučajeva u kojima se dijeli mnogo više privatnih podataka. Na primjer, neke aplikacije za mentalno zdravlje našle su se na meti kritika zbog dijeljenja podataka o svojim klijentima s trećim stranama.

Jedan od najpoznatijih primjer je kada je Cerebral, aplikacija za telezdravstvo, podijelila odgovore pacijenata na samoprocjenu mentalnog zdravlja putem aplikacije s Metom, TikTokom i Googleom, prema izvješćima u Vergeu. Pomislili biste da će vaši odgovori na pitanja o vašem mentalnom zdravlju ostati između vas i vašeg liječnika. U ovom slučaju nisu.

Vaša biometrija

Što može biti osobnije od pojedinačnih detalja vašeg lica ili otiska palca? Oni su dio onoga što vas čini vama. Ako koristite svoj ID lica ili ID otiska palca za otključavanje telefona, također dopuštate svom uređaju da pohranjuje ove osobne podatke.

- Godinama je bilo mnogo zabrinutosti oko biometrijskih podataka, samo u smislu onoga što to zapravo znači – znate, može li netko ući i kopirati moj otisak prsta ili podatke o licu? A dokazano je da je to prilično teško učiniti. Ali brzo se približavamo slučaju kada bi to, tehnološki, moglo postati sve problematičnije - kaže Sellitto.

Na primjer: Može li netko upotrijebiti vaš ID lica kako bi stvorili uvjerljiviju lažnu snimku o vama? Ili bi biometrijski podaci mogli postati vrjedniji hakerima za 20 godina? Ne znamo što nosi budućnost.

Vaše raspoloženje

Vaš pametni telefon također može naučiti mnogo o vašem mentalnom blagostanju.

S jedne strane, tu su informacije koje možete sami dati, poput unosa u dnevniku i ocjena raspoloženja na aplikacijama kao što su Bearable i Daylio, koje možete koristiti za praćenje simptoma kroničnih zdravstvenih stanja.

No, drugi detalji poput vaših navika spavanja, tjelesne aktivnosti i korištenja telefona također bi mogli otkriti razne informacije o vama.

Jedno je istraživanje pokazalo da ti pokazatelji, među ostalima, mogu pomoći u otkrivanju jeste li depresivni ili ne. Neki istraživači vjeruju da bi se zbirke digitalnih biomarkera jednog dana mogle koristiti za praćenje simptoma mentalnog zdravlja. Ipak, kažu, daleko smo od toga da to postane stvarnost.

Sve informacije koje ste dali Googleu

Androide pokreću Googleove aplikacije (Chrome, Play Store, Gmail i slično). Čim se prijavite na svoj Android s Google prijavom, vaš telefon je povezan sa svim vašim drugim Google računima.

Nakon što se prijavite, Google ima pristup svemu što vaš telefon radi, uključujući duljinu i vrstu vaših telefonskih poziva, specifičnosti vašeg uređaja, gdje se nalazite i više.

Sve informacije koje ste dali svojim aplikacijama

Na kraju, što moj telefon zna o meni? možda nije pravo pitanje. Prikladnije bi bilo - što moj telefon ne zna o meni?.

Vaša lokacija, zdravstveni podaci, vjera, seksualna orijentacija, kontakti, glasovne snimke, fotografije, telefonski pozivi, povijest pretraživanja i ponašanje - ovo je samo nekoliko primjera podataka koje aplikacije prikupljaju o vama. Postoji mnoštvo aplikacija za Android i iPhone uređaje koje prate velike količine podataka svojih korisnika.

Dobra vijest je da su trgovina Google Play i Apple Store poduzele korake za pružanje informacija o podacima koje aplikacije prikupljaju, a to možete pregledati prije nego što ih preuzmete.

- Mislim da je trenutno glavna poanta za svakog kupca da zastane, odvoji nekoliko minuta i razmisli o tome što vam daje ova aplikacija koju želite koristiti jer, baš kao i svaka usluga, može biti besplatna u novčanom smislu, ali vi to nekako plaćate, bilo svojim oglašivačkim navikama ili svojim podacima - kaže Sellitto, piše Riders digest.