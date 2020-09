Ovo su najveći genijalci u Hojlywoodu

Među vrhunskim glumcima ima i onih koji su prvo htjeli studirati, pa i onih koji su bili pred doktoratom prije nego su se okrenuli filmskoj karijeri. Nikome od njih uspjeh nije došao preko noći

<p>Ni IQ iznad 130 ne jamči da će netko baš u svemu biti uspješan. Tako je Shakira, na primjer, napisala prvu pjesmu kad je imala samo 4 godine, no Albert Einstein nije naučio govoriti do te dobi. Samo 2,5 posto populacije može se pohvaliti tolikim IQ-om, a među njima su i neke filmske i TV zvijezde, koje se, iako nisu ostvarile akademski uspjeh, mogu pohvaliti velikim uspjehom na sceni. Na kraju, nije ni važno je li netko ostvario karijeru na Harvardu, ili pred publikom, zar ne?</p><p>Portal Bright Side izdvojio je 15-ak poznatih i slavnih koji su visoki IQ iskoristili u glazbenom ili filmskom svijetu. Evo tko se među njima može pohvaliti inteligencijom: </p><h2>1. Shakira - govori 5 jezika</h2><p>Kao što smo rekli, svoju prvu pjesmu napisala je s četiri godine, a prvi album izdala je s 13. S IQ-om 140 ipak nije otišla na fakultet, već je o životu učila putujući s jedne na drugu turneju diljem svijeta. I nije bilo uzalud, pjevačica govori čak 5 jezika. </p><h2>2. Cindy Crawford - nesuđena kemičarka</h2><p>Uvijek je bila odlična učenica, čak je i gimnaziju završila s posebnom pohvalnicom uprave, kao najbolja učenica generacije. Svidjela joj se znanost, pa je dobila stipendiju za studij kemijskog inženjerstva. Ali, jednog lijepog dana 'ugledala' ju je kamera, pa je svijet izgubio odličnu inženjerku kemije, a dobio - supermodela.</p><h2>3. Matt Damon - Oskar za scenarij</h2><p>Prema izvještajima, IQ Matta Damona iznosi čak 160. Počeo je pisati scenarij za film 'Good Will Hunting' još dok je pohađao Sveučilište Harvard. Iako nikad nije diplomirao, kasnije će osvojiti Oskara za najbolji filmski scenarij, kojeg je doradio u suradnji s Benom Affleckom, kojeg smatra svojom srodnom dušom. </p><h2>4. Natalie Portman - diplomirana psihologinja</h2><p>Natalie Portman diplomirala je psihologiju na Sveučilištu Harvard, gdje je sudjelovala u radu pod naslovom Aktivacija frontalnog režnja tijekom trajanja predmeta. Govori 5 jezika, a procjenjuje se da joj je IQ 140 .No, karijeru je ostvarila kao glumica, a ne psihologinja.</p><h2>5. Chris Martin ima diplomu iz antike</h2><p>Studirao je na University College London, gdje je diplomirao na studijima antičkog svijeta i s prvorazrednim počastima na grčkom i latinskom jeziku. Martin je na fakultetu upoznao svoje buduće kolege iz Coldplaya, tako da se može reći da su inteligencija i vještine učenja ono što je omogućilo da danas imamo dobar band na sceni. </p><h2>6. Quentin Tarantino - dva Oskara i bez diplome </h2><p>S 14 godina napisao je jedan od svojih prvih scenarija, i odmah razmišljao o sljedećem scenariju. Nikad nije išao na fakultet, ali nije mu trebalo. Rezultat IQ testa od 160 vjerojatno je osnova na temelju koje je uspio osvojiti dva Oskara.</p><h2>7. Jodie Foster usporila karijeru zbog diplome</h2><p>Na televiziji se počela pojavljivati ​​još kad su joj bile tri godine, a imala je samo 12 kad je dobila ulogu u filmu 'Taksist'. S 18 godina odlučila je već predahnuti od zvjezdane glumačke karijere i postati redovita studentica na Yaleu, gdje je diplomirala s pohvalama. Hollywood ju je i nakon toga dočekao širokih ruku. </p><h2>8. Eva Longoria uspjela radeći uz studij</h2><p>Željela je zaraditi svoj novac vrlo rano, jer joj je bila najveća želja da pomogne majci oko brige za njezinu sestru s posebnim potrebama. Tijekom srednje škole učila je i istodobno radila u restoranu Wendy's, a nakon studija, uključujući i magisterij, vrijedno je radila dok nisu prepoznali njezin talent. </p><h2>9. David Duchovny odustao od doktorata zbog glume</h2><p>Imao je besprijekornu akademsku karijeru: Nakon što je magistrirao englesku književnost na Yaleu, započeo je doktorat. No tada mu je gluma (i Dosjei X ) 'presjekla' put te je napustio je studij i književnost da bi slijedio svoju strast. </p><h2>10. Geena Davis, diplomirala, svira klavir i flautu</h2><p>Oskarovka je diplomirala na sveučilištu u Bostonu, zna svirati klavir i flautu te tečno govori švedski. Ona ima IQ 140 i članica je Mense, kojoj pripadaju samo ljudi sa IQ-om većim od 135 .</p><h2>11. Sharon Stone</h2><p>Njena inteligencija nije prošla nezapaženo još u školi, pa je sa samo 5 godina krenula u drugi razred. Štoviše, imala je samo 15 godina kad je dobila stipendiju za fakultet. Njezin kvocijent inteligencije je 154, što je svrstava u 0,1 posto svjetske populacije s takvim rezultatom. </p><h2>12. Steve Martin studirao filozofiju</h2><p>Počeo je studirati filozofiju, ali čini se da učiteljski život nije bio za njega. Činjenica je da nije završio studij nije ga spriječila da uđe u Mensu, odnosno klub ljudi s natprosječnom inteligencijom o ostvari zavidnu filmsku karijeru. </p><h2>13. Rashida Jones bila je štreberica s računalom</h2><p>Rekla je da je odrasla kao štreber, te da je imala računalo s disketama i dial-up modemom prije nego što je to bilo cool. Jones je od malih nogu pokazivala talent za glazbu, zna svirati klasični klavir. Studirala je religiju i filozofiju na Sveučilištu Harvard i diplomirala je kad je imala 21 godinu, a onda ostvarila sjajnu glumačku karijeru. </p><h2>14. Rowan Atkinson ima IQ čak 178</h2><p>Pišu da je njegov IQ čak 178, što ga čini posve suprotnim liku koji ga je proslavio u filmskom svijetu: Neprilagođenom gospodinu Beanu. Bio je sjajan učenik koji je u školi uvijek dobivao vrhunske ocjene. Prije nego što je započeo s glumačkom karijerom, studirao je inženjerstvo na Sveučilištu Newcastle. Potom je otišao na Sveučilište Oxford, da bi stekao zvanje magistra znanosti, pa čak i započeo doktorat, no gluma je bila jača. </p><h2>15. Bonus: Albert Einstein više od fizike volio glazbu</h2><p>I jedan bonus: On je dokaz da uspjeh ne dolazi iznenada, preko noći, čak ni kad je u pitanju genije, s procijenjenim IQ od 160. Kad je Albert Einstein diplomirao, proveo je dvije teške godine tražeći posao učitelja. Fizika mu nije bila najvažnija u životu, a velika strast bila mu je glazba. Sviranje klavira i violine pomogli su mu, međutim, u tome da razvija strategiju razmišljanja, a život bez muziciranja za njega je bio nezamisliv i nakon što se počeo baviti znanošću. </p>