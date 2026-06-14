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ZNACI PREVARE

15 najčešćih znakova da vas partner vara, po terapeutima

Varanje može biti fizičko i emocionalno te uključuje kršenje prikrivenih ili otvorenih granica vaše veze. Iako nije sve uvijek crno-bijelo, postoje neki očiti znakovi koji ukazuju na to da nešto nije u redu
15 najčešćih znakova da vas partner vara, po terapeutima
U nastavku, stručnjaci dijele najčešće znakove varanja, kada se zabrinuti, kako komunicirati svoje sumnje i kako odlučiti kada krenuti dalje iz svoje veze. | Foto: Dreamstime
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U nastavku, stručnjaci dijele najčešće znakove varanja, kada se zabrinuti, kako komunicirati svoje sumnje i kako odlučiti kada krenuti dalje iz svoje veze. | Foto: Dreamstime
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