15 najčešćih znakova da vas partner vara, po terapeutima

Varanje može biti fizičko i emocionalno te uključuje kršenje prikrivenih ili otvorenih granica vaše veze. Iako nije sve uvijek crno-bijelo, postoje neki očiti znakovi koji ukazuju na to da nešto nije u redu
U nastavku, stručnjaci dijele najčešće znakove varanja, kada se zabrinuti, kako komunicirati svoje sumnje i kako odlučiti kada krenuti dalje iz svoje veze.
| Foto: Dreamstime
U nastavku, stručnjaci dijele najčešće znakove varanja, kada se zabrinuti, kako komunicirati svoje sumnje i kako odlučiti kada krenuti dalje iz svoje veze.
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Foto: Dreamstime
U nastavku, stručnjaci dijele najčešće znakove varanja, kada se zabrinuti, kako komunicirati svoje sumnje i kako odlučiti kada krenuti dalje iz svoje veze.
| Foto: Dreamstime
1. Odjednom su nedostupni: Ovdje je promjena važan faktor. Ako vaš partner ima posao koji otežava kontakt u određenim periodima, to ne znači da vara. Ali ako se odjednom mučite da ga kontaktirate kada ste to mogli u prošlosti, i to je stalan problem, to bi trebalo biti znak za uzbunu. Jer varalice trebaju privatnost i blokove neprekinutog vremena..
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2. Njihovi prijatelji manje su prijateljski raspoloženi: Varalice obično manje paze u prikrivanju tragova pred prijateljima nego pred vama. Kao rezultat toga, postoji velika vjerojatnost da prijatelji vašeg partnera znaju što se događa prije vas. Zato se mogu se na kraju osjećati nelagodno i tjeskobno u vašoj blizini jer znaju nešto što vi ne znate.
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3. Imaju smanjen ili povećan libido: Češće je da varalice smanje učestalost seksa kod kuće, s obzirom na to da ga imaju negdje drugdje. Ali ponekad pokušavaju potencirati seks kod kuće jer su opterećeni krivnjom. Neki to rde kako bi prikrili tragove ili udobrovoljili partnera.
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4. Odjednom obraćaju više pažnje na svoj izgled: Ponekad se ljudi odluče usredotočiti na svoj izgled kao dio novogodišnje odluke ili odluče započeti novu fitness rutinu iz zdravstvenih razloga - ali obično su prilično otvoreni po tom pitanju. Ako vaš partner odjednom koristi kolonjsku vodu ili troši puno novca na novu odjeću, a to nikada nije bila njegova stvar, nije nerazumno pitati zašto. Ako njihov odgovor nema smisla, trebao bi izazvati crvenu zastavicu.
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5. Telefonske navike im se mijenjaju: To može uključivati niz stvari, poput promjene lozinke ili stalnog držanja telefona uz sebe, iako su ga prije ostavljali svugdje. U predanim vezama nije neuobičajeno znati lozinku partnera ili uzeti njegov telefon kako biste nešto potražili na internetu ili snimili slatku sliku ako vaš nije u blizini. Ako se vaš partner čini posesivnim prema svom telefonu ili se ljuti kada ga zatražite da ga koristi, možda nešto skriva. To može uključivati sumnjivo ponašanje na društvenim mrežama poput praćenja provokativnih računa ili ljudi koje ne poznaju Ako spomenete svoju zabrinutost partneru, a on vam kaže da ste preosjetljivi, to je znak da vas ne poštuje i vjerojatno će nastaviti s takvim ponašanjem.
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6. Više ne razgovaraju o zajedničkoj budućnosti: U vezi je normalno govoriti o budućnosti u terminima "mi" i "nas", što označava da vas dvoje vidite jedno drugo kako dugoročno ostajete zajedno. Definitivno može biti zabrinjavajuće ako osjetite da vaš partner odlazi iz veze, više ne pravi planove ili ne razgovara o dugoročnim namjerama. Ovaj znak ne znači nužno da postoji nevjera, ali znači da je vrijeme za razgovor o vezi kako biste vidjeli jeste li još na istoj valnoj duljini, radite li na istim zajedničkim ciljevima.
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7. Postaju emocionalno nedostupni: Ako je vaš partner prije dijelio svoje misli i osjećaje s vama i bio je jednako zabrinut za vaše, ali se nešto promijenilo, možda bi bilo vrijedno pitati ga o tome. Emocionalna dostupnost je važna u romantičnim vezama, a nagli prekid zdrave komunikacije mogao bi biti crvena zastavica. Još jedna stvar na koju treba obratiti pozornost je njihov jezik ljubavi. Jesu li prestali pokazivati ljubav na načine na koje su to obično činili? Ako je vaš partner planirao večeri za spojeve, žudio za fizičkom naklonošću ili je davao prioritet pomaganju vama, ali se odjednom prestao angažirati, to bi mogla biti crvena zastavica.
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8. Ono što govore i što se događa ne slaže se: Često se tako uhvate varalice, kažu stručnjaci. Možda vaš partner kaže da je trebao učiniti nešto što se pokaže neistinitim ili kaže da je bio s nekim kome izleti da nije. Laži je teško održavati. Ljudi obično dijele detalje svog dana s partnerom. Ali kada varaju, to se obično prebacuju na novu osobu i partneru govore manje. U predanim vezama normalno je reći partneru gdje ćete biti, s kim i koliko dugo. Ako vaš partner izbjegava ova pitanja ili otkrijete da nije tamo gdje je rekao da će biti - vaše sumnje bi mogle biti opravdane.
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9. Zauzimaju obrambeni stav kada ih pitate zašto su se promijenili: Obrambeni stav obično je znak krivnje ili izbjegavanja priznavanja istine ili preuzimanja odgovornosti. Kada netko nema što skrivati, njegova reakcija može biti empatičnija, gdje će odvojiti vrijeme da sasluša vaše brige, potvrdi vaše osjećaje ili čak smisliti načine kako da se osjećate bolje ili poboljšate vezu. Međutim, ako vaš partner postane obramben ili se upušta u gaslighting, postoji mogućnost da je nevjeran ili da ima što skrivati.
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10. Počinju vas darivati češće: Naravno, zaljubljeni daju darove. Ali varalice to podižu na višu razinu kako bi prikrile svoje tragove. To može biti način da vas uvjere da vas vole i da su vam odani tako da svaki suptilni znak varanja koji partner otkrije može lako biti odbačen kao nešto što 'nikada ne bi učinio'“. Obratite pažnju ako se ovo počne odjednom događati.
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11. Odjednom su vrlo kritični prema vama: Postoji nešto što se zove kognitivna disonanca, a to je neugodno stanje unutarnje tjeskobe i napetosti koje nastaje kada je stav osobe o nečemu (varanje je pogrešno) suprotan onome što zapravo radi (u svakom slučaju varanje). Kako bi pokušali smanjiti tu unutarnju napetost, mogu pokušati opravdati svoje varanje pokušavajući sebe uvjeriti da ste vi problem. A to se može niotkuda pokazati kao hiperkritičnost prema vama.
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12. Primjećujete neobjašnjive novčane probleme: Velike kupnje ili neobjašnjiva isplata mogu biti pokazatelj varanja, ali mogu otkriti i ovisnosti o kockanju ili kupovini, kažu stručnjaci. Najbolje je suočiti se s partnerom o tome i vidjeti ima li njegova priča smisla. Ako se detalji ne poklapaju ili vam intuicija i dalje govori da nešto nije u redu, budite na oprezu.
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13. Optužuju vas za varanje: Ovo je čudna, ali uobičajena navika varalica - i postoji nekoliko razloga za to. Time što stvore problem od vaše navodne prevare i natjeraju vas da se branite, odvraćaju pozornost sa sebe. Također vas može učiniti manje sklonima da progovorite o stvarima koje se čine čudnima jer ih ne želite uzrujati, s obzirom na to da su već "zabrinuti" da varate. A to im također daje razlog da kažu da im treba vrijeme za razmišljanje, tj. da se nađu sa svojim ljubavnikom.
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14. Njihov raspored se iznenada mijenja: Većina ljudi ima predvidljive rasporede, a čak i ako se njihovi mijenjaju, obično postoji razlog koji ima smisla. Netko tko mora 'raditi do kasno' iznenada u vrijeme koje nadilazi razumno objašnjenje može varati. To je posebno istinito ako se to događa kada vaš partner nema novi posao, promaknuće ili projekt na kojem radi. S druge strane, partner koji je neobično zabrinut za vaše boravište može biti jednako zabrinjavajući. Lijepo je znati da mu je stalo, ali ako vas nikada prije nije provjeravao ili pomno pratio vaš raspored, onda je moguće da pokušava napraviti planove s nekim drugim i želi izbjeći da ga uhvatite.
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15. Samo imate osjećaj u trbuhu: Općenito, ako vam intuicija govori da nešto nije u redu, obično i nije. Psiholozi napominju kako je naša intuicija supermoć za preživljavanje koja prepoznaje sitne znakove ili osjeća kada nešto nije u redu, pa ako se u vašem tijelu oglasi ovo zvono za uzbunu, obratite pozornost. U zdravoj vezi vaš partner trebao bi slušati i razumjeti kada izrazite svoje zabrinutosti te surađivati s vama kako bi vam pomogao ublažiti strahove i osjećati se sigurnije u budućnosti.
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