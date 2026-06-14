15 najčešćih znakova da vas partner vara, po terapeutima

5. Telefonske navike im se mijenjaju: To može uključivati ​​niz stvari, poput promjene lozinke ili stalnog držanja telefona uz sebe, iako su ga prije ostavljali svugdje. U predanim vezama nije neuobičajeno znati lozinku partnera ili uzeti njegov telefon kako biste nešto potražili na internetu ili snimili slatku sliku ako vaš nije u blizini. Ako se vaš partner čini posesivnim prema svom telefonu ili se ljuti kada ga zatražite da ga koristi, možda nešto skriva. To može uključivati ​​sumnjivo ponašanje na društvenim mrežama poput praćenja provokativnih računa ili ljudi koje ne poznaju Ako spomenete svoju zabrinutost partneru, a on vam kaže da ste preosjetljivi, to je znak da vas ne poštuje i vjerojatno će nastaviti s takvim ponašanjem. | Foto: 123RF