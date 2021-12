Bebin prvi Božić dan je kojeg zasigurno nećete nikada zaboraviti. To je prvi put kada će možda nositi i preslatku crvenu kapicu ili kada ćete je obući u malog vilenjaka. No to naravno nije lak zadatak. Dok vi budete pokušavali djetetu odjenuti sve što ste zamislili, ono će se vjerojatno truditi da tu istu odjeću skine jer njega neće zanimati odjeća već igranje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ukoliko imate bebu koja još puzi, izbjegavajte haljinice i duge suknje za djevojčice, jer će im se uplitati među nožice i praviti probleme. Ukoliko baš želite da vaša princeza bude u punom sjaju, odaberite komplet s hlačicama ili vrlo kratku suknjicu u kombinaciji s tajicama.

Spremite čipkane haljinice i kravate samo za fotografiranje, a neka ostatak dana ili večeri vaši mališani provedu u odjeći koja je prvenstveno udobna.

Na tržištu se nudi zaista pregršt slatkih kompletića u koje možete obući vaše mališane. Oni mogu biti sobovi, djeda mraz, maleni vilenjaci, mogu nositi preslatke božićne pidžame i još mnogo toga. Ti kompletići definitivno će napraviti najslađe uspomene.

Mi smo za vas pronašli preslatke fotografije kako bi smo vam dali ideju što da odjenete svojoj bebi za Božić (i ne brinite nisu u pitanju samo božićni kompletići):

1.

2.

3 .

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.