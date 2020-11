15 seksualnih terapeuta iskreno - otkrili kako izgledaju seanse

Ako ste mislili da je život seksualnih terapeuta lagan i zabavan vrlo vjerojatno se varate. Ovih 15 seksualnih terapeuta iskreno su se otvorili kako zapravo izgleda njihov posao

<p>Jeste li ikada sami sebi postavili čudna pitanja vezana za seksualne terapeute? Vjerojatno jeste. Seksualni terapeuti su za <a href="https://www.buzzfeed.com/hilarywardle/brutally-honest-confessions-from-a-sex-therapist?utm_source=dynamic&utm_campaign=bffbofficialgoodful&ref=bffbofficialgoodful" target="_blank">BuzzFeed</a> otkrili nekoliko iskrenih priznanja koja su vas možda oduvijek zanimala.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>1. Ne gledamo kako parovi imaju spolne odnose</h2><p>Mi smo terapeuti, a ne treneri seksualne tehnike. Naš se posao u osnovi bavi rješavanjem problema, pomažemo parovima da komuniciraju o seksu, pomažemo pojedincima da se osjećaju sigurnije u seksu i rješavamo dublje probleme oko ljubavi i odnosa. Sigurno ne stojimo u kutu spavaćih soba i promatramo dok se parovi seksaju.</p><h2>2. Nemamo spolni odnos s našim pacijentima</h2><p>Seksualni surogati blisko surađuju s osobama koje imaju seksualne probleme, a dio tog posla može uključivati ​​i seks sa svojim klijentima. Mi samo razgovaramo o seksu - ne radimo to.</p><h2>3. Ljudi apsolutno nemaju pojma kako reagirati kad im kažemo s čime se bavimo</h2><p>A odgovori koje dobivamo obično su neprimjereni, npr. 'Ooh, mogao bi mi biti od pomoći' ili 'Pa, seksualni terapeut je posljednje što mi treba, stalno se seksam.' Ljudi dajte, tek smo se upoznali na zabavi, ne trebamo takve detalje znati.</p><h2>4. Ponekad se služimo eksplicitnim fotografijama kako bi pomogli objasniti određene koncepte</h2><p>Ponekad je jedini način da se nešto jasno objasni upotrebom sasvim grafičkih fotografija. Neki parovi nisu sretni što ih vide, ali shvaćajući kakav široki raspon veličina genitalija, spolnih položaja, spolnih činova, opcija i oblika tijela postoji, može im pomoći da se osjećaju bolje sami sa sobom.</p><h2>5. Također koristimo grafikone i dijagrame kako bismo pomogli ljudima da se uhvate u koštac s anatomijom svog partnera</h2><p>Povremeno bismo mogli koristiti i 3D modele. Teško je zadovoljiti nekoga drugog ako niste sigurni kako njihova oprema radi. Mnogi muškarci misle da se cerviks nalazi na vanjskoj strani rodnice, što može izazvati popriličnu zbunjenost.</p><h2>6. Puno radimo sa starijim ljudima</h2><p>Mnogi parovi umirovljeničke dobi otkrivaju da njihov spolni život godinama postupno opada i brinu se da možda više neće imati spolni odnos ako ga ne poprave. Skloni smo davati ovim parovima vježbe kako bi im pomogli da se ponovno povežu, počevši od držanja za ruke i maženja, a zatim prelazeći na ljubljenje i seksualno dodirivanje.</p><h2>7. Također vidimo puno parova čiji se seksualni život 'stavio na pauzu' nakon što su dobili djecu</h2><p>Samo zato što liječnik kaže da je u redu ponovno spolni odnos šest tjedana nakon poroda, to ne znači da se stvari odmah vraćaju na svoje mjesto. Žena bi mogla smatrati da je seks previše bolan ili su oba roditelja jednostavno preumorna. Često na kraju utješimo nove roditelje i uvjerimo ih da je takva situacija normalna.</p><h2>8. Mnogi parovi s kojima radimo imaju probleme koji se mogu riješiti samo s malo komunikacije</h2><p>Mnogi se parovi mogu seksati, ali se ne mogu natjerati da razgovaraju o detaljima, tj. o onome u čemu najviše uživaju. To zauzvrat može odbiti ljude od seksa, jer smatraju da je nezadovoljavajući, ali ne mogu se suočiti s tim da kažu partneru da promijeni tehniku. Naše terapije pomažu ljudima da se otvore o onome što im zaista pruža zadovoljstvo.</p><h2><span class="widgetWrap" entity="pagebreak"><x-inline entitykey="pagebreak"></x-inline></span></h2><h2>9. Ostali klijenti nikada nisu istraživali svoja tijela, pa nisu sigurni u čemu uživaju</h2><p>Masturbacija i samoistraživanje (ponekad to uključuje gledanje genitalija u zrcalu) mogu vam pomoći da upoznate svoje tijelo i naučite što vam se sviđa. Zauzvrat, ovo će vam pomoći da svoje partnere uputite na ona slatka, osjetljiva mjesta.</p><h2>10. Veza u kojoj nema seksa smatra se ogromnim tabuom</h2><p>Ali ako su oba partnera ugodna s tim, zašto bi to trebalo biti? To izgleda kao najgora stvar na svijetu, ali neke veze s puno ljubavi ipak iz različitih razloga postanu neseksualne i mi možemo pomoći ljudima da se s tim pomire.</p><h2>11. Pedeset nijansi sive stvorilo nam je puno problema</h2><p>Odjednom su se u našim uredima pojavili parovi, često uznemireni jer je jedan partner pokušao ostvariti scene iz Pedeset nijansi, a drugi nije želio. Romani ne sadrže mnogo jasnih ili korisnih informacija o tome kako započeti eksperimentiranje. Treba mu pristupiti vrlo pažljivo.</p><h2>12. Da biste radili svoj posao, morate imati dobar smisao za humor</h2><p>Smatramo da su neke stvari koje naši klijenti kažu prilično smiješne, posebno pogrešne predodžbe o anatomiji ("Prešao sam joj prstima po jajnicima!").</p><h2>13. A ponekad stvarno ne znamo što bismo rekli</h2><p>Taman kad pomislimo da smo sve čuli, uvijek će nas netko iznenaditi novim fetišem. Nekad nam treba nekoliko sekundi da saberemo misli, pogotovo kada čujemo da si gurate drvene žlice u stražnjicu. </p><h2>14. To može biti i jako emocionalno iscrpljujuće</h2><p>Očito se problemi sa seksom ne pojavljuju samo niotkuda, a ponekad čujemo neke zaista traumatične stvari koje su se događale u prošlosti ljudi. Obučeni smo za suočavanje s tim, naravno, ali to može biti zastrašujući, bolan proces.</p><h2>15. Ne tražimo od ljudi da nam ispričaju svoje maštarije</h2><p>Možda vam predlažemo da zapišete svoje maštarije i razgovarate o tome s partnerom ako se osjećate ugodno s tim, ali ne morate nam reći svoje najdublje, najtamnije i najneobičnije želje. Osim ako to stvarno ne želite, naravno.</p>