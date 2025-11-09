15 znakova da ste bolji u krevetu nego što mislite

SAMOPOUZDANI STE U SVOME TIJELU. Samopouzdanje proizlazi iz prihvaćanja vlastitog tijela, a ne iz savršenstva. Kada je osoba opuštena u svojoj koži, i partner se osjeća ugodnije. Istraživanja o tjelesnoj slici i intimnom zadovoljstvu pokazuju da ljudi koji su zadovoljni svojim izgledom imaju bolje iskustvo i manju tjeskobu tijekom intimnosti. Ta opuštenost potiče autentičnost, koja je mnogo privlačnija od nesigurnosti. Samopouzdanje nije pokazivanje, već iskrenost i sigurnost u sebe, što omogućuje da ostanete prisutni bez pretjeranog razmišljanja o svakom detalju. | Foto: 123RF