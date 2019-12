15 znakova da ste stara duša i kako to prepoznati kod djeteta

Pojam "stara duša" označava nekoga tko je uglavnom drugačiji od većine ljudi, nekako mudriji, zreliji i duhovniji. Takvi ljudi ne žele biti grupirani u razne društvene kalupe, ne žele slijediti mase, drže se svojih stavova i ne zanima ih previše hoće li ih drugi prihvatiti.

Postoje i vjerovanje kako se tu radi o dušama koje su kroz povijest već puno puta bile u različitim ljudima i mnogo toga su vidjele, proživjele i naučile.

Po ovih 15 znakova prepoznat ćete da imate staru dušu:

1. Mrzite ići u krevet nakon ponoći Za vas je idealno uvući se u pidžamu oko 21 sat i opustiti se od svega što ste prošli tog dana. Za vas je to idealno provedeno veče.

Za vas je idealno uvući se u pidžamu oko 21 sat i opustiti se od svega što ste prošli tog dana. Za vas je to idealno provedeno veče. 2. Volite se opuštati uz vatru uz šalicu toplog napitka Ovo su trenuci koje jako cijenite, posebno nakon napornog radnog dana - sjediti uz vatru i pustiti mozak da odmara.

Foto: Dreamstime

3. Obožavate staru jazz muziku Za vas je moderna glazba napor za uši, ali Frank Sinatra ili Nat King Cole je savršen izbor za opuštanje.

Za vas je moderna glazba napor za uši, ali Frank Sinatra ili Nat King Cole je savršen izbor za opuštanje. 4. Volite nositi ugodne, široke veste Za vas je udobnost uvijek na prvom mjestu, prije bilo kakvih modnih trendova.

Za vas je udobnost uvijek na prvom mjestu, prije bilo kakvih modnih trendova. 5. Šetnja prirodom vam je najdraže provedeno vrijeme Možete satima šetati po prirodi, to vas čini sretnima, osjećate da ste stopljeni s prirodom i imate osjećaj potpune slobode, daleko od svih problema.

6. Društvene mreže su vam isprazne Za vas je to čisto gubljenje vremena. Radije ćete prošetati s prijateljem, nego ga lajkati na Facebooku.

Za vas je to čisto gubljenje vremena. Radije ćete prošetati s prijateljem, nego ga lajkati na Facebooku. 7. Nemate najnoviji mobitel ili iPad Vas tehnološki trendovi ne zanimaju previše, radije živite jednostavnim životom, pročitate dobru knjigu...

Vas tehnološki trendovi ne zanimaju previše, radije živite jednostavnim životom, pročitate dobru knjigu... 8. Volite peći kolače Za vas je to opuštanje. Dok pečete kolače, vi zaboravljate na sve brige, punite se pozitivnom energijom.

Foto: Dreamstime

9. Obožavate šivati, heklati ili štrikati I ne sramite se toga. To vas opušta kao i pečenje kolača.

I ne sramite se toga. To vas opušta kao i pečenje kolača. 10. "Ponos i predrasude" bi mogli uvijek čitati (ili gledati na TV-u) Kada bi se nekako mogli teleportirati u prošlost, izabrali bi Staru Englesku i to zato da pronađete Mr. Darcyja... Vi ste definitivno romantična stara duša.

Kada bi se nekako mogli teleportirati u prošlost, izabrali bi Staru Englesku i to zato da pronađete Mr. Darcyja... Vi ste definitivno romantična stara duša. 11. Sanjarite o plesanju Vi bi mogli svaki vikend odjenuti najljepšu haljinu, uhvatiti partnera za ruku i otići negdje na ples... plesali bi duboko u noć.

Vi bi mogli svaki vikend odjenuti najljepšu haljinu, uhvatiti partnera za ruku i otići negdje na ples... plesali bi duboko u noć. 12. Volite zimu Ima nešto u tom godišnjem dobu što jednostavno obožavate. Moguće da je to hladan zrak, škripanje snijega pod nogama, predivne pahuljice...

13. Jako cijenite tišinu Za vas je tišina dragulj o kojem treba brinuti da ne nestane. Volite sjediti u tišini i tako prazniti glavu od svega i svačega negativnoga što se u njoj tijekom dana nakupilo. To je vaš bijeg u neko sretnije mjesto.

Za vas je tišina dragulj o kojem treba brinuti da ne nestane. Volite sjediti u tišini i tako prazniti glavu od svega i svačega negativnoga što se u njoj tijekom dana nakupilo. To je vaš bijeg u neko sretnije mjesto. 14. Stari filmovi vas uvijek oraspolože Moguće je da volite sve filmove u kojima se pojavljuje Audrey Hepburn, ali i drugi stari glumci koji su obilježili stari Hollywood i crno bijele filmove.

Moguće je da volite sve filmove u kojima se pojavljuje Audrey Hepburn, ali i drugi stari glumci koji su obilježili stari Hollywood i crno bijele filmove. 15. Volite duboko razmišljati o svemu Za vas je neprocjenjivo odvojiti nekoliko trenutaka i razmišljati o svojem životu, o sebi, o ljudima koje volite..., otkriva portal msn.com.

Foto: Dreamstime

Po ovih 5 znakova ćete prepoznati da vaše dijete ima staru dušu:

1. Zrelije je od vršnjaka

Vaše dijete razumije kako neke stvari u životu ne ispadnu kako planiramo. Ono neće napraviti veliku dramu i imati izljeve bijesa ako ne dobije što želi već će, recimo, reći - nema veze, dobit ću to drugi put.

Djeca sa starim dušama su suosjećajna, strpljiva, puna razumijevanja, lako opraštaju...

2. Znatiželjno je i postavlja dubokoumna pitanja

Pitanja koja postavlja vas često iznenade. Na primjer, iz usta takvog djeteta mogla bi doći pitanja "Odakle mislio dolaze?" ili "Gdje idem ako imam snove?".

Više voli razgovarati o najvećim životnim pitanjima s vama nego gledati televiziju i vrlo je znatiželjno, kao da baš o svemu razmišlja, piše The Earth Child.

Foto: Dreamstime

3. Vrlo je talentirano za nešto

Ima verbalne, društvene, glazbene ili intelektualne sposobnosti koje daleko nadilaze ono što bi očekivali od djeteta njegove dobi. Stare duše posjeduju sjećanja i sposobnosti koje su imale u prošlim životima, i sad se ispoljavaju.

To je razlog zašto je ponekad teško razumjeti izuzetu nadarenost djeteta za nešto, a to nema veze s vanjskim utjecajima.

Na primjer, dijete vrlo talentirano za glazbu može dolaziti iz obitelji u kojoj nitko nema veze s njome ili nauči svirati klavir samostalno. Neka djeca razvila su talente upornim radom, a neka imaju talente bez da se oko njih posebno trude.

4. Sjeća se prošlih života

Ovo su dva iskustva roditelja djece sa starim dušama:

Moj sin je imao tri godine i rekao mi je kako on stvarno voli novog tatu, da je on jako dobar. Obzirom da imam jedinog muža, a on jedinog tatu, pitala sam ga zašto je to rekao. Odgovorio je: "Moj stari tata je bio jako zločest. Izbo me nožem u leđa i ja sam umro. Ali, novi tata, on mi se stvarno sviđa, on mi to nikad ne bi napravio.".

Moj sin je imao možda pet, šest godina. Rekao je: "Prije nego sam se rodio ovdje, imao sam sestru, je li tako? Ona i moja druga mama su vrlo stare sada. One su bile u redu nakon što se auto zapalio, ali ja sigurno nisam.".

Foto: Dreamstime

5. Ne uklapa se, drugačije je od druge djece

Ne želi gledati stalno televiziju kao ostala djeca, radije odlazi u prirodu i istražuje. Ovakva djeca u školi su pomalo čudna drugima jer ne ovise o druženju s ostalom djecom, a igranje s njima na igralištu ih previše ne uzbuđuje. U odnosu na drugu djecu nemaju puno prijatelja.

Ako vam je dijete takvo, ne pokušavajte ga mijenjati i nametati mu ono što vi mislite da je ispravno. Pustite ga da slijedi svoje snove i razvija talente kojem želi te mu budite podrška. Slušajte ih što vam govore jer vas mogu nešto i naučiti.

