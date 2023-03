16 brutalnih istina o ljubavi koje svi moraju naučiti na teži način

Veze nisu poput bajki. Zapravo, usponi i padovi suvremenih veza toliko se razlikuju od ljubavnih romana da ih je mnogima teško shvatiti.

Znatiželjni pojedinac je postavio ovo pitanje na Quori, online stranici za postavljanje pitanja i kreiranje odgovora, a uslijedilo je gomilu odgovora. Iako je ovo pitanje dobilo više od stotinu odgovora, evo 16 najboljih brutalnih istina o vezama, za koje su ljudi rekli da su ih naučili na teži način.

1. Slanje poruka ne znači vezu

Ako vam netko samo želi slati poruke i nikad vas pritom ne planira vidjeti - znajte da je to sve što će ta 'veza' ikada biti. Vi samo ispunjavate nečije vrijeme i niste jedini kome šalju poruke. Ako tražite nešto više, idite dalje.

2. Naporan rad se u vezi isplati

Brutalna istina je da veze zahtijevaju rad. Puno rada, i to teškog. Zahtijevaju da istinski i pošteno procijenite vlastito ponašanje, a ne samo partnerovo. Zahtijevaju kompromis. Zahtijevaju priznati kada ste u krivu. I da, ovo može biti jako teško.

3. Svaki odnos je drugačiji

Samo zato što su neki nekada ostajali u braku sa svojom srednjoškolskom ljubavi do smrti ne znači da se takvo ponašanje odnosi na današnje društvo. Većina uvjerenja o 'zauvijek zajedno' došla je od starijih generacija koje nisu imale pristup komunikaciji s bilo kim izvan svoje neposredne blizine, i mreža trenutnih odnosa. 'Uvedite internet i - slobodni ste biti ono što želite'.

4. Na kraju ćete morati prijeći preko svojih problema s obvezama

Brutalna je istina da je za to potrebna predanost koju pojedinci današnjice jednostavno ne mogu prihvatiti. Veza bez predanosti nikada neće preživjeti. Čovjek mora uložiti sve ako želi da nešto potraje.

5. Nitko nije savršen

Brutalna istina o vezama je da kada u njih uđete, otkrivate koliko su partneri zapravo nesavršeni. Pitanje je možete li se bez obzira na to nositi s njihovim nesavršenostima...

6. Svi smo pomalo sebični

Najokrutnija istina o vezama je da se sve veze temelje na obostranoj pogodnosti i osobnom interesu. Koncept bezuvjetne ljubavi je fikcija, koja ne postoji u stvarnom svijetu.

7. Morate obratiti pozornost na znakove upozorenja

Znakovi upozorenja vjerojatno su cijelo vrijeme bili tu, ali vi ih jednostavno niste željeli vidjeti. Netko od vaših prijatelja ili obitelji vjerojatno vas je čak pokušao upozoriti, ali niste slušali. Suprug vjerojatno nije odjednom postao vrsta osobe koja te vara ili zlostavlja ili loše barata novcem. Vjerojatno su bili takvi cijelo vrijeme, samo vi to niste vidjeli ili niste slušali.

8. Nikada ne možete nekoga potpuno poznavati

Najbrutalnija istina o vezama - i romantičnim i platonskim - je reći, pa čak i uvjeriti sebe, da doista poznajete osobu, a zapravo je nikad nećete posve upoznati.

9. Veze zahtijevaju više od ljubavi

Ljubav nije dovoljna za održavanje veze. Trebaju vam poštovanje, prijateljstvo, druženje, razumijevanje, povjerenje, iskrenost i komunikacija.

10. Sreća dolazi iznutra

Sreća se nikada ne može pronaći u drugoj osobi. Ako već niste sretni, započinjanje veze s nekim na kraju će vašu nesreću prenijeti na njih.

11. Ništa ne traje vječno

Sve je prolazno. Bez obzira traje li veza 10 minuta ili 100 godina, jedno od vas dvoje će kad-tad ostaviti drugo.

12. Morate se opustiti i stvari će krenuti na bolje

Brutalna istina je da kad bi svi mogli naučiti sjediti, opustiti se, vjerovati i pustiti jedni druge, veze bi potrajale. Nažalost, većina nas donosi prošla iskustva i uvjerenja sa sobom u nove veze.

13. Ponekad morate krenuti dalje i poboljšati se

Da, trebate krenuti dalje ako to nije 'prava osoba'. I trebate nastaviti tražiti, dok se poboljšavate, redefinirate i fokusirate na ono što je vama važno, a ne svijetu, kako biste pronašli ono što, i onog tko, će vas učiniti istinski sretnim. Ovaj poseban odnos će vas potaknuti da rastete zajedno i osjećat ćete se kao da ste dobili na lutriji svaki dan kada vidite tu osobu pored sebe.

14. Možda monogamija nije rješenje

Većina poriče promiskuitet i neprestano ukazuje na osobe koje se razlikuju od ostalih koji su uspjeli provesti cijeli život zajedno bez prevare, izdaje ili razdvajanja.

15. Uvijek vas mogu povrijediti

Brutalna istina o vezama je da sve one mogu završiti. Ne možete kontrolirati hoće li do toga doći ili ne. Bez obzira koliko ste uvjereni da ste pronašli srodnu dušu, one imaju sposobnost povrijediti vas na najgore moguće načine.

16. Selektivnost čini razliku

Brutalna istina o vezama jest da mnoge završe razvodom ili razdvajanjem jer ljudi nisu dovoljno zabrinuti oko toga s kim će se spetljati ili se ne trude dovoljno da to uspije.

Nijedna veza nije ista i ne postoji samo jedan odgovor za romantični uspjeh. Međutim, ako se pomirite s brutalnom istinom o vezama, imate veće šanse preživjeti uspone i padove. Ako na svoju vezu gledate realno i planirate trzavice, i vi možete uživati u ljepoti putovanja koju nudi, donosi YourTango.

