18 stvari koje muškarci nauče o ženama tek kad žive s njima

5. PRIMJETIT ĆE KAKO SE NOSITE SA STRESOM - Zajednički život znači da ona vidi kako reagirate kad stvari krenu po zlu – kada ste frustrirani, umorni ili preplavljeni. Ne procjenjuje vaše emocije, već vaše reakcije. Zatvarate li se? Pucate li? Povlačite li se? Način na koji upravljate pritiskom često utječe na to koliko se sigurno osjeća u vašoj blizini. Samoregulacija postaje tihi pokazatelj povjerenja i emocionalne inteligencije. | Foto: GettyImages