Ljudi kažu da je ljubav rizik na koji uvijek moramo biti spremni, no čak i da je tako, treba birati s kim ćete se upustiti u taj rizik, jer zaslužujete najbolje. Kad ste istinski zaljubljeni u nekoga, ponekad jednostavno osjetite da je on 'onaj pravi', no ponekad trebamo malo vremena da prepoznamo je li tako.

POGLEDAJTE VIDEO: Joe i Jill Biden imaju lijepu ljubavnu priču

Nema sumnje da je glavni uvjet da biste nekog uopće razmatrali kao potencijalnog partnera to da vam je s njime ugodno, te da nemate potrebu očekivati da se promijeni u nekim ključnim stvarima. To treba biti osoba s kojom možete zamisliti zajedničku budućnost.

Je li prerano za procjenu?

Naravno, ako se zabavljate tek kratko vrijeme, vjerojatno je prerano pretpostaviti da je on taj. Tijekom prve godine veze još se upoznajete, otkrivate jedno drugom hirove i navike i sve karakterne osobine koje se još nisu pokazale. Ako izlazite tek tri do šest mjeseci, prerano je reći je li pored vas osoba s kojom biste mogli provesti život. Dajte svojoj vezi vremena prije nego donesete takvu odluku.

Kako znati da nije za vas?

Nije za vas ako pokaže bilo kakvo nasilno ponašanje, to ne smijete prihvatiti kao normalno, niti tolerirati. Ako doživite zlostavljanje, odmah prekinite taj odnos. Također, nije vas dostojan ako stalno prosuđuje tko ste, pokušava vas promijeniti, ne uživa biti u vašoj blizini, ili ako se neprestano borite za to da budete zajedno, ne vjerujete jedno drugom i ne želite iste stvari u životu, donosi portal Your Tango.

Evo jednostavnog popisa neporecivih znakova koji vam mogu pomoći da prepoznate je li riječ o partneru za cijeli život ili ne:

1. Potpuno vam je ugodno s njim

2. Podržava vaše snove

3. Često govori o vama

4. Voli provoditi vrijeme s vama, čak i ako imate samo nekoliko minuta

5. Doživljava vas kao svog najboljeg prijatelja

6. Voli vašu obitelj i vaša ga obitelj voli

7. Iskren je i ne osjeća potrebu pretvarati se

8. Beskrajno je znatiželjan prema vama

9. Nije ljubomoran na vaše bivše ljubavi

10. Primjećuje što vam se sviđa

11. Prihvaća vas onakvima kakvi jeste

12. Nasmijava vas, a može biti i ozbiljan s vama

13. On je pozitivna sila u vašem životu

14. Kompatibilni ste u krevetu

15. Nije ljubomoran na tvoje prijatelje

16. Ne ide spavati dok ste posvađani i ljuti

17. Često razgovara s vama - o svemu i svačemu

18. Ima viziju vaše zajedničke budućnosti