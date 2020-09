20 citata miljardera zbog kojih ćete promijeniti stavove o novcu

Svatko može stvoriti bogatstvo, no način kako gledate na novac može utjecati na vaše poslovne poteze. Svjetski poznati milijarderi to su postali zbog svog stava prema financijama

<p>Bez obzira na obrazovanje i financijsku situaciju, svatko može stvoriti bogatstvo. No u tome će veliku ulogu odigrati vaša uvjerenja prema novcu.</p><p><br/> POGLEDAJTE VIDEO: Kako uštedjeti na malim stvarima</p><p>Od investitora Warrena Buffeta, preko poduzetnika Marka Cubana i tehnološkog mogula Jeffa Bezosa do medijske zvijezde Oprah Winfrey, <a href="https://www.businessinsider.com/self-made-billionaire-quotes-that-will-change-your-outlook-on-money-2016-12#when-i-look-back-on-whatever-my-past-has-been-and-the-successes-my-greatest-rewards-have-been-the-people-and-the-relationships-that-ive-had-the-money-has-been-an-accident-i-mean-its-a-good-accident-but-i-happened-to-be-playing-a-game-that-i-love-ray-dalio-founder-of-bridgewater-associates-20">BusinessInsider</a> je prikupio njihove izjave o novcu koje će otkriti tajnu njihova uspjeha te pomaknuti vašu percepciju poslovanja.</p><p>Kod mnogih je zajedničko to što ne mjere svoj uspjeh prema količinu novca kojeg zarađuju. Novac nije cilj i ne definira ih, no važno ga je pametno ulagati ako ga u konačnici želite imati više.</p><p><br/> Evo što najslavniji milijarderi misle o novcu.</p>