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IZOŠTRITE UM!

20 jednostavnih navika koje vaš mozak čine bržim i oštrijim

Inteligencija nije isključivo pitanje genetike – na način na koji naš mozak funkcionira utječu i svakodnevne navike. Brojna istraživanja pokazuju da učenje novih vještina, kvalitetan san, tjelesna aktivnost i zdrava prehrana mogu pridonijeti boljoj koncentraciji, pamćenju i mentalnoj fleksibilnosti. Dobra vijest je da za poticanje rada mozga nisu potrebne velike životne promjene. Upravo male navike koje svakodnevno ponavljamo mogu dugoročno imati velik utjecaj na kognitivne sposobnosti.
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20 jednostavnih navika koje vaš mozak čine bržim i oštrijim
Donosimo 20 jednostavnih načina koji mogu pomoći da održite mozak aktivnim i potaknete njegovo bolje funkcioniranje. | Foto: 123RF
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Donosimo 20 jednostavnih načina koji mogu pomoći da održite mozak aktivnim i potaknete njegovo bolje funkcioniranje. | Foto: 123RF
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