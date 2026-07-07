20 jednostavnih navika koje vaš mozak čine bržim i oštrijim

20. NIKADA NE PRESTANITE UČITI. Mozak voli izazove bez obzira na godine. Kontinuirano učenje novih znanja i vještina jedan je od najboljih načina da ostane aktivan i u dobroj formi. Napomena: Ovi savjeti mogu pridonijeti očuvanju kognitivnih funkcija i mentalne oštrine, no inteligencija je složena osobina na koju utječu brojni čimbenici, uključujući genetiku, obrazovanje, okruženje i životne navike. Zato ih je najbolje promatrati kao navike koje podupiru zdravlje mozga, a ne kao način za "povećanje IQ-a". | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija