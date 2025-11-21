20 namirnica koje prirodno smanjuju rizik za bolesti srca

Prehrana je često glavni krivac za začepljene arterije i loš krvni tlak. Ako želite poboljšati svoje zdravlje, vrijedi uvesti namirnice koje prirodno podržavaju rad srca, poboljšavaju razinu kolesterola i reguliraju krvni tlak
Niz namirnica može pozitivno utjecati na organizam, stoga je bitno konzumirati ih svaki dan
1. BOROVNICE
Borovnice su idealna zdrava užina – ukusne svježe ili smrznute, prepune fitonutrijenata i antioksidansa koji pridonose zdravlju srca.
2. CRNI GRAH
Crni grah bogat je vlaknima, magnezijem i antioksidansima. Regulira krvni tlak, snižava loš kolesterol i lako se uklapa u juhe, čilije ili tortilje.
3. TUNA
Tuna obiluje omega-3 masnim kiselinama koje smanjuju trigliceride i upalne procese. Odlična je u salatama ili sendvičima uz malo maslinova ulja.
4. ORASI
Orasi su hranjiva i lako dostupna grickalica bogata omega-3 masnim kiselinama. Podržavaju zdravlje arterija i poboljšavaju kolesterol.
5. ŠPINAT
Špinat je bogat nitratima koji prirodno snižavaju krvni tlak. Može se dodati salatama, smoothiejima ili omletima.
6. SVJEŽE BILJE
Svježe bilje poput bosiljka ili peršina obogaćuje okus jela i sadrži antioksidanse, a istovremeno može zamijeniti sol u prehrani.
7. CRNO VINO (UMJERENO)
Umjerena količina crnog vina – primjerice jedna čaša nekoliko puta tjedno – može pomoći u zaštiti arterija zahvaljujući resveratrolu i flavonoidima.
8. MASLINOVO ULJE
Maslinovo ulje bogato je mononezasićenim mastima koje smanjuju LDL kolesterol. Idealno je za kuhanje, salate ili jednostavno prelijevanje jela.
9. EDAMAME (MLADE SOJINE MAHUNE)
Edamame je bogat biljnim proteinima, vlaknima i izoflavonima koji snižavaju kolesterol. Lako se priprema i savršen je zdravi međuobrok.
10. TAMNA ČOKOLADA
Tamna čokolada s 70% kakaa ili više obiluje flavonoidima koji poboljšavaju cirkulaciju i snižavaju krvni tlak. Odlična je kao dodatak zobenoj kaši ili jogurtu.
11. TOFU
Tofu je bogat sojinim proteinima koji snižavaju LDL kolesterol, a uz to je niskomasan i vrlo svestran u jelima – od wokova do pečenih kockica.
12. JEČAM
Ječam obiluje beta-glukanom koji snižava kolesterol i stabilizira šećer u krvi. Izvrstan je u varivima ili kao zamjena za rižu.
13. ZELENA SALATA
Salata je niskokalorična, bogata vlaknima i antioksidansima koji podupiru rad arterija. Savršena je kao baza za salate ili dodatak sendvičima.
14. TREŠNJE
Trešnje su bogate antocijanima koji smanjuju upale i snižavaju krvni tlak. Osim toga, često poboljšavaju kvalitetu sna.
15. BADEMI
Bademi sadrže melatonin, zdrave masti i vlakna te podupiru zdrav kolesterol. Sjajni su u salatama, desertima ili kao grickalica.
16. BATAT (SLATKI KRUMPIR)
Batat obiluje kalijem, vlaknima i beta-karotenom koji jača zdravlje arterija. Pečeni batat s malo maslinova ulja odlična je nutritivna alternativa običnim krumpirima.
17. ZOB
Zob je bogata topivim vlaknima i beta-glukanom koji snižava LDL kolesterol. Idealan je doručak za dugotrajnu sitost i stabilnu probavu.
18. LANENE SJEMENKE
Lanene sjemenke bogate su omega-3 mastima, vlaknima i antioksidansima. Podržavaju regulaciju krvnog tlaka i kolesterola, a savršene su u smoothiejima ili jogurtu.
19. NARANČE
Naranče obiluju vitaminom C, kalijem i citrusnim flavonoidima koji smanjuju upale i reguliraju krvni tlak. Pri odabiru soka važno je birati onaj bez dodanog šećera.
20. BLITVA
Blitva je ukusna lisnata alternativa špinatu i salati. Bogata je magnezijem i antioksidansima koji jačaju zdravlje srca i krvnih žila, posebno kad je kuhana.
