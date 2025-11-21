Obavijesti

20 namirnica koje prirodno smanjuju rizik za bolesti srca

Prehrana je često glavni krivac za začepljene arterije i loš krvni tlak. Ako želite poboljšati svoje zdravlje, vrijedi uvesti namirnice koje prirodno podržavaju rad srca, poboljšavaju razinu kolesterola i reguliraju krvni tlak
Niz namirnica može pozitivno utjecati na organizam, stoga je bitno konzumirati ih svaki dan | Foto: Dreamstime
