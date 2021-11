1. Villa Danica

Za uređenje stare obiteljske kuće u blizini Metkovića, koja se pretvorila u pravu ljepoticu, zaslužna je obitelj Musulin. Idejama i detaljima pridonijela je kako bi kuća, koja ima svoju priču i dušu, dočarala turistima vremena iz davnina, kad se mnogobrojna obitelj okupljala uz ognjište, za velikim obiteljskim stolom i stvarala sretne zajedničke trenutke.

Udaljena od užurbane gradske vreve, pruža gostima odmor za dušu i tijelo zahvaljujući lokaciji u osami ruralnog brdovitog područja. Smještena je u ruralnome mjestu Dragovija, na tihom brdovitom području pokraj povijesnog mjesta Vid, sagrađenog na temeljima drevnog rimskoga grada Narone, što ujedno čini i arheološko nalazište na kojemu je sagrađen muzej.

- Lokacija pruža mogućnosti biciklizma po brdovitom području, trekking, nordijsko hodanje, opuštajuće šetnje uz mirise brdskog bilja poput smilja i kadulje, vožnju lađom uz fotosafari na rijeci Norin, uživanje u domaćim specijalitetima poput žaba, jegulja i pršuta, izlete do Međugorja, Dubrovnika, Splita, Mostara... - govori nam Anđela Musulin, nevjesta Ivice i Nade, a koja je zadužena za promociju vile.

Kuhinja i kamin spoj su drva, stare cigle i kamena. Blagovaonski stol i stolice također su izrađeni od stoljetnog hrasta, kao i stubište koje vodi na kat na kojemu se nalaze spavaće sobe.

- U selu Dragovija ne postoji infrastruktura. Međutim, čar kuće je samoodrživost te pruža gostima potpunu udobnost zahvaljujući prirodnim ekološkim izvorima napajanja struje i vode. Naime, kuća ima solarne panele, internet, a u slučaju kišnih dana postoje punjive baterije. Ima i pitku vodu te kišnicu iz čatrnje. Ovu kuću odlikuju i reduktori protoka vode, ekološki proizvodi za čišćenje, te reciklaža više od 80 posto otpada. Eksterijer čine bazen s ležaljkama i tušem, vanjski kamin te dječje igralište - nabraja.

Dolaze im gosti iz europskih gradova od Londona, Pariza, Brisela, ali i Zagreba. Nema sumnje da Villa Danica gostima pruža odmor za dušu i tijelo zahvaljujući svom izgledu i udobnosti te samom lokacijom u ruralnom području u osami brdovitog područja gdje goste budi cvrkut ptica u netaknutoj prirodi uz miris ljekovitog bilja.

2. Villa MEA

Villa MEA nalazi se 20-ak kilometara od Rijeke, u zaleđu Kraljevice. Smještena je u malome mjestu Križišću. Kroz unutrašnjost vile prostiru se kameni zidovi. U 186 m2 nalazi se pet soba za po dvoje ljudi.

Svaka soba ima pripadajuću kupaonicu, klima-uređaj i televizor sa satelitskim programima.

Od zajedničkih prostorija tu su: kuhinja, blagovaonica sa stolom za deset ljudi i sanitarni čvor te prostor s kaminom za druženje i opuštanje.

- Gosti imaju na raspolaganju i 419 m2 vanjskog prostora, gdje se nalazi bazen s dječjim bazenom za najmlađe koji je okružen ležaljkama, terasa s roštiljem i pekom, dva prostora za druženja i zabave te parkiralište za četiri automobila. Ugođaj upotpunjuju fontanica i mali vrtovi s biljkama podneblja - rekli su nam vlasnici, braća Josip i Nenad Slosar.

Villa MEA njihov je projekt, a i sami su zaslužni za njezin izgled. Kameni zidovi su sagrađeni još 1927. godine, kad je to bila stara kamena kuća s pripadajućom štalom i oranicom.

- To je bila derutna starina sa štalom u kojoj nitko nije živio 40 godina. Preuređivanje u Villu MEA trajalo je pet godina. Svi materijali su prirodni - govore.

- Dio zidova je iz 1927. godine, a ostatak kamena dovezli smo sami. Riječ je o lokalnom kamenu koji smo uklopili u interijer, a kopao se od 200 do 300 metara od kuće - pričaju vlasnici. Korišteno je ukupno 50 kubika kamena.

- Preuređenje je trajalo pet godina, a sve je naš projekt. Radili smo to nas dvoje. Išli smo sve od početka - krov, struja, voda, nasipanje terena, iskop bazena... I interijer smo uredili sami, a bazirali smo se na kamenu, cigli i drvu - dodaju. Sadašnji izgled kompletiran je 2014. godine. Reakcije gostiju su, kažu, odlične. Opremljena je za sve uzraste, a u njoj može biti najviše deset ljudi.

Gosti im, kažu, dolaze iz cijelog svijeta. Ima i domaćih posjetitelja.

- To su uglavnom Europljani iako ima i nešto Amerikanaca. Najbrojniji su Nijemci i Austrijanci, za kojima slijede Španjolci, Nizozemci i Talijani. Ne prođe godina da ne dođe i pokoji domaći čovjek, ali to je uglavnom izvan sezone. Vila je jednako primamljiva obiteljima s djecom, umirovljenim parovima, poslovnim ljudima kao i omladini, tako da smo domaćini svoj populaciji - govore vlasnici.

Vila se može unajmiti na minimalno tri noćenja, a cijene se kreću od 239 do 389 eura, ovisno o datumu. Prve goste imali su u ljeto 2014.

Puno gostiju se vraća te dolaze i po preporuci. U blizini se možete osvježiti u Uvali Scott, koja je udaljena samo 6 km, kao i Kraljevica te Crikvenica, na udaljenosti od 10 km. Blizu je i Rijeka, a zimi mnogi odlaze na skijalište Platak, koje je udaljeno 30-ak km.

3. Villa Festina Lente

Staru kamenu kuću, poluruševnu, vlasnici Maja Nikšić Radić I Dejan Radić su pretvorili u pravu oazu opuštanja. Zračila je neopisivim mirom, a opet jasno ukazivala na veliki izazov, rekli su. Villa Festina Lente nalazi se na otoku Krku, općina Dobrinj, u malom selu Gornja Hlapa. Kupili su je 2012. godine i krenuli obnavljati.

- Vanjskim izgledom bila je tipična kućica obnavljana 60-ih godina prošlog stoljeća. Prijašnji vlasnici navukli su joj fasadu, sadašnja kuhinja bila je pod pločom, a spavaća soba bila je klasična konoba (mračna, niska, zemljani pod). Ali, s druge strane, bila je sve ono što smo željeli: autohtona kamena kuća s puno zanimljivih tradicionalnih arhitektonskih rješenja, samostojeća, okružena oleandrima i narom, zapuštena, trošna, a tako privlačna - ispričala je Maja.

Kuća je dovršena 2019. godine, a dugo trajanje renovacije omogućilo je vlasnicima da detaljno i dobro promisle o svakom detalju. Također, da pronađu razne starine s kojima je kuća kako obnavljana tako i opremljena.

- Skromni smo i uživamo u zbilja jednostavnim stvarima. Važna nam je jedino toplina doma. U skladu s time je uređena i naša kuća. Nema tu nekih dizajnerskih komada namještaja. Svaka je sitnica unikatna priča u koju je utkan novi život. Uglavnom je riječ o predmetima koji su već bili spremni za otpad ili zaboravljeni - kaže Maja koja je najviše zaslužna za uređenje dok je suprug sa susjedom i pokojnim ocem vlasnice ideje provodio u djela.

U kući dominiraju prirodni materijali, kamen, cigla, drvo. Velika je 100 kvadrata i uređena u rustikalno romantičnom stilu. U prizemlju kuće nalazi se prostrana bračna soba s integriranom kupaonicom i direktnim izlazom na dvorište s bazenom. Donji dio kuće povezan je s gornjim lebdećim stepenicama izgrađenim od starih hrastovih greda. Na katu se smjestio prostrani dnevni boravak s blagovaonicom iznad koje se nalazi galerija. U produžetku se smjestila izdvojena kuhinja s malim WC-om.

- Raspored i smještaj prostorija je takav da je osjećaj savršen neovisno u koje doba godine tu boravite - objašnjava vlasnica i dodaje da je u kući kauč jedini novi komad namještaja. Stara singerica tako ima funkciju toaletnog stola. Kupaonica je opremljena kadom obloženom kamenom te se na taj način savršeno uklopila u prostor. Još jedna singerica (dopremljena iz Zagreba) služi kao lavandin. U blagovaoni se nalazi stara vitrina s Grobnika koju je vlasnica naslijedila od pranone, stari stol također s Grobnika te stolice podrijetlom iz Osijeka. U galeriji se nalazi jedan stari muzejski primjera putnog kovčega – ormara. Kuhinja je djelo vlasnika sazidana od starih cigli s kamenim sudoperom i hrastovom radnom pločom. U kuhinji je također ugrađen lift kojim se suđe spušta izravno u vrt.

- Ono po čemu je kuhinja zbilja posebna je još jedan muzejski primjerak – stari štednjak kojeg je, prema našem saznanju, moguće jedino vidjeti u Guvernerovoj palači, ali u nešto drugačijoj izvedbi. Pronađen je u Puntu - dodala je Maja.

Dvorište je nastavak je romantične rustikalne priče koja se proteže samom kućom. Iako se kuća nalazi u selu, u cijelom je dvorištu osigurana kompletna privatnost.

- Okružuju ga oleandri i lovor višnja, a dio s bazenom ograđen je s daskama. Ako uživate u ispijanju kave u izdanju iz kreveta ne morate brinuti o znatiželjnim pogledima - kaže vlasnica.

Bazen je smješten u zavjetrini na jugozapadnoj strani, zaštićen je od bure, ima grijanje te ga je moguće koristiti skoro kroz cijelu godinu. S druge strane terase je vrt gdje se nalazi nadstrešnica s vanjskim kaminom/roštiljem te velika smokva ispod koje su se smjestile vrtne ležaljke koje pozivaju na dokolicu.

- Posebna pažnja prilikom uređenja okućnice posvećena je stvaranju zelene oaze kako bi boravak u dvorištu bio ugodan i u toplim mjesecima te kako bi se izbjeglo zatvaranje u klimatizirani prostor - objašnjava Maja.

Vlasnici su kuću počeli iznajmljivati prije početka pandemije, a kuća može primiti četiri do šest osoba. Kućni ljubimci nisu dozvoljeni. Najveće atrakcije u blizini su plaža Meline udaljena dva kilometra od kuće. Dostupne su i brojne biciklističke staze, kaštel Gradec – kolijevka Frankopana, Dobrinj...

4. Kuća za odmor Roza

U srcu Gorskog kotara, u mjestu Kupjak nalazi se i kuća za odmor Roza. Prostire se na 105 četvornih metara, a sastoji se od kuhinje, dvije spavaće sobe, kupaone, zasebnog toaleta, dnevnog boravka i još dvije zone za opuštanje. Sagrađena je od trupaca ariša tako da je odmah vidljiva dominacija drva. Interijerom prevladava hrast, ali zbog raznolikosti u bojama i teksturi drveta, također su korištene daske kestena, oraha i jelovine. U interijeru se isprepliću novi i stari komadi namještaja. Retro sofe i starinske komode odišu vlastitom prošlošću dok svaki detalj novoizrađenog pokućstva priča svoju posebnu priču.

- Moj suprug je sam izrađivao gotovo sva rasvjetna tijela, stolac u dnevnom boravku te detalje poput samostojeće vješalice od starih skija i stolića od starih trošnih sanjki. Veći komadi namještaja poput ormara, kuhinjskog stola i stolica su izrađeni u stolarskoj radionici, ali opet po našim nacrtima - kaže vlasnica Maja Sulić iz Rijeke.

U kuhinji i u dnevnom boravku koji dominiraju prizemljem postavljeno je podno grijanje ispod hrastova parketa, ali glavni izvor topline je centralni kamin. Tri velike staklene stijene usmjerene su prema sjeveru. To je najljepše mjesto za opuštanje misli uz umirujuće pucketanje vatrice iz kamina i pogledom na udaljene planinske vrhove. Uz kuću se nalazi velika sjenica za druženje na otvorenom uz veliki kameni vanjski kamin.

Gorski kotar je pun prirodnih atrakcija koja pružaju mogućnost aktivnog odmora od gradskih vreva. Tek koji kilometar od kuće nalazi se Vražji prolaz, jedan od najljepših hrvatskih kanjona i Zeleni vir. U blizini je Ravna gora s obilježenim planinarskim putevima. U blizini su mnoga izletišta, skijališta i sanjkališta.

Kuća je idealna za obitelji, parove i prijatelje, a predviđena je za boravak pet ljudi. Cijena po noćenju iznosi 2000 kn, a uvjet su minimalno dva noćenja.

5. Kuće za odmor Bitoševje

Kuća za odmor smještena je u prekrasnom mjestu Klenovnik u Varaždinskoj županiji, a lokacija se može slikovito opisati ovako: 'Na padinama Ravne gore priroda se nudi u veličanstvenoj ljepoti, u spektakularnim vidicima otkriva se Zagorje, slikoviti prizori plijene i zadivljuju. Pitomi kraj pruža arkadijski mir. Vrijeme ovdje ima drugačiji ritam, nosi blagost i spokoj, daruje uzbudljiv užitak i ispunjenje', rekla nam je vlasnica Kuće za odmor Bitoševje, Danica Car.

Kuća za odmor ima 170 kvadrata prostora i sastoji se od tri etaže, od suterena sa SPA zonom koja sadrži jacuzzi i finsku saunu, vinski podrum, prizemlja s velikim dnevnim boravkom s pogledom na planinu Ivanščicu i prirodu, blagovaonom, kompletno opremljenom kuhinjom, kaminom na drva i na katu sa komfornim spavaćim sobama, te s dvije moderno opremljene kupaonice.

- Moramo naglasiti da je čistoća i urednost svega na zavidnoj razini - ističe Car.

Eksterijer kuće od 10.000 kvadrata se sastoji od šume, vlastitog vinograda, voćnjaka, vrta, velike prekrasne pomno održavane okućnice sa cvijećem i raznim biljem, tri velike terase s ležaljkama i sadržajima za odmor, igru i druženje te velikom natkrivenom gril terasom. Tu su još i vrhunski sadržaj - glamping kućica i zemljani tenis teren s rasvjetom.

Za najmlađe tu su ljuljačke i kućica na drvetu s toboganom, a na raspolaganju su još i bicikli pa nose i oznaku 'cyclist welcome'. Nositelji su i oznake 'safe stay' kojom jamče gostima poštivanje i provođenje zdravstvenih i sigurnosnih preporuka za iznajmljivače u Hrvatskoj, te oznake 'kuće za odmor s pričom' TZ Varaždinske županije kojom su uključeni u zanimljiv projekt koji obuhvaća prekrasna mjesta i kuće Varaždinske županije.

- Projekt je obiteljski i cijela obitelj je uključena u posao oko kuće za odmor Bitoševje i to od kada smo počeli prije 10 godina. Interijer i eksterijer uređujemo sami i svake godine sa ciljanim ulaganjima došli smo do zavidne razine istog i gosti su prezadovoljni i kućom, čistoćom, opremljenošću i sadržajima koje nudimo - govori vlasnica.

Reakcije gostiju su vrhunske, a ostavljaju ih na Facebooku, Airbnbu, Bookingu...

Gosti su razni. Dolaze im stranci iz Amerike, Velike Britanije, a najzastupljeniji su ipak domaći gosti koji se u kući odmaraju tijekom cijele godine. U posljednje vrijeme im, kažu, dolaze obitelji s djecom.

Što se tiče cijene, ona je okvirno 150 eura za noćenje vikendom. Za više noćenja, cijene su manje, a kako kažu, za svaki upit rade posebnu ponudu te ona ovisi o broju ljudi, noćenja i terminu.

Osim interijera, bajkovito je i Zagorje u kojem se ova kuća nalazi, a kako kaže vlasnica, nedovoljno je istraženo od strane turista.

- Nalazimo se na prekrasnoj lokaciji iz koje se pruža pogled na planine i 'brege' Zagorja, a od brojnih sadržaja i lokacija u blizini za izdvojiti su jezera u blizini naše kuće, špilja Vindija, dvorac i jezero Trakošćan, planina Ivanščica i Ravna gora koje svakom godinom privlače sve više planinara i šetača, brojne toplice i još mnogo toga - nabraja Car.

Kada smo ih pitali što najviše privlači goste, odgovaraju kako je to lokacija, teniski teren, SPA zona i ostali dodatni sadržaji.

6. Kuća Čarobni breg

Kuća Čarobni breg u vlasništvu varaždinskog para Darka i Romane Kranjčić, a nalazi se u Beretincu, otprilike 10 kilometara prije grada Varaždina, također sat vremena vožnje.

Ovaj prostor od 108 metara kvadratnih ima 3 sobe, 2 kupaonice i otvoreni dnevni dio – kuhinju, blagovaonicu i dnevnu sobu. Posebnost ove kuće je to što su vlasnici iskreni pobornici zaštite okoliša, zero waste koncepta i održivog turizma, pa su to prenijeli i na uređenje kuće. Naime, ova kuća je bila nekada stara klet, a sada je potpuno obnovljena prema ekološkim standardima.

Izgrađena je od prirodne opeke, toplinski je maksimalno izolirana, sanitarna voda grije se na solare, sva je stolarija drvena, a boja za zidove i drvene podove je na prirodnoj bazi. Nadalje, namještaj je kombinacija novog (drvo, tekstil) i ručno obnovljenih komada (što je Darkov hobi) s puno duha i bogate povijesti.

- U kući se koriste prirodna sredstva za čišćenje i higijenu, voćnjak i začinski vrt su organski, sadimo autohtono bilje koje će se ne samo uklopiti u okoliš već i biti izvor hrane i sigurno sklonište korisnim kukcima i malim sisavcima - tvrde vlasnici i dodaju da je ova kuća namijenjena svima koji traže intiman i siguran odmor u prirodi, za mirno i tiho punjene baterija. Takva je energija cijelog Čarobnog brega – opuštajuće zelena, prošarana plavetnilom neba i veselim pjevom brojnih ptica. Zato je idealno mjesto za relaksirajući odmor s obitelji i prijateljima.

Čak 90 posto gostiju ove kuće su stranci, uglavnom Nijemci i Skandinavci, koji dolaze na obiteljski odmor, a domaći gosti uglavnom dolaze u parovima. Kuća je potpuno opremljena za ugodan boravak – djece, odraslih i ljubimaca. Od sredine travnja do sredine listopada gosti mogu uživati u velikom vanjskom grijanom bazenu (bez klora, a vodu zagrijavaju solari), a tijekom cijele godine otvorena je spa zona – drvena kućica među stablima s jacuzzijem i saunom iz koje puca pogled na vrhove stabala, brežuljke i nebo. Na imanju su i 2 velika roštilja, dvije velike natkrivene terase, začinski vrt i voćnjak i dječje igralište. Svi su sadržaji gostima besplatno na raspolaganju, baš kao i 4 bicikla, ukoliko požele istraživati prirodu.

'Čarobni breg' se iznajmljuje već četiri godine, a cijena najma je 1.200 kn uz minimalno 2 noćenja i iznajmljuje se cijele godine. Prošle godine je popunjenost bila više od 190 dana, ove godine će prijeći i 200 dana. U ljetnim mjesecima gosti obično ostaju po sedam, 14 pa čak i 21 dan, dok su boravci tijekom ostatka godine nešto kraći. Iako imaju mnogo upita, imanje ne iznajmljuju za proslave.

7. Zagorska hiža Cecilija

Smještena je u nenaseljenoj, pitomoj prirodi, na 365 m nadmorske visine, u neposrednoj je blizini centra Marije Bistrice, s prekrasnim pogledom na istočni dio Krapinsko-zagorske županije s kojeg puca pogled na planine Ivančicu i Strahinjčicu te na planine u Sloveniji i Austriji.

Tu možete uživati u pjevu ptica, šetati na friškom zagorskom zraku, makar na kratko živjeti u idiličnom okruženju stare zagorske hiže koja je opremljena u duhu starine s izmjenama koje su prilagođene vremenu u kojem se nalazimo.

Kuća ima potpuno opremljenu kuhinju s boravkom i blagovaonicom tako da gost može sam pripremati hranu, spavaću sobu u prizemlju, spavaći dio u potkrovlju, kupaonicu, predsoblje i veliku terasu s prednje strane na kojoj je smješten jacuzzi bazen, solarni tuš, ležaljke za sunčanje te manju terasu s bočne strane u sjeni oraha.

- Odmah do kuće nalazi se prekrasna sjenica pokrivena slamom ispod koje je masivan veliki stol za ugodno druženje ili odmor u hladovini - objasnio nam je vlasnik.

8. Villa Ambienta

U idiličnoj unutrašnjosti Istre zadnjih godina niču pravi arhitektonski biseri koji su uz bogatu gastronomsku ponudu pun pogodak za prekrasan odmor.

Jedna od njih je i Villa Ambienta koja je svoje mjesto pod suncem pronašla u Bonašinima u općini Svetvinčenat. Mjesto je oko 30 minuta udaljeno od Rovinja i Pule, no pored svega što ova rezidencija ima, mnogi se plaže ne bi ni sjetili.

Na ogromnom imanju od čak 5500 četvornih metara nalazi se pravi komadić raja na zemlji s vilom i pomoćnim objektom koje zajedno broje čak 950 četvornih metara. U vili može maksimalno boraviti 16 osoba, iako je idealna za boravak 14 ljudi koji se mogu smjestiti u sedam spavaćih soba s velikim bračnim krevetima. Svaka od njih ima i svoju luksuznu i moderno dizajniranu kupaonicu za ugodan boravak, prostrane tuš kabine te dvostruke umivaonike.

U eksterijeru, ali i interijeru od materijala prevladavaju kamen i drvo, a tu su i velike staklene stijene od poda do stropa koje svemu daju još luksuzniju notu, ali i puno prirodnog svjetla. Svaka prostorija ima pogled na zelenilo, ali i na prekrasan vanjski bazen i umjetno tirkizno jezero. Dizajn je u globalu moderan s elementima rustikalnog stila.

U prizemlju se nalazi prostran i moderno uređen zajednički prostor otvorenog koncepta, a tu je i velika garnitura kao i kuhinja koja ima sve što je potrebno za ležeran boravak i pripremu najboljih jela.

Posebnu pozornost privlači vanjski bazen koji je zapravo umjetno jezero, no radi na principu klora te je u njemu moguće bezbrižno kupanje. Do polovice jezera proteže se drveni vidikovac s velikom ležaljkom i zaštitom od sunca za maksimalno opuštanje za ljetnih dana.

Uz ovakvo mjesto zaboravit ćete na egzotične svjetske plaže. Iznad jezera, stepenicama se dolazi do rezidencije, a tu se nalazi još jedan veliki vanjski bazen s ogromnim prostorom za sunčanje.

Na prostranoj terasi koja je od unutarnjeg prostora odvojena staklenim stijenama, tu je i mini vanjski bar sa šankom za pripremu hladnih napitaka na licu mjesta. S terase se ulazi i u opremljenu konobu s velikim stolom za blagovanje i večernja druženja u krugu obitelji i prijatelja. U rezidenciji se od sadržaja još može pronaći i vinski podrum koji je prava riznica vrhunskih istarskih vina.

Za zabavu može poslužiti i stol za biljar te teretana, a za potpunu relaksaciju kuća ima i privatni wellness s unutarnjim grijanim bazenom, jacuzzijem te turskom i finskom saunom.

Vila ima prostrani vrt te je okružena zidom pa boravak na imanju garantira privatnost. Kuća je idealna za boravak ljeti, ali i zimi jer ima podno grijane u cijeloj kući, kao i moderan kamin.

- Iznajmljuju je gosti iz cijelog svijeta, a dolazili su nam iz Brazila, Novog Zelanda, Finske, Njemačke i Austrije. Domaći vilu iznajmljuju uglavnom za vjenčanja, veće proslave ili za snimanje emisija - kaže nam vlasnik Mario Krajinović.

Iako je more blizu, od atrakcija u blizini svakako oduševljava unutrašnjost Istre i njezine znamenitosti poput Kaštela Morosini-Grimani - srednjovjekovnog bajkovitog dvorca koji je nekada privlačio putopisce, trgovce i vlastelu, a danas posjetitelje iz cijelog svijeta.

9. Villa Ružić

U malom istarskom mjestu Kaštelir, udaljenom 12 kilometara od Poreča, smjestila se impresivna kuća za odmor Villa Ružić. Ima sve što potrebno za bezbrižno uživanje, a moderan i luksuzan dizajn oduševljava goste i ljubitelje arhitekture.

Iako se na prvu čini da se radi o više zasebnih apartmana, riječ je ipak o jedinstvenoj cjelini. Pet zasebnih jedinica u interijeru povezuju hodnici, a u vanjskom prostoru otvoreni bazen. Osim što je poveznica, bazen na poseban način u eksterijeru i interijeru daje ovom arhitektonskom biseru jednu potpuno drugačiju perspektivu i ‘zen’ osjećaj. On se na stražnjoj strani ujedno i pretvara u whirlpool.

Za projekt su bili zaduženi arhitekti Ana Slamar i Adrijano Steć iz arhitektonskog studija Tissa iz Poreča.

- Dobili smo projektni program u vidu količine i vrste prostora, ali smo imali potpuno slobodne ruke pri izradi idejnog rješenja - kaže Adrijano.

Na 260 četvornih metara prekrasna vila izvana je ‘zaštićena’ od pogleda, s obzirom na to da se radi o mjestu koje prije projektiranja još nije bilo naseljeno te se trebalo razmišljati o mogućem ugrožavanju intime uzrokovano budućim gradnjama.

- S ulične strane kuća je skrivena od pogleda, no kada stupite u kuću sve se mijenja jer s unutarnje strane prevladavaju staklene stijene koje omogućavaju pregršt svjetla i refleksiju vode bazena na stropove i odsjaj okoline u staklima. Atmosfera se mijenja kroz dan. Radi se vrlo dinamičnom i otvorenom prostoru. Bazen i jacuzzi su centralna vodena nit koja prožima zgradu. Ta se nit proteže cijelom dužinom kuće te su na nju orijentirane sve prostorije - kažu iz Tisse.

U prizemlju se smjestio dnevni boravak, kuhinja s blagovaonicom, ljetna kuhinja s roštiljem te zatvorena wellness oaza. U njoj se nalazi turska i finska sauna, unutarnjim jacuzzi i prostor za vježbanje. U prizemlju su dvije te na katu još dvije spavaće sobe. I s društvom intinmnost je zagarantirana jer svaka ima svoju kupaonicu. Sobe na katu imaju terase, takozvane ‘krletke’.

Boravak u kući predviđen je za ljetno i zimsko razdoblje. Vanjska terasa uz otvoreni bazen i jacuzzi ima ležaljke za sunčanje i veliki stol za objedovanje koji je kao stvoren za druženje za bezbrižnih ljetnih večeri. Zatvorena wellness zona idealna je zimi, no vlasnik Valter Ružić kaže da gosti u njoj uživaju i u ljetnim mjesecima.

- Najviše gostiju imamo ljeti i većinom su to stranci. U njoj može boraviti osam ljudi. Najviše dolaze obitelji i parovi - kaže vlasnik.

Interijer je jednostavan te se izbjegavalo pretjerano ukrašavanje jer, kako kažu iz studija, njihova je vizija je bila prostor u kojemu bi i plastična stolica bila dovoljna za kvalitetan boravak. Uglavnom prevladava prirodno drvo te monokromatski tonovi.

- Vanjski i unutarnji prostor kuće se isprepliću, kretanje kroz prostor daje vizure, dok volumeni daju prostornost. To je jedan zanimljiv osjećaj - kažu iz studija.

- Kuća je građena od klasičnih materijala - zidanih zidova i armiranobetonskih krovova te izolacije i završne žbuke na pročeljima dok su krovne plohe završno obložene hidro izolacijom bez drugog pokrova poput kanalice ili lima. Terase i staklene stijene stubišta prekrivene su metalnim brisolejima koji podsjećaju na ‘krletku’ koje su ujedno zaštita od sunca - kažu iz studija.

U blizini Ville Ružić nalazi se nekoliko vinarija za hedoniste u duši i ljubitelje dobrih istarskih vina. Iako more nije daleko, mnogima je posebno zanimljiva unutrašnjost Istre koja pored prekrasne prirode ima bogatu gastronomsku ponudu koja već godinama privlači domaće i strane goste.

10. Drvena koliba “Šume pjevaju”

Na nadmorskoj visini od 1009 m, između Mrkoplja i Begova Razdolja, sama u dubokoj šumi, smjestila se drvena koliba “Šume pjevaju”. Buđenje uz pogled na njeno zelenilo ili bjelilo, ovisno o godišnjem dobu, pruža jedinstven doživljaj.

- Koliba ‘Šume pjevaju’ nastajala je godinama kao obiteljski projekt. U kolovozu prošle godine omogućili smo i drugim ljudima da se opuste i uživaju u njenim čarima - rekao nam je Zlatko Rački, koji je sa suprugom Jasnom uredio kolibu. Planinska kuća se prostire na 50 četvornih metara i idealna je za ljubitelje planina i šuma. Ako vam je dosta gradske gužve i buke te se u potpunosti želite isključiti i nauživati čiste prirode na nekoliko dana, onda je ova koliba ono što vam treba. Njezina posebnost je to što je ona u potpunosti robinzonski smještaj.

- Naša koliba ne pruža sve pogodnosti današnjeg užurbanog života, nego, upravo suprotno, omogućuje ono što smo zaboravili kao cijepanje drva, loženje vatre ili zagrijavanje vode za tuširanje iz kante. Međutim, to će boravak učiniti interesantnijim i uzbudljivijim te vas pomalo vratiti korijenima, odnosno ‘Majci prirodi’ - otkrio je Zlatko.

Boravak ovdje tako će ispitati neke vaše vještine jer ona nema priključke na vodu niti struju. Samoodrživa je jer koristi solarnu energiju za proizvodnju električne energije, koja je na 12 volti, i skuplja kišnicu za sanitarnu vodu. Nema televizora, ali on vam ni ne treba kad ste okruženi spektakularnom prirodom. Iako nema Wi-Fi, signala ima tako da se možete spojiti na internet. Kuća se sastoji od dvije etaže.

U prizemlju se nalazi kupaonica, kuhinja i blagovaonica povezana s malim dnevnim boravkom, a na galeriji su bračni krevet i kutak za odmaranje. Upravo je taj mini kutak poseban jer pruža pogled na očaravajuću prirodu. Kako bi doživljaj bio još bolji, uz staklenu stijenu smještena je i jedna simpatična ljuljačka.

Kupaonica je opremljena s tušem i besplatnim kozmetičkim priborom. Pedantno i pažljivo uređena kuhinja s mnogo zanimljivih detalja opremljena je hladnjakom, pećnicom i pločom za kuhanje. Blagovaonica dolazi s drvenim stolom i kaučem. Najposebnija je spavaća soba jer omogućuje buđenje s pogledom na prirodu.

Cijela koliba je jako pažljivo uređena i u nju je uloženo dosta truda. Također je jako dobro opremljena različitim sadržajima tako da se ne morate brinuti. Ipak, ako nešto zafali, u blizini se nalaze i dva dućana. Nimalo pretenciozan, ali jako impresivan interijer u kojem prevladava drvo učinit će vaš boravak vrlo udobnim i vrlo lako ćete poželjeti ostati zauvijek. Skoro sve u kući je ručni rad ili reciklirani stari otpad, tako da je cijelo imanje potpuno eko i sve zajedno čini jednu jako skladnu i zanimljivu cjelinu. Na raspolaganju je i vrt s roštiljem, a lijepo uređena terasa pruža pravi odmor za dušu.

Smještena usred livade kućica omogućuje uživanje u potpunom miru, tišini i privatnosti. Ako imate sreće, možda vidite i neku životinju, kao domaćina puha, kojeg su mještani nazvali Krešo, srnu, lisicu ili zeca, koji ponekad znaju doći u posjet. Koliba je jednako privlačna u sva četiri godišnja doba. Ljeti pruža potrebnu svježinu, a zimi se pretvara u pravu snježnu čaroliju.

Ime je dobila po knjizi “I vječno pjevaju šume” norveškog pisca Trygve Gulbranssena. Naziv “Šume pjevaju” već je 40 godina dio tradicije u obitelji Rački.

- Tako se zvala gostionica u Mrkoplju, pa apartman u sklopu gostionice, a sad je to ime dobila i koliba - kaže Zlatko.

Njezina skrivena lokacija omogućuje da tijekom dana uživate i u aktivnom odmoru.

- Možete planinariti po obližnjim planinskim vrhovima, gdje Bijele i Samarske stijene samo čekaju da ih posjetite, uživati u vožnji biciklom ili fotosafariju, a tijekom zime možete uživati u alpskom ili nordijskom skijanju, turno i treking turama po obližnjim vrhovima Velike Kapele, Risnjaka, Snježnika i dalje prema Velebitu - otkrio je Zlatko.

Ova, još neotkrivena, koliba idealna je za provođenje zajedničkih trenutaka: intimnih, romantičnih ili u krugu obitelji i prijatelja.

- Svi koji ne žele napustiti toplu kolibu grijanu goranskim drvima, mogu jednostavno izaći na proplanak ispred i uživati u boćanju, nogometu, badmintonu, visećoj kuglani, luku i streli te ostalim starinskim igrama, ili se jednostavno odmarati u ljuljačkama, ležati na planinskom suncu, uživati u pripremi roštilja ili peke - dodaje domaćin.

Prilazni put do kolibe je makadam, 200 metara od glavne ceste Mrkopalj - Begovo Razdolje. U zimskim mjesecima, kad padne snijeg, do kolibe se jedino može doći pješice. U njoj istodobno najviše može boraviti četvero ljudi, a također je moguće dovesti i kućnog ljubimca.

- Najčešće nam dolaze parovi i roditelji s djecom, a ponekad ‘zaluta’ i pokoji samac pustolov - govori Zlatko.

Cijena u ovoj neodoljivoj i pomalo drugačijoj kolibi po noćenju je od 100 do 150 eura (do 1130 kuna). Ova kućica odlična je za godišnji odmor u kojem se želite odmoriti od tehnologije i osamiti s prijateljima ili obitelji, a savršena za one koji obožavaju biti u prirodi i uživati u njenim ljepotama.

11. Kuća za odmor Fajeri

Planinska kuća Fajeri nalazi se u Gorskom kotaru, u mjestu Brestova Draga. Pogled na očaravajuću prirodu čini je idealnom kućom za odmor. Građena je u klasičnom planinskom stilu, poznatom i kao “A shape”, zbog oštrih zima, velike nadmorske visine i snijega. Sagrađena je 2012. godine, ali je u međuvremenu renovirana.

- Bila je u dobrom stanju, ali je iziskivala puno renovacije, adaptiranja i nadogradnje kako bismo uopće mogli krenuti u funkciju iznajmljivanja i bavljenja turizmom - rekla nam je vlasnica Marija Dorić.

Ona i njezin suprug kupili su ovu kuću 2017. godine. Kuća ima oko 50 kvadrata i prostire se na dvije etaže. Sastoji se dvije spavaće sobe na katu, a u prizemlju su kuhinjica, dnevni boravak s blagovaonicom, kupaonica, mali predulaz i zimska loža iz koje se proteže pogled na šumske visine. Budući da se nalazi na gotovo 1000 metara nadmorske visine, pogled je božanstven.

- Uređena je u planinskom stilu s primjesama seoskog štiha koji osobno kao vlasnica preferiram i njegujem. U kući se nalazi puno detalja, starina i mojeg vlastitog ručnog rada. Interijer je pomno osmišljen kako bi već na prvu dao dojam topline i ugode - kaže nam vlasnica.

Kapacitet kuće je pet ljudi i idealna je za obitelji s djecom ili parove. Na upit su dozvoljeni i kućni ljubimci, ali uz obavezno pridržavanje kućnog reda. Grijanje je na pelete, a to znači da možete izbivati iz kuće cijeli dan bez straha da će se vatra ugasiti.

U novouređenoj kupaonici je i podno grijanje kako bi u zimskim danima bila ugodna za korištenje.

- U kućici smo suprug i ja proveli puno dana u svim godišnjim dobima tako da smo sami najbolje upoznali njene vrline i mane na kojima smo definitivno poradili. Naravno, naša želja za konstantnim poboljšanjem ne prestaje i smatramo da je to ključno u ovoj branši, a naši gosti to svakako prepoznaju - dodala je Marija.

U dvorištu kuće nalazi se sjenica s kaminom koja je kompletno uređena za druženja. Također, tu je i jacuzzi, kao i “sun deck” terasa za sunčanje s ležaljkama koje u ljetnim mjesecima budu okružene cvijećem.

- Vanjski hot tub jacuzzi je prava atrakcija jer radi na principu loženja vatre kako bi se voda ugrijala, ali na jedan sofisticiraniji način - otkrila je Marija.

Kuća se nalazi i u blizini mnogobrojnih zanimljivosti i atrakcija ovoga dijela Hrvatske. Najveća i pomalo zaboravljena atrakcija je povijesna jezgra Fajeri, po kojoj je i sama kuća dobila ime, a u jezgri se nalaze ostaci staroga mosta i ceste koja je povezivala Gorski Kotar s primorjem.

Okružena je također planinskim draguljima - Bjelolasicom, Bitorajem, Bijelim i Samarskim stijenama i Risnjakom. Na svega deset minuta nalazi se i jezero Bajer u Fužinama, Omladinsko jezero u Lokvama, Park šuma Golubinjak, Vražji prolaz u Skradu i još puno zanimljivih mjesta.

Marija kaže kako im najčešće dolaze domaći gosti, i to najviše iz okolice Zagreba te iz Istre. Iako im je ovo tek treća godina otkako iznajmljuju kuću, jako su zadovoljni.

- Gosti nam često kažu da imaju dojam kao da su u nekoj bajci i da je sve puno ljepše uživo jer je slikama to teško dočarati - dodaje vlasnica.

Za noćenje treba izdvojiti od 700 do 1000 kuna ovisno o broju osoba i dana. Dodatni sadržaji (jacuzzi) naplaćuju se posebno - 200 kuna za punjenje i pripremu.

12. Divjake Log Home- Kraljica šume

Kuća se nalazi u centralnom dijelu Gorskog Kotara i udaljena je samo sat vremena od Zagreba. Ova prekrasna koliba idealna je za parove, ali i sve one koji vole prirodu i rustikalni stil uređenja. Koliba je u vlasništvu obitelji Seifert, a vlasnica Selma je u nekoliko rečenica opisala kuću i te sve što ona nudi budućim gostima.

- Kuća ima 107 m2, dvije spavaće sobe sa velikim krevetima, dvije kupaonice, dnevni boravak s potpuno opremljenom kuhinjom, blagovaonskim stolom i šankom. Uređena je u rustikalnom stilu, a namještaj je rađen po mjeri i željama. Opremljena je suvremenim kućanskim aparatima, perilicom za suđe, a ima i podno grijanje - rekla je vlasnica Selma.

Iako je kuća moderno opremljena, vlasnici su joj htjeli dati topli štih.

- Koliba se dugo gradila i dugo je trajao sam proces gradnje i uređenja. Dvije godine se gradila i dvije godine se unutra uređivalo, a trebalo je više od četiri godine da bi se krenulo u iznajmljivanje - dodala je Selma.

U sklopu kuće je hidromasažni bazen, a oko nje je 2000 hektara zelene površine na kojoj se može igrati badminton ili odbojka. Također, od sadržaja u dvorištu može se pronaći i natkrivena kućica s roštiljem. Trenutno je u izgradnji i kuća u kojoj će se nalaziti finska peć na drva i sauna. Osim toga, kuća na raspolaganju ima pet bicikala, dva bicikla za odrasle, tri za djecu, odnosno jedan za manje dijete.

- Goste nakon uplate rezervacije čeka košarica goranskih proizvoda od OPG-ovaca iz Gorskog kotara i piće dobrodošlice. U kući uvijek ima kave, mlijeka, začina, krumpira, luka... Ukratko, kuća nije u potpunosti prazna, a u blizini se nalazi i restoran koji ima dostavu i većina gostiju iz njega naručuje - dodala je Selma.

Također se dobije i brošura na kojoj se nalazi sve što se može obići, kilometarska udaljenost, restorani, meniji, a postoji i mogućnost angažiranja kuhara. Obitelji s djecom mogu angažirati osobu – magistru ekologije koja s djecom radi radionice upoznavanja, šetnje, educira ih o biljkama, životinjama i slično (što se dodatno naplaćuje).

- Što se tiče atrakcija u blizini kolibe, na 20 minuta se nalazi zaštićeni krajolik prirode Kamačnik i Vražji prolaz, a na 15 minuta je interaktivni edukativni centar divljih zvijeri. Blizu je i predivan vidikovac Perić do kojeg ima 12 km. Gosti također mogu iznajmiti quadove u Skradu te napraviti vožnju po divljim putevima oko kolibe - navodi vlasnica.

Koliba se iznajmljuje od ljeta prošle godine, a cijena ovisi o sezoni i broju gostiju, Uglavnom se cijena noćenja kreće od 360-560 eura.

13. Koliba Bistrica Cottage

Koliba Bistrica Cottage nalazi se u Karlovačkoj županiji, u malom zaseoku Perići pokraj Gornjih Dubrava. Dolaskom do nje ulazite u potpunu izolaciju i prepuštate se prirodi. Do nje je potrebno prijeći oko 600 metara makadamskog puta. Tako onda usred ničega, kad se zapitate: ‘Gdje sam zalutao?’, dolazite do malog mosta na rijeci Bistrici, s kojeg se pruža pogled prema našoj kolibi, kaže nam vlasnik Martin Gašparović iz Zagreba, koji sa suprugom Sonjom iznajmljuje ovu prekrasnu kolibicu. Martin je kuću sagradio s ocem, a prvotno je trebala služiti za obiteljska druženja.

Većinu toga marljivo su sami napravili pa tako koliba ima dušu te je u nju utkana obiteljska ljubav. No kad je projekt priveden kraju, vidjeli su turistički potencijal te su gostima htjeli ponuditi jedno potpuno drugačije iskustvo u netaknutoj prirodi, gdje je voda središte. U pozadini se krije divna priča o starim mlinicama.

- Koliba je nekad bila jedan od osam do devet mlinova koji su se nalazili na rijeci Bistrici, koja je svojim tokom kratka. Cijeli kraj poznat je po rijekama i potocima koji su međusobno povezani preko najvećeg špiljskog sustava u Hrvatskoj. Zato je u prošlosti bilo jako puno mlinica, od kojih su do danas samo neke ostale izvorno sačuvane. Jedna takva nalazi se u blizini naše kolibe, ali nije turistički valorizirana - priča nam Martin.

Pored kolibe nalazi se špilja Zala, koja je bogato arheološko nalazište te je zatvorena za posjetitelje. U njoj nalazilo malo jezerce te ispod stijene u špilji voda izvire direktno ispod kolibe. Koliba je obnovljena u dimenzijama staroga mlina jer se, prema zakonima, trebao sačuvati izvoran okvir. Stoga kućica broji 58 četvornih metara zajedno s prizemljem i potkrovljem s terasom.

- Cilj je bio izbjeći nepotrebne zidove. Vodila nas je ideja da je povežemo u jednu cjelinu za topla obiteljska ili prijateljska druženja. Iz tog razloga se u prizemlju nalazi veća prostorija u kojoj su smješteni kuhinja, blagovaonica, dnevni boravak, a kao zasebna prostorija je napravljena manja kupaonica. Potkrovlje kućice je predviđeno za spavanje. Kroz staklenu stijenu pruža se pogled na rijeku Bistricu i livadu te se izlazi na balkon. Unutar kolibe se nalaze otvoreni kamin u prizemlju i kaminska peć u potkrovlju kako bi se dobio dobio topli doživljaj boravka u prirodi i planinama. Uz to je još i opuštajući zvuk rijeke Bistrice koja prolazi tik do staklene stijene u prizemlju. Od sadržaja tu su internet, televizija, zvučnik i perilica rublja - kaže vlasnik.

Na raspolaganju je i sjenica s vanjskim stolom i klupama te prostor za pripremu roštilja, ražnja ili kotlovine. Za uživanje tu su i vanjske ležaljke, viseće ležaljke te fotelje.

- Preporučujemo korištenje vruće kupelji u kojoj se može uživati danju i noću u bilo koje godišnje doba. Poseban osjećaj nakon korištenja vruće kupelji daje upravo rijeka Bistrica koja sa svojih 10-13 stupnjeva tijekom cijele godine nudi brzo hlađenje - kaže.

Za aktivnosti i igru tu su i oprema za badminton i mali nogomet, a može se organizirati i vožnja kajakom ili quadom. U blizini se može uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi lokalnih restorana te je moguća i dostava. Iako se na prvu čini kao pravi izlet u divljinu i naginje robinzonskom odmoru, koliba nudi sve što je potrebno za siguran i opuštajući odmor.

Koliba je previđena za boravak tijekom cijele godine te svako godišnje doba nudi svoje čari. U proljeće možete uživati u šarenilu cvijeća, preko ljeta je osvježavajuće i bez komaraca, a u jesen igra boja netaknute prirode poseban je doživljaj. Zimi uz snijeg, božićne ukrase i topli kamin možete doživjeti pravu blagdansku čaroliju.

- Sve to prate flora i fauna koje nekad i nas iznenade. Nerijetko iz kolibe možete vidjeti srnu, dabra, vidru ili divlje patke - sa žarom nam priča Martin koji je u obnovu uložio srce i dušu.

Ideja pri obnovi kolibe je bila da se u potpunosti uklopi u prirodu te da ne narušava prirodni sklad tog kraja. Iz tog su razloga korišteni isključivo prirodni materijali - kamen i drvo, kao i boje koje su prisutne u okruženju kolibe i time je dodatno sjedinjuju s okolišem.

- Unutarnje je uređenje moralo pratiti glavnu ideju da koliba bude u potpunosti u skladu s prirodom te su isto tako korišteni kamen i drvo. Igrali smo se s detaljima i radili ono što nas veseli. Koristili smo isključivo drvo koje teritorijalno pripada ovom kraju. Na taj način svaki komad namještaja i svaka greda imaju svoju priču. Kroz kolibu se tako proteže više vrsta drveta, od oraha, divlje kruške, smreke i jele pa do nekih detalja od divljeg šipka i johe. Neki od unutarnjih tekstilnih materijala su ručni rad i vrijedna obiteljska baština - kaže Martin.

Koliba se iznajmljuje gotovo dvije godine te su do sada većinom dolazili domaći gosti. Cijene se nešto razlikuju kroz godinu, ovisno o tome je li visoka sezona koja traje od 1.lipnja do 30. rujna, te u vrijeme Božića i Nove Godine. Iznajmljuje se za minimalno dva noćenja i u vrijeme visoke sezone dva noćenja za dvije osobe iznosi 3750 kuna. Za dva noćenja do pet osoba cijena je 4100 kuna, a svako dodatno noćenje iznosi 1500 kuna.

Osim špilje Zale u kojoj je pronađena endemska vrsta slatkovodne spužvice, u blizini se nalazi i špilja Tounjčica te zanimljive šetnice oko kolibe. U blizini je i stari Jozefinski most u Tounju. U selu Modruš se nalazi ruševina starog Frankopanskog kaštela pod nazivom Tržan s kojeg se pruža nevjerojatan pogled.

- Frankopani su u ovom kraju ostavili veliki trag, a dokaz tome je kaštel u centru Ogulina u kojem se nalazi muzej, a neposredno pored muzeja i Kuća bajki Ivane Brlić Mažuranić te Đulin ponor. Zaljubljenici u vodu mogu posjetiti jezero Sabljaci ili Šmitovo jezero (popularnije poznato kao jezero u kojem spava zmaj), a zaljubljenicima u planinarenje nezaobilazni su vrhovi Klek i Stožac. Sve navedeno nalazi se u krugu od 20-30 minuta od kolibe. Većina gostiju ipak se na kraju ne otisne nigdje i cijelo vrijeme borave oko kolibe uz opravdanje 'Otići ćemo drugi put' - kaže Martin.

14. Kuća za odmor Fjaka

Tiny House Fjaka iznad samoga grada Makarske idealna je za nadolazeći ljetni odmor i uživanje u čarima Dalmacije s pogledom na more i otoke. Drvena plava kućica, kako joj i samo ime govori, ima sve što je potrebno za spas od ljetnih vrućina, a svoje je mjesto pod suncem našla u nekadašnjem masliniku.

Od grada i obale udaljena je tek 15 minuta pješice. Prvi susjedi udaljeni su stotinjak metara pa tako s krošnjama starih maslina koje je okružuju jamči mir i nezaboravan odmor. Na stotinjak četvornih metara dvorišta smjestila se glavna drvena kuća čija unutrašnjost broji oko 12 kvadrata. Unutar nje nalazi se dnevni boravak, namijenjen prije svega za noćni odmor. Pored zidnog kreveta je i sofa na razvlačenje. Iz sobe se izlazi na drvenu terasu s koje se pruža pogled na otoke, a tu je i stol za druženje.

Dodatan ugođaj i sklad iznad terase stvara lišće vinove loze. Malo niže, niz nasuti puteljak, nalazi se kamena kućica napravljena u pravome mediteranskom štihu. U njoj se u tek 10 kvadrata nalaze moderna kuhinja i kupaonica s tuš-kabinom. Dvorište je središte zbivanja ove male rezidencije, a u njemu se nalazi pravi bazen u kamenu koji se smjestio na mjesto nekadašnjeg vrta.

Tiny House Fjaka uređena je u mediteranskom stilu, no tu se miješaju moderan i vintage stil, a sve savršeno nadopunjuje prekrasna priroda, mediteransko bilje i masline, od kojih su neke starije i više od 100 godina. Sve je to dovoljno za romantičan ljetni odmor, a posebice kad po domaći uhvati dalmatinska fjaka.

Tu su i viseće mreže, ležaljke, ali i igraonica za djecu s igračkama i slikovnicama. Osim unutrašnje kuhinje, za savršen ručak ili večeru postoji i vanjski roštilj, kao i električna peka. Na jednoj od maslina napravljena je platforma za sunčanje s ležaljkama, a prema njoj vodi drveno stubište te je savršeno mjesto za one koji obožavaju upijati sunce.

- Nekad je ovo sve bio maslinik sa starom drvenom kućicom. Mi smo to kupili, uredili smo kućicu i dvorište, ali masline su naravno ostale. Osim njih, vrt je pun mediteranskih trava: lavande, ružmarina, origana, mente, smilja..., a gosti mogu uživati u njima te ih koristiti u kuhinji - kaže vlasnik kuće Mate Kovačević.

- Kuća je predviđena za boravak tijekom ljetnih mjeseci i iznajmljuje se od svibnja do listopada. Ovisno o datumu, cijene po noćenju kreću se između 100 i 160 eura - kaže vlasnik te dodaje da su prošle sezone najviše dolazili parovi, no idealna je i za boravak obitelji s djecom.

Ova mala oaza mira odlično je mjesto za vruće dane u kojemu biste rado odmorili dušu i tijelo.

- Dolaze nam ljudi iz cijeloga svijeta. More i grad su blizu, a opet se nalazi dalje od gradske gužve. Ljudi se ovdje odmore i nakon odmora ponesu lijepe uspomene - kaže nam vlasnik.

15. “Magical Island home” i “Island Getaway-Heritage house Mirca”

U masliniku s 250 maslina na Braču između Miraca i Supetra nalaze se dvije kuće za odmor - “Magical Island home” i “Island Getaway-Heritage house Mirca”.

Izgrađene su u dalmatinskom stilu od bračkog kamena s krovištem od starih kamenih ploča skinutih sa starih bračkih kuća. Projektirao ih je arhitekt iz Splita, a napravljene su kao okrugle takozvane bunje.

- To je rekonstrukcija nekadašnjih poljskih kuća u kojima su se tijekom nevremena sklanjali težaci, s obzirom na to da tad nije bilo auta - kaže nam vlasnik.

Prekrasne kamene kućice s bazenima potpuno su izolirane i okružene netaknutom prirodom. Nude bijeg od gradske buke i gužve, maksimalnu privatnost te pravi odmor u miru i tišini. Sve što ćete čuti je zvuk cvrčaka. Mala bunja “Magical Island home” završena je 2019. i prostire se na 31 četvornome metru. Okružena je prekrasnom lavandom i oleandrima te je super izbor ako putujete u dvoje. Iako je mala, ova ugodna kamena kućica ima sve što vam treba. Jako je pažljivo i sa stilom uređena. Predstavlja spoj tradicionalnog i modernog.

Unutra ima prostoriju s kuhinjom, a tu se nalazi i jedan krevet. U drugoj prostoriji je WC sa zanimljivim dekorom. Kuhinja je potpuno opremljena te dolazi s mikrovalnom pećnicom i hladnjakom. Tu su perilica za rublje, aparat za kavu, kao i televizor s kabelskim programima te klima-uređaj. Također, uključuje i besplatan WiFi.

Ima i veliko dvoriše s bazenom, ležaljkama za sunčanje i vanjskim tušem. Pogled okružuju priroda i more. Ovaj čarobni bijeg nudi jedinstveni spoj modernog života i tihe, mirne otočke prirode. Ako vam bazen nije dovoljan i želite se okupati u moru, najbliža plaža je udaljena 350 metara. Centar mjesta Mirca je na oko kilometar.

- Gosti imaju potpunu privatnost, ali ako im nešto nedostaje, uvijek nas mogu kontaktirati - dodaje vlasnik.

Na udaljenosti od oko 50 metara nalazi se velika bunja ‘Island Getaway-Heritage house Mirca’, koja je završena ove godine. Prostire se na 94 metra četvornih. Ima veliku terasu s bazenom i vanjskim tušem. Unutra se nalaze dvije dvokrevetne sobe, veliki dnevni boravak s televizorom i kaučom za jednu osobu, opremljena kuhinja s perilicom za suđe te pećnicom, samostalan WC, kao i kupaonica s WC-om i perilicom rublja. Za uređenje obje kuće pobrinula se vlasnica. Sve je uređeno u skladu, kako bi se pružio osjećaj ugodnog doma.

Klimatizirana kuća također ima besplatni WiFi i besplatno parkiralište. Nudi pogled na more, koje je udaljeno 120 metara. Poznata plaža Tri mosta udaljena je 2,4 kilometra od kuće.

- Boravak u ovim kućama pruža nesvakodnevni ugođaj koji ostaje u sjećanju svima koji dolaze. Svaka kuća ima za svoje goste na dispoziciji dva bicikla, kao i gril - kaže vlasnik.

Zasad se kuće iznajmljuju samo ljeti, od travnja do listopada.

Oba imanja nalaze se u izoliranom, mirnom dijelu otoka Brača, koji je jedan od najpoznatijih otoka u Hrvatskoj, a na kojem se nalazi i najpoznatija i najcjenjenija plaža Bol - Zlatni rat. Osim toga, Brač nudi za svakoga ponešto, bilo da želite uživati u tihoj netaknutoj prirodi ili aktivnom odmoru.

Najbliža zračna luka od smještaja je zračna luka Brač, koja je udaljena 25 kilometara, a objekt nudi uslugu prijevoza do zračne luke. Trajektna luka u Supetru udaljena je 3,5 kilometra. Na samo 2,5 kilometra od ove oaze mira koja čeka goste nalaze se mjesta Supetar i Sutivan sa svim sadržajima. Ako tražite potpuni mir i tišinu, onda nema boljeg mjesta od ovog.

16. Lika Treehouse

Dvije kućice na drvetu - Lika Treehouse okružene šumom smjestile su se u prekrasnoj prirodi ličkog kraja i to su samom parku prirode Velebit. Nalaze se pet kilometara od Svetog Roka u Drenovcu Radučkom.

Treehouse Lika1 ima dvije spavaće sobe, kupaonicu, dnevni boravak s kuhinjom te veliku terasu. Druga kućica ima jednu veću spavaću sobu s bračnim krevetom i dva wall beda, kupaonicu, kuhinju i dnevni boravak i terasu. Dizajn interijera je moderan i jednostavan. Pun je staklenih stijena te podsjeća na skandinavski stil uređenja. Za oštre ličke zime tu je i podno grijanje, a poseban je ugođaj uživanje uz kaminsku peć dok se vani spušta jesenska magla ili pada snijeg.

- Potpuno su opremljene za komforan boravak. Imaju struju, vodu, internet, smart tv, kamin, podno grijanje, kuhinje sa suđericama, indukcijskim pločama i pećnicama - kaže vlasnik Zoran Popović te dodaje da se u obje kućice može se smjestiti maksimalno šest osoba, a idealne su za obitelji, parove i manja društva. Pored kuće je parkiralište te nadstrešnica s pečenjarom i roštilj. Cijena po noćenju kreće se od 900 do 1.200 kuna.

U okolici je mnoštvo biciklističkih staza, kanjon Zrmanje te se na sat vremena vožnje automobilom može se uživati u čak 5 nacionalnih parkova, a do mora je potrebno 25 minuta vožnje.

- Domaći gosti dolaze tijekom cijele godine, a sve češće se kućice koriste kao mjesto odakle se može istovremeno raditi, ali i uživati u krošnjama stabala - kaže vlasnik.

17. Treehouse Resnice

Kućica na stablu Treehouse Resnice smjestila se između Mrežnice i Korane u nenaseljenom zaseoku Resnice, a nalazi se 32 kilometara od Slunja. Kućica je postavljena na drvenim gredama između dva stabla. Smještaj je predviđen za četiri osobe. Na prostoru od oko 20 četvornih metara nalazi se prostrana soba s trosjedom na razvlačenje, malim drvenim stolićem i stolom.

Na galeriji je bračni krevet. Veliki stakleni prozor pruža pogled na prostranu drvenu terasu idealnu za odmor i uživanje na svježem zraku. Sve je napravljeno od prirodnih materijala i uređeno u starinskom duhu. Prevladavaju tople boje i drvo. Izvor električne energije dolazi preko solarnih panela. Na imanju se u zasebnoj kućici nalazi sanitarni čvor te sjenica i roštilj.

Gosti na korištenje imaju cijelo imanje, a tu su i bicikli, reketi za badminton te kanui na Mrežnici idealni za rekreaciju i potpuno stapanje s prirodom. Cijena po noćenju kreće se od 500 do 1000 kuna, ovisno o broju gostiju.

- Najčešće nam dolaze obitelji s djecom, parovi i manja društva te općenito ljubitelji prirode ili oni koji su željni pravog odmora - kaže Tihomir Ožvald, vlasnik ove idilične kućice na drvetu.

18. Tiny House Grabovac

Drvena kućica Tiny House Grabovac kraj Grabovca u Karlovačkoj županiji smjestila se na vrh brijega. Okružena je prekrasnom prirodom, a udaljena je tek 10 kilometara od Plitvičkih jezera. Cijena po noćenju je 95 eura na bookingu i 80 na Airbnb-u.

Montažna drvena kućica na svega 35 četvornih metara ima sve potrebno za idiličan odmor u prirodi. Ima jednu spavaću sobu i galeriju na kojoj se nalazi bračni ležaj. Tu je kupaonica kao i dnevni boravak, blagovaona i kuhinja zajedno. Interijer je uređen u modernom stilu. Drvena unutrašnjost daje posebnu toplinu, a veliki stakleni prozori u boravku pružaju pogled s brijega na dolinu.

- Većinom ljudi dolaze na odmor. Iznajmljujemo je za četvero ljudi - kaže vlasnik Zlatko Stanković.

- Okružena je voćnjakom i livadama. Mirno je, nema prometa jer je to slijepa ulica, a selo je udaljeno dva kilometra. U blizini susjedi imaju konje - kaže te dodaje da najviše dolaze parovi i obitelji s djecom.

Za ljubitelje prirode, u blizini su Baraćeve špilje, Dolina Jelena, rijeka Una, bajkovito selo Rastoke te mnoge biciklističke staze.

Vani se nalazi roštilj i ložište od kamena gdje se u večernjim satima može uživati uz vatru na otvorenom. Kuća se grije na inventersku klimu i može grijati na minus 20 stupnjeva. Mali je prostor i vrlo brzo se zagrije.

19. Kuća za odmor 'Gorske Lazi'

Ova kuća nalazi se u Gorskom kotaru, mirnom zaseoku Lazi nedaleko od naselja Tršće i ima posebnu priču.

- U preuređivanje ove kuće krenuli smo supruga i ja, a to je inače kuća iz 1860. godine, iako je možda i starija. Tu je nekada živjela od moje žene baka i mi smo odlučili tu kuću preurediti u kuću za odmor - rekao je Alen Leš, vlasnik kuće za odmor u Tršću.

Naglasio je kako je u kući sve radio sam i kako je sve ručno rađeno.

- Išao sam sa ciljem da sve u kući bude ručni rad. Nema niti jednog komada namještaja niti ičega drugoga da je kupljeno u trgovini. Apsolutno sve je ručni rad - ispričao je Alen i dodao kako mu je trebalo sveukupno pet godina da to sve to sam sredi. Kuća je rustikalno uređena s tim da su vlasnici poštivali sve ono staro što je u njoj bilo.

- Ostavili smo kamene zidove i drvene grede. Sve je to ostavljeno da se vidi kako je to nekada izgledalo samo što je to sada lijepo uredno uređeno u rustikalnom stilu drvo – kamen. Sve je slobodna forma, a drvo je na grubo uređeno - kazao je Alen. Kuća inače ima sve zajedno 100 m2. Sastoji se od dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice i WC-a. A na katu su još tri sobe i wc.

- Kuća je grijana na kamin na drva, taj kamin je dnevnom boravku i on grije cijelu kuću. Napravili smo ga tako da instalacije iz boravka s toplom vodom idu po sobama - objasnio je. Što se tiče dvorišta, tamo je smješten kamin za roštilj, drvena garnitura za sjedenje i topla kupka – bazen za zagrijanom vodom. U njemu nema mjehurića već samo topla voda, takozvani 'hot tub'. Za opuštanje u toplijim danima se u dvorištu može naći i veliki viseći krevet te vrtni bazen s ribicama.

Kuća je inače predviđena za obitelji. Najčešći gosti su im obitelji sa djecom, mada dolaze i parovi, kaže Alen. Negdje 300 metara od kuće se nalazi i adrenalinski park Tršće, a u sklopu imanja nalazi se i kuća na stablu.

- Za goste organiziramo puno sadržaja, od vožnje quadovima, do izleta na Risnjak ili izvor Kupe, prihvatilišta za divljač, rafting na Kupi, ribolov na rijeci Kupi i Čabranki, pa sve do promatranja medvjeda. Ako su gosti tjedan dana kod nas mi im možemo organizirati što god požele tako da im svaki dan bude aktivan i da mogu nešto novo doživjeti ovdje - navodi vlasnik.

Kuća se izmamljuje već 7 godina, a noćenje stoji oko 130 eura.

20. Casa Nube

Želite li se lansirati nebu pod oblake, tu je Casa Nube u Hlevcima u Gorskom kotaru.

U 200 kvadrata smjestile su se tri spavaće sobe, četiri kupaonice, pet toaleta, vinski podrum, mjesto za opuštanje, finska sauna i dnevni boravak s kuhinjom s blagovaonicom iz kojih kroz staklenu stijenu puca neprocjenjiv pogled na krajolik.

Unutrašnjost je uređena minimalistički, a kako je u tom kraju jako razvijena drvna industrija, i Casa Nube obložena je drvom te je ono, uz metal i staklo, najviše korišteni materijal. Od sadržaja se svakako ističu i tunelski kamin, roštilj, bicikli, stolni nogomet, grijani bazen i jacuzzi te igralište za djecu.