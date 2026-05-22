20 stvari koje rade muškarci u 40-ima, a neugodna 'naplata' stiže u 60-ima

Četrdesete često djeluju kao razdoblje kada imate dovoljno iskustva da znate bolje, ali ste i dovoljno zauzeti da pola toga ignorirate. No istina je da navike koje koje sada djeluju bezazleno mogu postati puno veći problem u 60-ima
Prije nego što nekoliko godina kasnije naletite na ozbiljan zid, prođimo kroz navike koje biste trebali početi mijenjati već danas.
1. Odgađanje tjelovježbe - Ako ozbiljnije vježbate samo subotom, a ostatak tjedna provedete sjedeći za stolom, tijelo će s vremenom pokazati posljedice tog zanemarivanja. U 60-ima se to može manifestirati slabijim nogama, lošijom ravnotežom i manjom izdržljivošću za svakodnevne aktivnosti. Bolje rješenje je redovito uključiti hodanje, trening snage i vježbe mobilnosti kroz cijeli tjedan.
2. Ignoriranje treninga snage - Kad smo već kod vježbanja, svi znamo da se ženama često preporučuje trening snage, ali i muškim kostima i mišićima jednako treba pažnja. Ako ne jačate mišiće, u 60-ima vam može biti teže ustajati iz niskih stolaca, zaštititi zglobove i ostati samostalni. Dva dana tjedno jednostavnog treninga snage mogu napraviti veliku razliku.
3. Zanemarivanje krvnog tlaka - Visoki krvni tlak lako je previdjeti, čak i u 40-ima, ali upravo zato treba ga redovito pratiti. Ako ga ne kontrolirate, godinama možete tiho opterećivati srce, mozak, bubrege i krvne žile bez očitih simptoma.
4. Loša prehrana i prejedanje -
Ne kažemo da se morate potpuno odreći burgera i pomfrita, ali nakon 40-e tijelo teže oprašta loše prehrambene navike. Do 60-ih, godine velikih porcija i obroka siromašnih vlaknima mogu dovesti do debljanja, problema sa šećerom u krvi i drugih zdravstvenih komplikacija. Zato češće uključite povrće, nemasne proteine i orašaste plodove.
5. Zanemarivanje sna -
Ne može se dovoljno naglasiti koliko je kvalitetan san važan, osobito kako starimo. Loš san u 40-ima može kasnije otežati kontrolu težine, utjecati na raspoloženje, koncentraciju i krvni tlak.
6. Pijenje alkohola kao da se tijelo još brzo oporavlja - Pića koja su s 28 godina djelovala bezazleno, s 45 godina više ne djeluju isto - pogotovo ako vas ujutro čeka sastanak. S vremenom, pretjerano konzumiranje alkohola povećava rizik od ozljeda, problema s jetrom i mentalnih poteškoća. Povremeno piće nije nužno problem ako znate svoje granice i pijete dovoljno vode.
7. Pušenje ili vejpanje - Pušenje nije bezazlena navika, a vejpanje nije njegova “sigurna verzija”. Upotreba duhana povezana je s brojnim ozbiljnim zdravstvenim problemima. Ako još uvijek pušite u 40-ima, prestanak je jedan od najvažnijih koraka za zdraviju budućnost u 60-ima.
8. Preskakanje preventivnih pregleda - Osjećate se zdravo pa mislite da nema potrebe za liječnikom? To je čest stav, ali preventivni pregledi postaju sve važniji nakon 40-e. Kada ih ignorirate, ne vidite što se zapravo događa “ispod haube”. Mnogo je bolje male probleme otkriti rano nego se s njima suočiti godinama kasnije.
9. Ignoriranje bolova u leđima - Bolovi u leđima nisu samo bezazlena neugodnost koju treba pripisati starenju. Ako u 40-ima zanemarujete slabe kukove, loše držanje ili nepravilno podizanje tereta, vrlo je vjerojatno da će vas u 60-ima čekati češći odlasci liječniku. To može značiti i manje mogućnosti za aktivnosti u kojima uživate.
10. Postupno debljanje oko struka - Dobivanje kilograma nikome nije ugodno primijetiti ni priznati, no nekoliko viška kilograma s godinama može dodatno otežati probleme poput apneje u snu i opterećenja zglobova. Učinite si uslugu i uz pomoć liječnika ili stručnjaka pokušajte održavati uravnoteženu prehranu i redovitu tjelovježbu - vaše buduće “ja” bit će vam zahvalno.
11. Gledanje na mentalno zdravlje kao na privatnu borbu - Mentalne poteškoće neko vrijeme mogu biti lako skrivene, ali ako ih ne rješavate u 40-ima, mogu ozbiljno narušiti ne samo vaše zdravlje nego i odnose s drugima mnogo prije nego što dođu 60-e. Razgovor s terapeutom ili iskrenost prema liječniku nije znak slabosti - to je osnovna briga o sebi.
12. Dopuštanje da prijateljstva izblijede - Muškarcima su prijatelji potrebni jednako kao i svima drugima, no mnogi upravo u 40-ima izgube kontakt s bliskim ljudima. Do 60-ih ta udaljenost može prerasti u društvenu izolaciju, koja se povezuje s većim rizikom od srčanih bolesti, depresije i kognitivnog pada. Pošaljite poruku starom prijatelju.
13. Korištenje posla kao izgovora - Vrijedan rad je pohvalan, ali posao nije opravdanje za zanemarivanje svega ostalog. U 60-ima promaknuće za kojim ste jurili neće imati isti sjaj ako vas bole koljena, odnosi s bliskima oslabe, a energija nestane već prije večeri.
14. Sjedenje veći dio dana - Do 40-ih već znamo koliko dugotrajno sjedenje, bilo zbog posla ili vožnje, šteti zdravlju. Čak i ako vježbate, provođenje većine dana u sjedećem položaju s vremenom djeluje protiv vas. Napravite si uslugu: postavite podsjetnik i između obaveza odvojite nekoliko minuta za kretanje.
15. Zanemarivanje oralnog zdravlja - Vaše buduće “ja” moli vas da posegnete za zubnim koncem! Oralno zdravlje nije sitnica, i čak ako ste to zanemarivali kao dijete, sada nema opravdanja za ignoriranje osnovnih navika. Pranje zubi, korištenje konca i redoviti pregledi možda nisu glamurozni - ali ni neugodan zadah i problemi sa zubima nisu.
16. Trpljenje stresa bez reakcije - Nažalost, mnogi muškarci samo “trpe” svakodnevni stres, čak i kad im ozbiljno šteti. Dugotrajan stres može narušiti i fizičko i mentalno zdravlje, zato je važno razviti stvarnu rutinu opuštanja i rasterećenja.
17. Izbjegavanje liječnika - Sjećate se preventivnih pregleda? U to spadaju i redovite godišnje kontrole. Redoviti odlasci liječniku u 40-ima daju dobru osnovu za praćenje zdravlja, tako da u 60-ima ne krećete od nule kad se pojavi neki problem.
18. Premalo proteina u prehrani - Muškarci često paze na kalorije, ali zaboravljaju da očuvanje mišićne mase također zahtijeva pažnju. Bez pravilne prehrane tijelo ne dobiva dovoljno podrške za snagu i oporavak. U prehranu češće uključite praktične izvore proteina poput jaja, ribe, leće ili svježeg sira.
19. Razmišljanje da je ravnoteža važna samo starijima - Trening ravnoteže možda zvuči nevažno… dok vas jedan sklizak pločnik ne izbaci iz ravnoteže. Ako u 40-ima ne radite na stabilnosti tijela, u 60-ima može doći do više padova i manjeg osjećaja sigurnosti pri kretanju. Stajanje na jednoj nozi ili kontrolirani iskoraci dobar su početak.
20. Čekanje zdravstvenog upozorenja - Najskuplja navika u 40-ima je uvjerenje da ćete “sve riješiti kasnije”. Vrijeme je da se toga riješite. S takvim načinom razmišljanja, “kasnije” često dolazi uz više lijekova, manje pokretljivosti i češće posjete liječniku. Dovoljno je započeti s jednom malom promjenom već ovaj tjedan kako bi vam buduće “ja” bilo zahvalno.
