1. Seksi poruke tijekom dana

Predigra ne počinje tek u krevetu, već može početi čim otvorite oči. Poruke poput: 'Jedva čekam da budemo goli u krevetu', mogu uzbuditi partnericu i prije nego dođete do kreveta.

2. Dodiri u javnosti

Tajni dodiri kojima dajete partnerici do znanja kako ste vrlo raspoloženi za malo zabave, uzbudit će ju do te mjere da se nećete zadržati dugo u javnosti. Bilo da je riječ o dodirima po guzi dok čekate u redu dućana, ili pak milovanju po preponama ispod stola za vrijeme večere s prijateljima, jasan su znak vaših namjera.

3. Usporite sa skidanjem

Predigra je maraton, a ne sprint i nema žurbe da stignete prvi na cilj. Umjesto da ju brzo svučete, lagano skidajte jedan po jedan komad odjeće i fokusirajte se na dijelove tijela koje ste upravo otkrili.

4. Postanite striper

Žene u dobrom striptizu uživaju gotovo jednako kao i muškarci. Stoga, nemojte se ustručavati glumiti stripera u spavaćoj sobi. Pogledajte neke od filmova sa striperima, poput Magic Mike, za inspiraciju i krenite.

5. Nosite seksi donje rublje

Seksi donje rublje nije samo za žene. Ukoliko nađete neko koje vam odgovara, uzbudit ćete ženu bez puno truda.

6. Priuštite joj erotsku masažu

Prije samog seksa, priuštite partnerici erotsku masažu koja će ju opustiti i uzbuditi. Prigušite svjetla, pustite odgovarajuću glazbu i upotrijebite ulje za masažu. U početku masirajte kao i svaki drugi put, s ciljem da opustite partnericu, a tada rukama krenite i na one 'zabranjene' dijelove tijela.

7. Pitajte što ju uzbuđuje

Ako niste sigurni što voli, pitajte.

- Većina žena cijeni muškarca koji želi biti siguran da ju zadovoljava. Ako vidi da se trudite da joj bude ugodno, vjerojatnije je da će se potruditi vratiti uslugu - kaže profesorica psihologije na Sveučilištu Cornell Marbara Bartlik.

8. Fokusirajte se na kvalitetu, a ne kvantitetu

Poboljšajte kvalitetu predigre i više vas nikad neće gnjaviti s kvantitetom iste.

- Ako se ponašate kao da samo idete kroz već isprobane radnje kako bi došli do seksa, ona će to primijetiti i trebat će joj više vremena da se uzbudi - kaže dr. Michael Perry, seksualni terapeut iz Kalifornije.

Najbolji savjet je da uživate u tome što radite jer će žena to primijetiti i uzbuditi se.

9. Započnite polako

Da, klitoris je očito mjesto na koje se trebate fokusirati, ali mnogi muškarci to čine krivo.

- Direktna stimulacija klitorisa ponekad može biti bolna. Mnogo je bolje dražiti je u neposrednoj blizini klitorisa nego se odmah baciti na njega - savjetuje autorica knjige The Good Vibrations Guide to the G-spot, Cathy Winks.

Ukoliko se radi o oralnom seksu, savjet je da se fokusirate na klitoris i onda se malo maknete pa ispočetka.

10. Proširite svoj repertoar

Postoji mnogo načina na koje ćete proširiti svoj repertoar u oralnom seksu i uvijek bi trebali pokušavati ubaciti neke nove stvari. Najjednostavnije što možete pokušati je da promijenite kut prilaska te da ju stimulirate jezikom horizontalno, a ne vertikalno.

11. Izludite je tehnikom osmice

Tehnika osmice je jedna od provjerenijih tehnika za dovesti ženu do vrhunca. Jednostavno jezikom, kombinirajući različitu snagu pritiska, po klitorisu radite znak osmice i gledajte ju kako uživa.

12. Nemojte zanemariti stidne usne

Mnogi ih često zanemaruju, ali u stidnim usnama ima mnogo završetaka živaca i ne bi se smjele ignorirati. Možete ih masirati prstima i dražiti jezikom.

13. Istražite njezino cijelo tijelo

Nemojte se fokusirati samo na genitalije. Tijelo je prepuno erogenih zona poput vrata, bedara ili grudiju.

- Genitalije su fascinantne i zabavne, ali pokušajte se prvo zabaviti ostatkom njezinog tijela prije nego se spustite među prepone. Pokušajte ljubiti, grickati ili lizati erogene zone poput vrata, leđa, ušiju, zglobova... - savjetuje suosnivačica tvrtke za seksualnu edukaciju Touch of Flavor, Cassie Fuller.

14. Pokušajte s igračkom

Vibrator kojim idete po erogenim zonama može biti uzbudljiv kao i ruke, ako ne i više.

15. Nemojte pričati previše

Pazite što govorite tijekom predigre.

- Čudne i izlizane fraze mogu brzo ubiti raspoloženje. Kao pravilo, budite jednostavni, recite kako joj seksi izgleda neki dio tijela ili opišite fantaziju koju imate s njom - kaže April Masini sa AskApril.com.

16. Obratite pažnju na to kako se osjeća

Svi smo drugačiji i zato pratite kako ona reagira na to što joj radite.

- Ako vidite da nešto funkcionira, radite to i dalje. Ako joj se stvarno sviđa maziti se na kauču, nema potrebe da se selite u spavaću sobu ili ako vas čudno pogleda kada pokušate pričati prljavo, jednostavno krenite na nešto drugo - savjetuje April Masini.

17. Obratite pažnju na to kako se vi osjećate

Ako se bojite da nećete dugo izdržati, pokušajte biti svjesniji svog predorgazmičkog osjećaja.

- Većina muškaraca prepoznaje tek onaj posljednji, nakon kojeg više nema povratka, osjećaj prije orgazma, no tada je prekasno da učinite išta po tom pitanju - kaže David Copeland, autor knjige How to Succeed with Women.

Pokušajte osjetiti te suptilne senzacije koje se pojavljuju prije samog orgazma kako biste mogli reagirati na vrijeme.

18. Ne zaboravite se ljubiti

- Žene dobivaju najveći erotski užitak od čestog, strastvenog ljubljenja. Ukoliko osjetite da je počela gubiti interes, ljubljenje je uvijek dobar način da ju vratite u pravo raspoloženje - savjetuje klinička seksologinja i autorica knjige The Art of Sex Coaching: Expanding Your Practice, dr. Patti Britton.

Samo budite svjesni da strastveno ljubljenje ne znači da krenete jezikom istraživati koliko ima mandula.

19. Nagradite ju za hrabrost

Ukoliko ona napravi prvi korak, dodatno se potrudite da joj priuštite iskustvo iz snova kako bi znala da cijenite to što radi, a i kako bi ju motivirali da tako nešto i ponovi, piše Men's Health.

20. Zajedničko tuširanje

Ima nešto romantično u poljupcima ispod tuša. Osim toga, sapun i voda čine tijela skliskima pa ćete lako moći oprati jedno drugom bez pomoći ruku, isključivo vlastitim tijelom. A i glava tuša može poslužiti bolje nego erotske igračke iz seksi shopa. Odlučite želite li akciju nastaviti ispod tuša, ili se preseliti na prostraniji teren.

21. Dajte priliku zajedničkom gledanju filmova za odrasle

ako vam se ideja možda čini pomalo perverznom i u pornografiji radije uživate sami, pronađite sadržaj koji će biti zabavan za oba partnere, poput nekog erotskog filma. Prepirke za filmove možete potražiti na internet forumima, gdje su žene napravile svoju kompilaciju najboljih filmova. Najbolja zabava slijedi nakon gledanja filma, prilikom vaše imitacije iste radnje.

22. I tišina je erotična...

Zaključajte vrata, isključite telefone, radio i tv i uživajte u potpunoj tišini. Prilikom predigre suzdržite se od stenjanja i uzdisanja, a samo suzdržavanje akumulirat će energiju koja će se nakon toga osloboditi iz vaših tijela.