23 sretna para: To su ljubavi iz školskih dana koje i danas traju

Naravno, najvažniji trenutak veze je onaj u kojem se trenutno nalazite, kao i koliko komunicirate s partnerom o problemima, s pretpostavkom da probleme ne trpate pod tepih.

Jeste li zaljubljeni, podržavate li jedan drugog? Ako rastete zajedno kroz međusobne greške, to je, među ostalim, dobar recept za sretnu budućnost.

Najčešće se raznježimo kada čujemo da je neki ljubavni par zajedno od osnovne ili srednje škole, ali se i zapitamo kako su to uspjeli. Kako su prošli kroz svu tu dramu koju nosi tinejdžersko doba, kako su se ponašali kada su se prvi put susreli s ljubomorom, nesigurnošću?

Twitterašica Sydnie Hagg nedavno je objavila dvije fotke sebe i svog supruga, jednu s njihove maturalne zabave, drugu s njihovog vjenčanja. Ta je objava s razlogom postala vrlo popularna i što je najbolje, potaknula je i druge dugogodišnje parove da učine isto. U nastavku 'prelistajte' kroz njihove obiteljske albume i divite se...

1. Fotka sa maturalne vs. sa vjenčanja

2. Oni se znaju gotovo cijeli život, od malih nogu

Childhood besties —> Prom —> Wedding —> Baby 🖤 pic.twitter.com/xuii5JH3sm — Cassidy Cunningham (@cassidywrap) July 11, 2019

3. Puno su se smijali onda, a smiju se i sada

Prom vs Wedding 😭😭❤️❤️ pic.twitter.com/0bhcCzOypC — Darby Sullivan (@DarbySullivan) July 11, 2019

4. Na maturalnoj proslavi 2007., a vjenčali su se lani

Prom 2007 and Wedding 2018 pic.twitter.com/y3ZSbx6QbA — Fur Mama 🐾 (@samgrahamsmith) July 10, 2019

5. One 2012. godine i na vjenčanju 2018.

Formal 2012 & Wedding 2018 pic.twitter.com/U5qIDN3sqD — Hell’s Bells (@hilaryisokay) July 11, 2019

6. Fotke sa mature 2011. i vjenčanja 2018.

Prom 2011 vs Wedding day 2018#highschoolsweethearts pic.twitter.com/PVzG3UedEd — Comfy Girl with Curls (@ComfyGirlCurls) November 20, 2018

7. Vjenčali su se ove godine, a zajedno su bili i na maturi 2010.

8. I oni su se pohvalili fotkama sa mature i vjenčanja

9. Znali su još u školi da su jedno za drugo

Prom vs wedding. Bless that glow up. We were ugly af 😂 pic.twitter.com/JOhYXs9XJ0 — Big oof (@Napkin_America) July 10, 2019

10. Zajedno su diplomirali pa se vjenčali

We didn't go to prom, but graduation vs wedding 💓 #bff pic.twitter.com/PytylOtzZd — Mrs. Cervantes (@xviicourt) July 10, 2019

11. Vole se isim žarom kao prvog dana

12. Maturalna zabava 1995, a vjenčali su se 2002. godine

Congrats! And I’ll bite

Prom (1995) vs Wedding (2002) vs now pic.twitter.com/xmiSXQr2Fo — Melissa (@melissaboose) July 11, 2019

13. Fotografija sa maturalne 2014. i vjenčanja pet godina kasnije

Prom 2014 vs Wedding 2019 pic.twitter.com/Fv4CEt4DJJ — reilly (@reillyhasse) July 10, 2019

14. 'Nismo odoljeli da ne objavimo svoje fotke'

How fun. I don’t normally do these but I couldn’t resist. pic.twitter.com/5JdhBLn2Ap — Turn It Teal (@TurnItTeal) July 11, 2019

15. On je napisao: 'Ista djevojka tada i sada'

same girl same 😚💕 pic.twitter.com/yEEVj6Exy3 — lil poochie 🏳️‍🌈 (@8trackmussy) July 10, 2019

16. Na maturalnoj zabavi 2017. i vjenčanju 2019.

Prom 2017 vs. Wedding 2019💜 pic.twitter.com/trqbZw8c5y — Kristina Bell (@Kmurrell313) July 10, 2019

17. Priprema za maturalnu i fotka sa vjenčanja

18. Maturalna, vjenčanje, majčinstvo i prva obiteljska fotka

Prom, wedding, maternity, and first family photos! 💕 pic.twitter.com/39gU6ga17X — Dancey Doughty (@DanceyCaldwell) July 10, 2019

19. Maturalna 2009. i vjenčanje deset godina kasnije

Inspired by @jeweleaves

Prom 2009 and wedding 2019 💖🖤 pic.twitter.com/Xhxmb75azN — 🦇 Lil Vamp 🦇 (@goth_cake) April 5, 2019

20. Između maturalne i vjenčanja prošlo je četiri godine

Prom 2014 vs wedding 2018 hehe 🥰 pic.twitter.com/U5HEhsUrMH — sof (@sofia_temple) July 10, 2019

21. Kod njih je prošlo pet godina

Prom 2013 -> Wedding 2018 😊 pic.twitter.com/iNNWB618qV — Kelsey (@KelissiTwitch) July 10, 2019

22. Od mature 2013. godine do vjenčanja 2017.

Prom 2013 vs wedding 2017 pic.twitter.com/Dw4pqy2XQQ — Lauren (@lauren_ash95) July 11, 2019

23. 'Evo i nas'