24 moćne namirnice koje će preporoditi vašu probavu

Ne morate potpuno promijeniti način prehrane preko noći. Dovoljno je postupno ubaciti neke od ovih namirnica u svoj jelovnik kako biste primijetili pozitivne promjene. Najvažnije je pronaći ravnotežu i način prehrane koji vam dugoročno odgovara
Upravo dosljedne, male navike mogu imati velik utjecaj na zdravlje crijeva i opće stanje organizma. U nastavku doznajte koje su to namirnice.
1. JOGURT. Smatra se jednim od najpoznatijih prirodnih izvora probiotika koji pomažu održavanju zdrave ravnoteže crijevne mikroflore. Redovito konzumiranje može pridonijeti smanjenju nadutosti, zatvora i probavnih tegoba te pomoći pravilnom radu probavnog sustava. Korisne bakterije iz jogurta pomažu jačanju crijevne barijere i zaštiti organizma od štetnih tvari. Osim toga, bogat je kalcijem i proteinima pa predstavlja hranjiv i praktičan izbor za doručak ili međuobrok.
2. KEFIR. Ovaj fermentirani mliječni napitak poznat je po velikom broju i raznolikosti probiotičkih kultura, zbog čega se smatra jednim od najboljih saveznika zdravih crijeva. Redovita konzumacija može pomoći boljoj probavi, potaknuti rad crijeva i olakšati probleme poput zatvora. Zahvaljujući procesu fermentacije, kefir sadrži manje laktoze od mnogih drugih mliječnih proizvoda pa ga često lakše podnose osobe osjetljive na laktozu. Osim što je koristan za probavu, ujedno je bogat proteinima, vitaminima i mineralima.
3. KISELI KUPUS. Fermentirani kiseli kupus prirodan je izvor probiotika koji pomažu održavanju zdrave i uravnotežene crijevne flore. Iako je niskokaloričan, vrlo je bogat hranjivim tvarima te sadrži niz važnih vitamina, uključujući vitamine A, B, C, E i K. Osim što može pozitivno djelovati na probavu, kiseli kupus doprinosi jačanju imuniteta i općem zdravlju organizma. Neka istraživanja pokazala su i da može pomoći u ublažavanju simptoma sindroma iritabilnog crijeva.
4. KIMCHI. Tradicionalno je korejsko jelo od fermentiranog povrća, najčešće kupusa, rotkvica i mladog luka. Zahvaljujući procesu fermentacije bogat je probioticima, posebno bakterijama mliječne kiseline koje mogu pozitivno djelovati na zdravlje crijeva i ravnotežu crijevne flore. Osim što podržava probavu, kimchi sadrži i puno vlakana koja su važna za pravilan rad probavnog sustava. Upravo zbog kombinacije probiotika i hranjivih sastojaka smatra se jednom od najzdravijih fermentiranih namirnica.
5. KOMBUCHA. Fermentirani je čajni napitak koji se već stoljećima koristi zbog svojih potencijalnih blagodati za organizam. Bogata je probioticima i vitaminima B skupine, zbog čega može pozitivno djelovati na probavu i zdravlje crijeva. Nastaje fermentacijom zaslađenog čaja uz pomoć kulture poznate kao kombucha gljiva, a rezultat je lagano pjenušav i osvježavajući napitak. Mnogi je biraju kao zdraviju alternativu klasičnim gaziranim pićima.
6. JABUKE. Izvrstan su izvor pektina, vrste topivih vlakana koja djeluju kao prebiotik i hrane korisne bakterije u crijevima. Upravo zbog toga mogu pomoći pravilnom radu probavnog sustava i održavanju zdrave crijevne flore. Osim što podržavaju probavu, jabuke pridonose duljem osjećaju sitosti i bogate su antioksidansima koji štite organizam. Za najveću nutritivnu korist preporučuje se jesti ih zajedno s korom.
7. BANANE. Lako su probavljive i nježne za želudac, zbog čega su čest izbor kod probavnih tegoba. Sadrže prebiotička vlakna poput inulina koja potiču rast korisnih bakterija u crijevima i pomažu održavanju zdrave probave. Osim toga, bogate su kalijem koji je važan za ravnotežu elektrolita i normalno funkcioniranje organizma. Sadrže i vitamin B6 koji može pomoći u smanjenju osjećaja nadutosti.
8. ZOB. Izvrstan je izvor prebiotika i vlakana, posebno beta-glukana koji može potaknuti rast korisnih bakterija u crijevima. Zobena kaša poznata je po tome što djeluje blago i umirujuće na želudac te može pomoći u zaštiti želučane sluznice od viška kiseline. Zahvaljujući visokom udjelu vlakana, zob podržava zdravu probavu i dulje održava osjećaj sitosti. Redovita konzumacija može pridonijeti i održavanju zdravih razina kolesterola.
9. LANENE SJEMENKE. Bogate su topivim i netopivim vlaknima koja mogu pomoći pravilnom radu crijeva i potaknuti probavu. Često se koriste kao prirodna pomoć kod zatvora jer upijaju vodu i povećavaju volumen u probavnom sustavu. Najčešće se preporučuju mljevene, kako bi tijelo lakše iskoristilo njihove hranjive sastojke. Osim vlakana, lanene sjemenke sadrže i omega-3 masne kiseline poznate po svom protuupalnom djelovanju.
10. CHIA. Odličan su izvor vlakana koja podržavaju zdravu probavu i pravilan rad crijeva. U kontaktu s tekućinom stvaraju gelastu strukturu koja može pomoći regulaciji stolice i smanjenju problema poput zatvora. Osim vlakana, bogate su omega-3 masnim kiselinama, antioksidansima i proteinima, zbog čega se smatraju vrlo hranjivom namirnicom. Jednostavno se mogu dodati u smoothieje, jogurt, zobene pahuljice ili razne deserte.
11. ĐUMBIR. Već se dugo koristi kao prirodna pomoć kod različitih probavnih tegoba, uključujući mučninu, nadutost i osjećaj težine nakon jela. Neka istraživanja pokazuju da može pomoći bržem pražnjenju želuca, što doprinosi lakšoj probavi. Poznat je i po svojim protuupalnim svojstvima koja mogu umiriti nadražen probavni sustav. Osim toga, đumbir se jednostavno može uklopiti u prehranu – u čajevima, smoothiejima ili jelima.
12. ČAJ OD MENTE. Poznat je po umirujućem djelovanju na probavni sustav te se često koristi za ublažavanje nadutosti, grčeva i osjećaja nelagode u želucu. Mentol, glavni aktivni sastojak mente, može pomoći opuštanju mišića probavnog trakta i olakšati probavne smetnje. Upravo zato mnogi posežu za njim nakon obilnih obroka ili kod osjetljivog želuca. Često se preporučuje i osobama koje imaju simptome sindroma iritabilnog crijeva.
13. ČAJ OD KAMILICE. Kamilica je poznata po svom umirujućem i protuupalnom djelovanju, zbog čega se često koristi za smirivanje želuca i probavnih tegoba. Može pomoći kod nadutosti, grčeva, žgaravice i osjećaja nelagode nakon jela, a blagotvorno djeluje i na sluznicu probavnog sustava. Budući da ima prirodno opuštajući učinak, mnogi je piju i kada su probavni problemi povezani sa stresom ili napetošću. Osim za probavu, čaj od kamilice često se koristi i za opuštanje prije spavanja.
14. PAPAJA. Sadrži enzim papain koji pomaže razgradnji proteina i može olakšati proces probave. Taj enzim djeluje slično prirodnim probavnim enzimima u želucu, zbog čega se papaja često preporučuje nakon obilnih obroka. Osim toga, bogata je vlaknima i vodom koji podržavaju zdrav rad crijeva i mogu pomoći u smanjenju zatvora. Zahvaljujući osvježavajućem okusu i hranjivim sastojcima, papaja je odličan izbor za lagan i zdrav međuobrok.
15. ANANAS. Bogat je bromelainom, probavnim enzimom koji pomaže u razgradnji proteina i može olakšati probavu nakon težih obroka. Bromelain je poznat i po svojim protuupalnim svojstvima, zbog čega se ananas često povezuje s boljim radom probavnog sustava. Posebno se preporučuje osobama koje imaju osjećaj težine nakon jela ili poteškoće s probavom proteinske hrane. Za najveću korist najbolje je jesti svježi ananas, jer se količina bromelaina smanjuje tijekom konzerviranja i obrade.
16. AVOKADO. Bogat je topivim i netopivim vlaknima koja podržavaju zdravu probavu i pravilan rad crijeva. Redovita konzumacija može pozitivno utjecati na ravnotežu crijevne flore i potaknuti rast korisnih bakterija u probavnom sustavu. Osim vlakana, sadrži i zdrave mononezasićene masti koje pridonose duljem osjećaju sitosti i općem zdravlju organizma. Zbog svoje kremaste teksture i blagoga okusa lako se uklapa u razna jela, od salata do smoothieja.
17. BATAT. Bogat je vlaknima koja podržavaju zdravu probavu i mogu pomoći u sprječavanju zatvora. Posebno je koristan za održavanje zdrave crijevne flore jer potiče razvoj korisnih bakterija u probavnom sustavu. Ljubičaste vrste batata sadrže i snažne antioksidanse koji dodatno pridonose zdravlju crijeva. Osim toga, batat je izvrstan izvor vitamina A koji ima važnu ulogu u jačanju imuniteta i očuvanju općeg zdravlja organizma.
18. CIKLA. Bogata je vlaknima koji podržavaju zdravu probavu i mogu pomoći u smanjenju zatvora. Često se povezuje i s pozitivnim djelovanjem na jetru jer sudjeluje u prirodnim procesima detoksikacije organizma, što može olakšati rad probavnog sustava. Osim toga, sadrži niz vitamina, minerala i antioksidansa važnih za opće zdravlje. Sok od cikle često se kombinira s mrkvom i jabukom kao popularan napitak za osvježenje i podršku organizmu.
19. LOSOS. I druge masne ribe, bogate su omega-3 masnim kiselinama poznatima po svom snažnom protuupalnom djelovanju. Smanjenje upalnih procesa u organizmu, uključujući i probavni sustav, važno je za očuvanje zdravlja crijeva. Losos je ujedno odličan izvor lako probavljivih proteina i aminokiselina koje pridonose pravilnom funkcioniranju organizma. Zbog svoje nutritivne vrijednosti često se preporučuje kao dio uravnotežene i zdrave prehrane.
20. PURETINA. Kao i piletina, spada među lako probavljive vrste bijelog mesa i dobar je izvor kvalitetnih proteina. Često se preporučuje osobama s osjetljivim želucem jer manje opterećuje probavni sustav od težih i masnijih vrsta mesa. Za zdraviji obrok najbolje je birati nemasne dijelove i pripremati ih kuhanjem, pečenjem ili na roštilju. Osim proteina, puretina sadrži i važne vitamine i minerale koji pridonose uravnoteženoj prehrani.
21. JUHA OD KOSTIJU. Poznata je po bogatom sadržaju kolagena, želatine i aminokiselina poput glutamina koje mogu pomoći zdravlju crijevne sluznice. Upravo se zbog toga često povezuje s boljom probavom i smanjenjem upalnih procesa u probavnom sustavu. Dugim kuhanjem kostiju oslobađaju se i minerali poput kalcija, magnezija i fosfora koje tijelo lako može apsorbirati. Osim što je hranjiva, juha od kostiju često se smatra i utješnim, laganim obrokom za želudac.
22. MASLINOVO ULJE. Ekstra djevičansko maslinovo ulje često se povezuje sa zdravom probavom jer može pomoći pravilnom radu crijeva i olakšati probavne procese. Smatra se da potiče rast korisnih bakterija u crijevima te doprinosi ravnoteži crijevne flore. Bogato je polifenolima, snažnim antioksidansima koji imaju protuupalna svojstva i mogu štititi probavni sustav. Osim toga, maslinovo ulje važan je dio mediteranske prehrane koja se smatra jednom od najzdravijih na svijetu.
23. BADEMI. Odličan su izvor vlakana i imaju prebiotička svojstva koja mogu potaknuti rast korisnih bakterija u crijevima. Neka istraživanja pokazala su da njihova konzumacija može povećati razinu butirata, masne kiseline važne za zdravlje debelog crijeva. Osim što podržavaju probavu, bademi su bogati zdravim mastima, proteinima i vitaminom E. Zbog svoje hranjive vrijednosti često se preporučuju kao zdrav međuobrok ili dodatak doručku i salatama.
24. TAMNA ČOKOLADA. Kvalitetna tamna čokolada s visokim udjelom kakaa može imati pozitivan učinak na zdravlje crijeva. Kakao sadrži spojeve koji djeluju poput prebiotika i hrane korisne bakterije u probavnom sustavu. Osim toga, tamna čokolada bogata je vlaknima i antioksidansima, posebno polifenolima koji imaju protuupalna svojstva. Umjerena konzumacija može pridonijeti ne samo probavi nego i boljem raspoloženju.
