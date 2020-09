3 koraka do pozitivnije energije u domu, za sretniji i mirniji život

Izbjegavajte preparirane životinje, tepihe od životinjskog krzna ili bilo kakve dijelove životinja u svojem domu jer to privlaći lošu energiju, a to ne želite. Nije poželjno imati ni umjetno ili suho cvijeće

<p>Ako vam se raspoloženje drastično pokvari onog momenta kada uđete u kuću, to može značiti da vam je dom prepun negativne energije.</p><p>Kada jednom uđe u kuću, loša energija se upija u sve dijelove doma - u zidove, namještaj i ostale stvari. Ostaje u predmetima bivših vlasnika, zna se akumulirati u uglovima prostorije ili na nekim manje dostupnim mjestima. Srećom , na to možete utjecati.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Male stvari čine život sretnijim:</p><p>Tri koraka za popravak energije u domu:</p><h2>1. Riješite se nereda</h2><p>Stvari kao što su stari časopisi i prljava odjeća mogu zarobiti dosta negativne energije u kući. Riješite se svih suvišnih stvari, onih koje stoje, a zapravo vam ne trebaju. Stol držite čistim i urednim, prljavo rublje stavljajte u košaru predviđenu za to, ne držite ga razbacanog po cijeloj kući.</p><p>I prljavo suđe neka se ne gomila. Neka vam kuća bude čista, posebno ulaz i ulazna vrata kako bi pozitivna energija mogla nesmetano ulaziti u kuću.</p><h2>2. Prerasporedite namještaj</h2><p>Važno je imati na umu da se energija u prostoru treba raspršivati, a to nije moguće ako je prostorija prenatrpana i blokirana raznim namještajem.</p><p>Prema kineskoj metodi uređivanja Feng shui uredite prostor tako da bude otvoren i prostran. Dobro presložen namještaj pomaže da se iz kuće izbaci negativna energija.</p><h2>3. Unesite žive biljke u kuću</h2><p>Biljke u dom unose boje. život, kisik i pozitivnu energiju. Neka to ne bude odrezano cvijeće u vazama, već ono u teglama koje morate redovito zalijevati i brinuti o njemu. Obratite pažnju na to da neke biljke privlače lošu energiju - one koje imaju oštre dijelove ili bodlje.</p><p>Uvijek birajte biljke koje nisu šiljaste, već oble i ugodne na dodir. Na primjer, zaobljeno bilje simbolizira rast i napredak u životu te potiču stvaranje pozitivnog ozračja u domu.</p>