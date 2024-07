4 svađe koje parovi često imaju na odmoru i kako ih izbjeći

Odmor zvuči sjajno, no ponekad se moramo psihički pripremiti. Naime, nerijetko se radi o naglasku na kompromise, jedan hoće ovo, drugi ono.

Foto: Dreamstime_

- Svi mi volimo odmore, no oni nas odvode od udobnosti doma i rutine koja nas održava u ravnoteži - izjavila je američka savjetnica za veze, Nicole Saunders.

- To se očituje kao stres, može se razvijati do par dana. Osim toga, mnogi parovi imaju tendenciju da konzumiraju više alkohola na odmoru, a alkohol pomiješan sa stresom može lako dovesti do svađe - istaknula je.

Ovo su neke od dilema u kojima se mogu naći parovi:

Trebamo se opustiti vs. trebamo malo avanture

Prilično je uobičajeno da se parovi sukobljavaju oko željenih planova putovanja, navela je bračna i obiteljska terapeutkinja iz Los Angelesa, Abigail Makepeace.

Jedan partner želi provesti svoje putovanje ispijajući koktel uz bazen, dok drugi žudi za avanturom i želi ispuniti dane uzbuđenjem i različitim aktivnostima.

- Uravnotežiti ove razlike može biti izazovno, posebno s obzirom na financijska ulaganja i koordinaciju potrebnu za planiranje odmora. Pritisak da oba partnera uživaju u vremenu na odmoru može pojačati potrebu za učinkovitom komunikacijom - dodala je Makepeace.

Prije polaska na put porazgovarajte s partnerom o tome što zapravo očekujete od odmora.





Foto: Dreamstime_

Poznavanje međusobnih očekivanja od putovanja unaprijed može vam olakšati komunikaciju na samom odmoru.

- Unaprijed se dogovorite o aktivnostima u kojima ćete zajedno uživati ​​i razmislite o tome da ostavite vrijeme za pojedinačne interese. Na primjer, ako se jedan partner želi opustiti i čitati knjigu uz bazen, drugi bi mogao iskoristiti tu priliku za istraživanje. Kompromis i fleksibilnost su ključni - navela je.

Trebamo plan ili budimo spontani

Kada putujete, jedan bi partner mogao obaviti hrpu istraživanja unaprijed kako bi napravio plan puta koji uključuje sve najbolje znamenitosti za vidjeti i mjesta za jesti i kupovati. Drugi bi možda više volio spontaniji pristup koji omogućuje neobavezne dane i avanture.

- Ponekad ljudi žele predah od svojih pretrpanih rasporeda na odmoru. Međutim, ostaviti stvari previše otvorenima može značiti nedostatak potrebnih rezervacija, gubitak vremena i novca ili druge neočekivane 'avanture' - rekla je Brianne Billups Hughes, bračna i obiteljska terapeutkinja iz Santa Barbare, Kalifornija.

- Ovaj sukob često proizlazi iz različitih očekivanja i stilova putovanja, što dovodi do frustracije i ogorčenosti na obje strane - dodala je.

Ovaj sukob može biti ukorijenjen u tome kako se svaki partner nosi s osjećajima neizvjesnosti i obveze, rekla je.

Family preparing the vacation trip

- Neki ljudi osjećaju tjeskobu kada ne znaju što očekivati, a drugi osjećaju veliki pritisak ako su se obvezali biti na određenom mjestu u određeno vrijeme - navodi Hughes.

Kako bi to izbjegli, parovi bi trebali razgovarati o svojim prioritetima za putovanje prije polaska, uključujući aktivnosti koje morate obaviti, savjetovala je.

- Zatim pronađite kompromis o ravnoteži planiranih aktivnosti i slobodnog vremena. Pobrinite se da svaka osoba odabere nekoliko aktivnosti koje su joj važne ili osmislite strategiju u kojoj svi pobjeđuju - savjetuje Hughes.

Nađimo vrijeme za romantiku ili ja jednostavno nisam raspoložen

- Mnogi parovi ovih dana vode tako užurbane živote da se na kraju osjećaju udaljeno, pa kad odmor konačno dođe, možda će maštati o romantici i seksu koje inače ne stižu - naglasio je savjetnik za veze Aaron Steinberg.

Foto: dreamstime

Ali ponekad se očekivanja i stvarnost ne poklapaju.

- Onda odu na putovanje i imaju velika očekivanja i nade, a ona se možda i ne mogu ostvariti, ispuniti. Pa se to pretvara u bijes i tugu, što dovodi do svađa - navela je bračna i obiteljska terapeutkinja Brianne Billups Hughes.

Nepodudarnost želja čest je problem koji se često javlja u mnogim vezama, dodala je.

Sukob bi mogao nastati jer je jedan partner jedva čekao uživati ​​u seksu na odmoru u romantičnom okruženju, dok je drugi previše pod stresom ili umoran da bi se istinski opustio.

Kako biste preduhitrili potencijalne nesuglasice, sjednite nekoliko dana prije putovanja i razgovarajte o tome. Dogovorite se što biste oboje voljeli, kako biste preduhitrili neke nesuglasice.

Predlaže druženje koje nije nužno intimno, kako biste se opustili i spontano doveli do toga što oboje želite.

Previše trošite ili previše štedite

Budžetiranje je prečest izvor napetosti u odnosima općenito, a posebno kada su u pitanju godišnji odmori. Većina nas ima komplicirane odnose s novcem, a putovanja mogu izbaciti neke od tih bolnih točaka na površinu.

- Budući da putovanje može biti skupo, mogu se pojaviti sporovi oko toga koliko potrošiti na obroke, smještaj, suvenire i aktivnosti. Jedan partner možda više vodi računa o proračunu, dok se drugi želi razbacivati - izjavila je Hughes.

Način na koji par dijeli svoje troškove - tj. tko plaća za što - može postati još jedan problem.

Ako jedan partner dosljedno pokriva više troškova, situacija može postati još složenija, navodi Makepeace.

- Ova dinamika može dovesti do osjećaja iskorištavanja od strane onoga koji troši više i ogorčenosti od strane štedljivijeg partnera koji se može osjećati marginalizirano u donošenju odluka. Ako se parovi ne mogu složiti oko toga gdje se prepustiti, a gdje štedjeti, to može stvoriti ogorčenost, pri čemu će se štedljivi partner osjećati iskorištenim, a rasipnik podcijenjenim - objasnila je.

Ako vi i vaš partner imate različite ideje oko potrošnje, može biti korisno uspostaviti jasan proračun prije putovanja, savjetuje Makepeace.

- Napravite listu troškova, taj pristup može vam uštedjeti vrijeme i živce te se dogovorite koliko ćete potrošiti. Osim toga, treba se dogovoriti i oko toga tko će što platiti ili imate zajednički račun. Budite fleksibilni i svi će biti sretni - zaključila je Hughes, piše Huff. post.