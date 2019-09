4 tajne o skrivenim strastima koje većina taji svom partneru

Živimo u svijetu u kojem se seks spominje više nego ikad - ali još uvijek o seksu ne pričamo dovoljno s partnerima, objavila je nedavno seks terapeutkinja, Tracey Cox rezultate svog istraživanja. Jedan od glavnih ciljeva njene emisije, a i kolumne koju jednom tjedno objavljuje u Daily Mailu je, kako kaže, navesti parove da s manje zadrške međusobno razgovaraju o situacijama 'iz spavaće sobe'.

Cox ističe da ljudi najčešće taje ove četiri stvari.

1. Najvruće seksualne fantazije

- O fantazijama razmišljam kao o vibratoru za um. Ako ste u monogamnoj vezi, a većina nas je, fantazije su ono zbog čega je seks zabavan kao na početku. Premda postoji ograničen broj fizičkih stvari i položaja koje naša tijela mogu izvesti, um nam je zato neograničen - podsjeća Cox.

- Uključite maštu i uključili ste prirodni afrodizijak. Fantazije mogu učiniti seks uzbudljivim i s nekim s kim smo spavali stotinu puta prije - a ne trebate osjećati krivicu ni ako partnera u mašti pretvorite u Brada Pitta jer, nevjerojatna je razlika biti nevjeran u glavi i varati u stvarnosti. Te se dvije stvari ne mogu uspoređivati."

- Trebate li reći partneru? Ovisi o fantaziji. Ako maštate o nečem što biste željeli pokušati s njim ili s njom u krevetu, apsolutno! Recite: 'Maštam o tome da se seksamo u javnosti, jesi li za?' Ako maštate o seksu s nekim koga jedva poznajete i viđate samo povremeno, nema smisla govoriti - ističe Cox.

No, nije svaka fantazija ista pa prije dobro promislite. Vjerojatno ne želite znati sve fantazije svog partnera, poput onih o kolegicama. Razmislite i želi li on znati vaše maštarije o tipu kojeg viđate svaki dan u gradu? Što bi s tim postigli, osim učinilo vas oboje paranoičnima i ljubomornima? To zato nisu fantazije koje treba dijeliti."

- Više od 53 posto ljudi je potvrdilo da su nekad maštali o seksu s osobom s kojom nisu u vezi - a sigurna sam da je ta brojka i veća. Njih 40 posto reklo je da je riječ o slavnoj ličnosti - što je očito sigurnije podijeliti s drugima, jer ih vjerojatno nećete ni upoznati. Ali ako je ta slavna osoba u emisiji koju vi i partner zajedno gledate, promislite želite li s tom mišlju s njim sjediti pred TV-om, znajući da mentalno skida glumicu u koju gledate dva sata? Neke parove to ne smeta, ali drugi će sjediti u tišini kad god je ta osoba na ekranu. Zato, znajte u koju skupinu pripadate prije nego što nešto odlučite reći - savjetuje Cox.

2. Broj bivših seksualnih partnera

Čak je 43 posto ispitanika reklo da nisu bili potpuno iskreni pred partnerom o svojoj seksualnoj prošlosti.

Treba li reći partneru? Ne, smatra Tracey Cox.

- Način na koji smo odgojeni, naša rana seksualna iskustva, kakvi su nam bili bivši partneri i jesmo li varali ili bili prevareni - sve su to čimbenici koji utječu na to tko smo danas, u seksualnom smislu. Ono što je važno jest što će naš partner raditi od sada, od kad se poznajemo i od kad smo skupa. Što je netko radio prije, zapravo nije ni bitno. Kad pitamo "Koliko?" često zapravo želimo pitati "Koliko sam ti ja posebna? Ponašaš li se ovako sa svima? '. I to je puno ljepše pitanje, pa ga tako treba postaviti. Držite se toga. Inače, vrlo nam malo zapravo govori činjenica koliko ljubavnika je netko prije nas imao ako ne znamo puno više detalja o tim bivšim vezama. A da biste shvatili broj, trebate znati i te detalje, a pravo je pitanje želite li to uopće? - kaže Cox.

- Ako tražite od partnera da vam kaže broj da biste shvatili hoće li seks s njim ili njom biti siguran, ne želite zapravo znati koliko je seksualnih partnera prije vas bilo, već koliko je često vaš partner imao nezaštićeni seks. Osoba koja je spavala s 50 ljudi i koristila kondom svaki put sigurnija je kao partner nego netko tko se seksao s njih pet i nikad nije koristio zaštitu - ističe terepeutkinja.

3. Nešto novo što biste htjeli isprobati

Svi znamo da je teško seks održavati zanimljivim dok spavamo s istom osobom godinama. Zašto biste onda šutjeli u vezi toga da želite isprobati nešto novo, kad je upravo to potrebno vašem seksualnom životu? - objašnjava Cox.

Partneru treba povjeriti o čemu maštate i sanjate, a njegova će vam reakcija otkriti želi li to ili ne.

4. Niste zadovoljni s partnerom u krevetu

Čak 40 posto ispitanih bilo je nezadovoljno izvedbom svojih partnera, no to njima nisu priznali.

- Koliko to smisla ima? Ako vaš partner nema pojma da njegova/njezina tehnika za vas 'ne radi', kako će vaš seksualni život to preživjeti? - pita se Tracey Cox.

Ističe da s partnerima treba pričati o tome iako vas pomisao na to užasava. Pri tom se fokusirajte na ono pozitivno.

- Znači, nemojte reći "mrzim kad mi diraš..." već "Voljela bih da me više... - savjetuje Cox.

