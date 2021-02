Nikada nije prerano da potaknete djecu na bavljenje glazbom, a dobra je vijest da na Internetu postoji nekoliko vrlo zanimljivih podcasta putem kojih djeca mogu naučiti ponešto o glazbi, ali se i dobro zabaviti. Evo izbora najzanimljivijih:

David Walliams, engleski komičar, dječji autor i televizijski lik, savršen je domaćin ovog zanimljivog podcasta koji vodi kroz povijest klasične glazbe. Walliams spretno intrigira svoju publiku povijesnim pustolovinama, pričajući priče o klaviru, Franzu Lisztu i Wolfgangu Amadeusu Mozartu uz pomoć crtanih scena i simpatičnih prikaza iz svih razdoblja glazbene povijesti. Ovaj program od 10 blokova uspijeva ubaciti šalu u svaki ritam, pa se klinci ne osjećaju prisiljeni na slušanje. Uz duhovit pristup, podcast će zainteresirati i klince i roditelje.

Svake nedjelje uključite se u indie glazbeni sat, koji je namijenjen djeci, ali ima vibraciju lokalne radio stanice koju mogu slušati i odrasli. Svaka tjedna epizoda organizirana je u setovima i sadrži dobro izabrane melodije koje pomažu vašem djetetu da upozna cool bendove poput They Might Be Giants, te glazbenike poput Andrewa Birda, što jamči da će sigurno ostati zainteresirani za slušanje, prenosi The New York Times.

U ovom podcastu za glazbeno obrazovanje vode domaćini gospodin Henry i gospodin Fite, koji u svakoj epizodi objašnjavaju drugu glazbenu temu. Bez obzira bave li se rockom, jazzom ili jiveom, ili predstavljaju instrumente, poput trube i električne gitare, ovaj podcast istražuje povijest, tehniku i primjenu svake glazbene teme na sve načine koje je moguće zamisliti. Uz šalu dana za koju su zaduženi slušatelji te ludorije domaćina, ova emisija pruža pravu mjeru između edukacije i zabave.

Kako je vaš instrument dobio ime? Kako možete smiriti leptiriće prije javnog nastupa na koncertu? Kako instrumenti mogu zvučati kao životinje? - sve su to pitanja na koja odgovore traže majka i kći Rebecca i Zara Lane, čiji su gosti izvođači, skladatelji, dirigenti i mladi glazbenici. Njih dvije postavljaju im zanimljiva pitanja kroz koja djeca mogu učiti o glazbi te izvedbi klasične glazbe. Bez obzira pitaju li dirigenta Andrésa Gonzáleza što zapravo radi kad maše rukama ispred orkestra, ili skladatelja Iman Habibija kako može znati hoće li njegovo djelo zvučati dobro prije nego što je ikad odsvirano, njihovi su intervjui uvijek prožeti jedinstvenim šarmom i zabavom.

U otprilike 12-minutnim prilozima, ovaj interaktivni podcast omogućava mlađoj djeci da sudjeluju u zboru 'Noodle Loaf'. Voditelj Dan Saks, glazbenik i stručnjak za glazbeno obrazovanje (koji je i tata), koristi u emisiji dječje pjesme kako bi pridobio na slušanje djecu do šest godina i potaknuo ih na sudjelovanje. Priče su tematizirane na takav način da pružaju priliku djeci i za učenje, te usvajanje ritma. S više od 70 epizoda u zadnjem izdanju, ovaj će podcast dobro poslužiti ako putujete automobilom i trebate dobru glazbu koja će zabaviti vašeg mališana.