5 horoskopskih znakova kojima uvijek fali novca: Ovan, Vaga...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Vage žele da se divite njihovom tijelu, Bik neće riječi već akciju

Financijski ste slomljeni? Možda je kriv vaš horoskopski znak.

POGLEDAJTE VIDEO: Veliko istraživanje 24sata: Obitelj je 1998. (pre)živjela s 54.677 kuna, a 2017. s 82.539 kuna

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema astrologiji, određeni znakovi zodijaka ne mogu si pomoći pa svoj novac troše odmah čim ga zarade, piše Pink Villa.

Pa, to što ste loši s novcem, ne znači da morate prestati uživati ​​u stvarima koje volite. Sve što trebate je upravljati svojim financijama i ne trošiti na stvari koje vam ne trebaju. Umjesto toga, pokušajte se malo potruditi da biste ipak zadržali nešto novca.

Ovih 5 horoskopskih znakova imaju naviku trošiti novce čim ih zarade:

1. Strijelac

Foto: Dreamstime

Strijelci su slobodoumni pojedinci koji vole istraživati ​​i doživljavati nove stvari. Oni vjeruju u onu 'živi život do kraja', čak i ako to znači da će ostati bez novca do kraja svakog mjeseca.

2. Vaga

Vage mogu biti lijene kada je u pitanju upravljanje financijama. Oni imaju običaj trošiti previše i to u jednom mjesecu, a većinu vremena stvari kupuju na kredit. I do kraja mjeseca često im ponestane novca za vraćanje kredita.

3. Blizanci

Blizanci su socijalni leptiri koji se vole zabavljati i troše novac na nepotrebne stvari koje im baš i nisu potrebne. Do realizacije im dolazi tek nakon potrošnje i promatranja stanja u banci.

4. Ovan

Foto: Dreamstime

Ovnovi su velikodušni i nikad ne kažu 'ne' ako je nekome potrebna financijska pomoć. Ali ta ih meka i velikodušna priroda ponekad košta previše i na kraju uvijek upadnu u lošu financijsku situaciju, uglavnom na štetu drugih ljudi.

5. Vodenjak

Oni vole tehnologiju. Pokušavaju biti odgovorni s novcem, ali čim na tržištu vide nešto novo što ih privlači, ne mogu si pomoći nego kupiti to. To je razlog zašto oni mogu biti u neskladu s novcem.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Najdraža seks poza: Škorpion voli sve, a Blizanci na nogama

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Astro