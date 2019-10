5 jezika ljubavi koje svi moraju znati: Neki žude za dodirom...

Razlog zbog kojeg se netko osjeća voljeno, ne mora vrijediti i za partnera. Svi shvaćaju i primaju ljubav na određen način. Točnije ima ih pet, a koncept se zove pet ljubavnih jezika koje je napisao stručnjak za veze Gary Chapman u knjizi 'The Five Love Languages; The Secret to Love That Lasts'. Ljubav različito dajemo i primamo pa Chapman otkriva univerzalne jezike, a njihovo otkrivanje potiče zdrav odnos između partnera. Često jedan partner nenamjerno povrijedi drugog upravo zbog neznanja

'jezika' kojim partner funkcionira u ljubavnom suživotu.

1. Prvi jezik: Riječi i komplimenti

Upotrijebite riječi kako biste ojačali vezu. Verbalni komplimenti ne moraju biti složeni. Kratke i jednostavne riječi i rečenice također mogu biti učinkovite. Naprimjer, 'Hvala ti na večeri', 'Kosa ti je danas posebno lijepa', 'Ponosim se tobom' i slične afirmacije. Partneri koji 'pričaju' ovim jezikom cijene pohvalu i lijepu riječ. S druge strane, negativni komentari i nepažnja s izborom riječi mogu

nauditi partneru. Ovakvom tipu trebat će više vremena da oprosti izgovorene riječi od drugih.

2. Drugi jezik: Važnost djela

Za ljude koji 'govore' drugim ljubavnim jezikom djela znače više od riječi. Nemojte samo obećavati, već krenite u akciju. Činite ono što usrećuje partnera, a prije toga istražite i razmislite o stvarima koje voli. To mogu biti i jednostavne svakodnevne geste. Operite rublje, pospremite kuću ili skuhajte ručak. Povremene romantične geste uvijek su dobrodošle. Iznenadite partnera romantičnim izletom ili večerom. Djelima pokazujete da vam je stalo do partnera i zajedničkog života. Ako niste sigurno što vaš partner želi, budite otvoreni i pitajte.

3. Treći jezik: Primanje darova

Dar daje partneru do znanja da je cijenjen, voljen i važan. Ljudi koji 'pričaju' ovim jezikom razmišljaju najviše o trudu i promišljenosti koja je prethodila dobivenom daru. To ne mora biti nešto veliko i skupo. Važna je namjera i želja da usrećite partnera. Odabir pravog poklona pokazuje da razumijete i dobro poznajete partnera, a najvažnije od svega - da ga slušate. Tako održavate ljubav i privrženost. Darujte na poseban način i izrazite svoju zahvalnost kada partner daruje vas.

4. Četvrti jezik: Kvalitetno zajedničko vrijeme

Za njih je zajedničko vrijeme najvažnije. Samo vas dvoje i kvalitetno druženje u četiri oka ključ je sreće za partnera koji najbolje razumije četvrti jezik. Svakako je u tom slučaju važan razgovor, bio on ozbiljan ili ne. Tehnologija je donijela svoje pa je razgovora u četiri oka sve manje. Umjesto filma na televiziji, odvedite partnera u šetnju ili kuhajte zajedno. Pritom se isključite od ostatka svijeta.

5. Peti jezik: Fizički dodir

Ljudi koji najbolje shvaćaju jezik dodira trebaju više fizičke bliskosti od drugih. To može biti držanje za ruke, poljupci, maženje ili zagrljaji. Oni neverbalno izjašnjavaju svoju ljubav i privrženost. Fizički dodir je izravan način davanja pažnje, a istovremeno umiruje i iscjeljuje. Pronađite načine da svoju ljubav izrazite fizičkim dodirom. U ovom slučaju vašem partneru ništa ne govori više od dodira.

Dodirujte ruku partnera, zagrlite ga ili poljubite za dobro jutro, kaže Readers Digest.

