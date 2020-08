5 ljetnih seks priča: 'Nismo baš gubili vrijeme na upoznavanje'

Ljetne avanture su drugačije, seksualnije, napetije i lakše se upuštamo u njih jer se i sami osjećamo poletnije i opušteniji smo. Ovo je 5 seks priča stvarnih žena

<p>Svoja vruća ljetna iskustva nekoliko žena otvoreno je ispričalo za <a href="http://www.womenshealthmag.com/sex-and-love/summer-sex-stories">WomensHealthMag.com</a>. Prenosimo u cijelosti njihove ispovijesti: </p><h2>Zgodni stranac na koncertu</h2><p><em>"Prošlo ljeto, prijateljice su me odvukle na koncert na odvorenom. Gužva je bila ogromna i u jednom trenutku smo izgubile jedna drugu. Dok sam čekala da naručim piće kraj štanda, visoki, nevjerojatno zgodan stranac, pitao me može li mi kupiti piće. Otišli smo zajedno. Oboje smo otpilili svoje prijatelje i otišli kod njega. (Poslala sam poruku mojoj najboljoj prijateljici i rekla joj da se ne brine, ali poslala sam joj njegovu adresu za svaki slučaj). Na kraju smo proveli cijeli vikend u krevetu - jedući, pijući i zabavljajući se. Najbolje od svega - nikad nismo saznali međusobna imena." - Tina K. </em></p><h2>"Pasja ljubav"</h2><p><em>"Odvela sam psa u park gdje je on "upoznao" novu prijateljicu, a njezin vlasnik je bio vrlo vrlo zgodan. Odlučili smo izvesti pse na super opušteni spoj tu večer - a budući da naši psi nisu gubili vrijeme gledajući se, nismo ni mi. - Sammy M. </em></p><h2>Poslovne tajne</h2><p><em>"Dok su moje prijateljice odlazile na plažu, ja sam radila na vikend sajmu. Ugledala sam tipa preko puta koji se dosađivao jednako kao i ja i s vremenom smo završili međusobno se nabacujući jedno drugome. Otišli smo na ručak u isto vrijeme i završili seksajući se u praznoj konferencijskoj sali. Nakon toga, nastavili smo s normalno s poslom. Ko šiša plažu. - Emily A. </em><br/> </p><h2>Tko zna, zna</h2><p><em>"U mojim ranim 20-ima, otišla sam na tjedno krstarenje s najboljom frendicom. Upoznala sam jednog profesionalnog zabavljača koji je bio poznat i po svom showu snage i ravnoteže. Nešto kao izvedba Cirque du Soleil ali sam. Ostat ću kod toga. - Stefanie S. </em></p><h2>Vrtne maštarije</h2><p><em>"Prvo ljeto na faksu, vratila sam se doma i zaposlila u vrtnom centru gdje sam radila s jednim tipom Tedom. Uvijek smo pronalazili izlike da budemo jedno kraj drugog. Problem je bio što smo u to vrijeme oboje viđali neke druge ljude (doduše, ništa ozbiljno ali svejedno...). Na kraju sezone, došla sam pokupiti svoju zadnju plaću. On je upravo zatvarao. Sekundu nakon što je zatvorio vrata počeli smo se ljubiti kraj ptičjih sjemenki, a pravu akciju preselili smo u jednu od vrtnih kućica. Nikad se više nismo vidjeli." - Mia T. </em></p>