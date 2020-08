5 malih savjeta kako osvojiti muškarca kojeg prvi put vidite

Kad izgledate ugodno i kao da zapravo uživate, to vam daje do znanja da se dobro provodite i da uživate u njihovom društvu. Kad uspostavite kontakt očima sa drugim parnetom, držite ga pet sekundi

<p>Sigurno ste barem jednom u baru ili u noćnom klubu pokušali flertovat s nekim tko vam je zapeo za oko. No koliko ste bili uspješni u tome? </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p><strong>Bez brige, ovo su najbolje tehnike flertanja koje žene trebaju znati kako bi mogle učinkovito koketirati.</strong></p><h2>1. Izgledajte kao da uživate</h2><p>Kad izgledate ugodno i kao da zapravo uživate, to daje do znanja da se dobro provodite i uživate u muškom društvu. Uz to, nemojte pokazivati znakove tjeskobe ili nervoze.</p><h2>2. Budite svjesne svojeg okruženja</h2><p>Zapamtite svoje okruženje kako biste mogle komentirati koktele ili glazbu. Sve samo da nastavite razgovor.</p><h2>3. Uspostavite kontakt očima</h2><p>Kad uspostavite kontakt očima sa momkom, držite ga pet sekundi. Možete se čak i nasmiješiti ili namignuti. Osmijeh i mig fizički su načini na koje čovjek može koketirati.</p><h2>4. Nagnite se prema njemu dok razgovarate</h2><p>To mu daje do znanja da aktivno slušate i zanima vas što on ima reći, jer vaš govor tijela govori više od svega.</p><h2>5. Pokažite svoj karakter</h2><p>Postavljajte puno pitanja, iskoristite uši za pažljivo slušanje, pokažite svoj karakter koristeći se s riječi 'Ja', nekada recite i 'O moj bože' i učinite da vas muškarac pažljivo sluša, piše Your Tango.</p>