Želite da vas drugi više vole? Uz ovih par savjeta promijenite to

U odnosu na ostale, simpatični ljudi zarađuju više novca. Oni su bolji lideri i čak duže žive. Štoviše, simpatični ljudi čine najbolje izvršne direktore, najbolje roditelje i najbolje prijatelje

<p>No, nisu svi ljudi 'prirodno' simpatični i ne trude se biti, a jedan od razloga je to što mnogi od nas smatraju da se naše osobnosti ne mogu promijeniti: mislimo da smo ili voljeni ili ne. Drugi razlog je lijenost. Neki od nas vjeruju da je za simpatičnost potrebno previše napora, dok oni drugi miješaju 'simpatičnost' s 'popularnošću'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za sreću</p><p>Ipak, ni jedan od ovih razloga nije valjan i znanost o ponašanju nam može pomoći da shvatimo i zašto. Znanstvenici su otkrili da postati simpatičniji ne mora biti naporan posao. Usvajanjem nekoliko jednostavnih navika možemo se 'preko noći' pretvoriti u simpatičnije ljude, a u nastavku pročitajte pet takvih navika:</p><h2>1. Kada vodite, dajte drugima jasan smjer, ali i suosjećajte s njima</h2><p>Ako ste na visokom položaju, vaša je simpatičnost ključna. Ipak, većina nas ne zna kako biti simpatični vođa, a istraživanje SUNY Binghamtona sugerira da je biti simpatični šef jednostavnije nego što se čini. Oni koji nas prate traže jasan smjer i znanje koje očekujemo od njih, a u isto vrijeme žele i suosjećanje.</p><p>Oni žele da ih se gleda kao pojedince, a ne kao na strojeve ili alate. Kao rezultat, prva navika je mentalno pripremanje sebe za simpatičnog vođu Drugim riječima, neka svaka interakcija s podređenima potakne vaš mozak da se mentalno 'smjestite' u njihove cipele.</p><h2>2. Prigrlite svoje nesavršenosti, ali ih nemojte primjećivati kod drugih</h2><p>Većina nas misli da će nas, ako zgriješimo pred drugima, to dovesti do toga da nas oni neće voljeti. Ali to je istina samo kad smo već prepoznati kao nesposobni. U tom slučaju pogreške potvrđuju tu percepciju, čak i ako je lažna. Pa ipak, kada radimo ono u čemu smo stručni, ali nekad pogriješimo, 'učinak propasti' navodi druge da nas zapravo više vole.</p><p>Drugim riječima, više volimo ljude kada primijete vlastite pogreške, ispričaju se za njih i prihvate vlastite nesavršenosti. Naravno, to ne znači da bi trebali namjerno raditi pogreške. To također ne znači da trebamo isticati tuđe nesavršenosti. Upravo suprotno. Svaki neuspjeh trebali bismo prihvatiti kao priliku da prepoznamo svoje pogreške. Tako će nas i drugi ljudi više voljeti.</p><h2>3. Izbjegavajte previše selfija</h2><p>Iako može djelovati kao sitnica, istraživači iz države Washington otkrili su da ljudi ne vole one ljude koji objavljuju puno selfija. Takve ljude vide i kao manje uspješne, nesigurnije i manje otvorene. Drugim riječima, drugi ljudi vide one koji stalno rade selfije na sličan način na koji vide i narcise. Navika ovdje je prilično jednostavna. Ako želite napraviti selfie, neka vas netko drugi uslika. Ili jednostavno snimite krajolik. Poziranje pred kamerom nas čini simpatičnijima.</p><h2>4. Naučite biti živopisan, simpatičan pripovjedač</h2><p>Vjerojatno ste čuli kako je pričanje priča odličan način za motiviranje i održavanje pozornosti drugih. To je također fantastičan način za dobivanje podrške u vodstvu. Ipak, jedan iznenađujući nusproizvod pričanja priča je to što nas to čini simpatičnijima, a to se osobito događa ako suosjećamo s likovima naše priče.</p><p>Ovo saznanje ključno je otkriće nedavnih istraživanja neuroznanstvenika sa Sveučilišta u Washingtonu. Otkrili su kako se naša simpatičnost povećava kada suosjećamo s drugima na pravi način. To jest, ako govorimo tužnu priču, djelujemo tužno. Ako govorimo priču o jednom neemotivnom događaju, recimo, vožnju do posla, nismo emocionalni.</p><p>Suprotno tome, šale na račun tragične priče ljude neće pridobiti, već odbiti. Pokušajte pročitati emocionalne potrebe svoje publike, a zatim ispričajte svoju priču s pravom emocijom.</p><h2>5. Kimajte glavom tokom razgovora </h2><p>Čini se da je dio simpatičnosti povezan i sa sporazumijevanjem - a susretljivi ljudi vrlo često kimaju glavom. Prema tome, ako prihvatimo tuđu logiku kimanjem glave, više nam se ta osoba i sviđa. U isto vrijeme, čak i ako se ne slažemo s nečim - ali kimamo glavnom to znači da slušamo, a ljudima se to također sviđa.</p><p>Istraživači iz Japana pokazali su da kimanje glavom povećava našu simpatičnost za ogromnih 30 posto i povećava našu pristupačnost za 40 posto, piše <a href="https://www.forbes.com/sites/tonyewing/2020/07/14/5-surprisingly-simple-habits-that-will-make-you-more-likable/#542dac0378be" target="_blank">Forbes</a>. </p>