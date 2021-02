Stoljećima je čovječanstvo tragalo za savršenom namirnicom koja pojačava seksualnu želju i potiče osjetila.

Od drevnih civilizacija do suvremenog doba, mnoge kulture imaju raznovrsnu kolekciju mitologije, vjerovanja i tradicije oko seksualnih i libidnih moći hrane. Afrodizijaci (izvedenica iz imena grčke božice ljubavi - Afrodite) su prirodne tvari koje se reklamiraju zbog svoje sposobnosti da povećaju spolni nagon i uzbuđenje.

Kad je riječ o vezi između seksa i hrane, 'poput gladi, libido je primitivni instinkt, oboje mogu utjecati na vaše ponašanje, čineći ih prioritetima ispred ostalih stvari', kaže Uma Naidoo, liječnica i psihijatrica koja je i kuhar, stručnjak za prehranu i autorica knjige 'This Is Your Brain on Food.'

Glad i libido također uključuju slične kemijske reakcije te spojeve, poput dopamina, neurotransmitera koji igra ulogu u središtu za zadovoljstvo i nagrađivanje mozga, objašnjava ona.

Iako ste vjerojatno čuli da oštrige ili tamna čokolada mogu pobuditi želju za seksom, možda ste manje upoznati s afrodizijačkim biljem. Iako ne postoji značajna količina istraživanja koja bi potkrijepila njihove koristi, biljke se već dugo koriste u raznim kulturama kako bi izazvale senzualno zadovoljstvo.

Upozorenje: Iako se ove biljke smatraju zdravom hranom, možda biste trebali započeti s malim dozama. Također, razmislite o savjetovanju s liječnikom prije nego što ih isprobate, osobito ako ako uzimate lijekove, piše mbg.

Vanilija za veći libido

Prema ranom herbalističkom folkloru, vanilija je moćan kulinarski dodatak koji potiče seksualni apetit. Njen zadivljujući, ugodan miris čini je idealnim začinom za podizanje raspoloženja, buđenja osjetila i poticanja seksualne izdržljivosti. Vanilija su u početku koristili autohtoni stanovnici Meksika kao eliksir koji izaziva ljubav, a smatra se jednim od davno otkrivenih, zamamnih afrodizijaka.

Gingko Biloba za erektilnu disfunkciju

Ova izvorna kineska biljka ima niz prepoznatih zdravstvenih blagodati: može povećati cirkulaciju, podržati rad mozga, ublažiti stres - smanjenjem kortizola, pa čak i potencijalno liječiti erektilnu disfunkciju. Iako je Gingko Biloba dostupna u obliku tableta, kapsula ili tinktura - pravljenje biljnog napitka još je jedan popularan način za njeno konzumiranje kao afrodizijaka.

Šafran je idealan dodatak za ženski libido

Kao jedan od najskupljih začina na svijetu, šafran (izveden iz cvijeta Crocus sativus) i njegove aktivne komponente široko se koriste u drevnoj medicini zbog svojih protuupalnih, antioksidativnih i antidepresivnih svojstava. Što se tiče seksualnog zdravlja, jedno malo istraživanje na 38 žena objavljeno u časopisu Human Psychopharmacol sugeriralo je da šafran može poboljšati probleme s podmazivanjem i bolovima tijekom seksa, posebno za žene s niskim libidom izazvanog terapijom lijekovima, poput antidepresiva.

Naravno, šafran je također ukusan začin koji ćete dodati svom kuhanju - tako da bi testiranje njegovih potencijalnih afrodizijačkih sposobnosti moglo biti vrijedno razmatranja.

Babin zub za izdržljivost

Biljka Tribulus Terrestris (gokhshura na sanskrtu) ili babin zub kod nas, stoljećima se medicinski koristi, kako u Ayurvedi, tako i u tradicionalnoj kineskoj medicini, za potporu seksualnoj funkciji i povećanje izdržljivosti. Suvremenija istraživanja također su primijetila učinke ove male biljke, a potrebno je više istraživanja kako bi se potvrdila svojstva koja poboljšavaju seks

Babin zub, koji se miješa s drugim sastojcima, često se nalazi kao dodatak u trgovinama zdrave hrane.

Ashwagandha za seksi raspoloženje

Ova moćna ayurvedska biljka koja se naziva i indijski ginseng, stoljećima se koristi u tradicionalnoj indijskoj medicini kao cjelokupna biljka koja poboljšava zdravlje i poboljšava raspoloženje, kaže Naidoo.

- Zbog svojih protuupalnih svojstava, ayurvedski praktičari također koriste ashwagandhu kako bi poboljšali erektilnu disfunkciju i seksualnu želju i kod žena i kod muškaraca - ističe.

U modernijim istraživanjima ashwaghanda je povezana s podržavanjem razine raspoloženja i stresa. Štoviše, jedno istraživanje na 50 sudionika pokazalo je da dodaci ekstraktu korijena ashwaghande mogu poboljšati spolnu funkciju kod zdravih žena.

Potencijalne nuspojave

Prije uzimanja bilo koje nove biljke ili dodatka, važno je razmotriti potencijalne reakcije ili nuspojave. Malo toga može imati velik efekt, a kao i kod bilo koje druge vrste hrane, čak i nešto dobro i zdravo, ako jedete previše, može biti nezdravo ili čak otrovno, kaže Naidoo.