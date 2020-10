Prestanite trošiti novac na nepotrebne stvari!

Ako često kupujete stvari koje vam nisu potrebne, pa poslije požalite zbog gužve u ormarima ili ladicama, tu leži novac koji možete iskoristiti za neki lijepi odmor ili štednja za mirovinu

<p>Svatko od nas ponekad kupi ono što ne treba, pa se dogodi da to danima ili mjesecima stoji neotvoreno i samo stvara gužvu u ormarima ili ladicama. S druge strane, tako nam novac curi kroz prste, umjesto da ga uložimo u nešto korisno ili barem nešto što će nas napuniti energijom, poput izleta. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vodič za mudro kupovanje</p><p>Ako vam se to događa često, bilo bi dobro osvijestiti te razmisliti o tome što možete učiniti da prekinete tu naviku. Evo 5 savjeta koji vam u tome mogu pomoći: </p><h2>1. Nađite si neki drugi posao umjesto odlaska u kupovinu</h2><p>Ako često odlazite u kupovinu iz zabave, potražite drugi način da ugodno provedete vrijeme. Za početak, s prijateljima možete razmijeniti barem, nekoliko desetaka knjiga koje još niste pročitali, ili možete skinuti neku od digitalnih aplikacija za čitanje. Posvetite se nekom hobiju, ili reorganizirajte police ili ormar. Poanta je u tome da možete raditi bezbroj zanimljivih stvari koje će vam kreativno ispuniti vrijeme, umjesto da hodate shopping centrom. </p><h2>2. Kupujte s namjerom i stvari sa svrhom</h2><p>Kad idete u kupovinu, trebali biste kupovati stvari koje vam trebaju. Napravite popis tih stvari i držite se njega. Ako se kući vraćate sa stvarima koje vam zapravo ne trebaju, tako trošite novac bez veze. Ako ste od onih koji kupuju 'zato što su stvari na akciji' i gomilate ih, osvijestite da tako trošite novac koji vam uskoro može biti potreban. </p><h2>3. Sviđa vam se, povoljno je, ali - pričekajte </h2><p>Pronašli ste nešto što vam se sviđa i želite to kupiti, pogotovo jer ste naletjeli baš kad je cijena snižena. Ok, ipak malo pričekajte, umjesto da odmah izvadite novčanik. Financijski stručnjaci preporučuju da u takvim slučajevima pričekamo 24 sata. Ako i dalje želite taj predmet, a možete ga kupiti u gotovini, učinite to. No, najčešće ćete zaboraviti na to, ili vam se drugi dan neće činiti toliko potrebnim i 'savršenim' kao onaj dan kad ste naletjeli na to u trgovini. </p><h2>4. Koristite ono što imate pri ruci</h2><p>Prije nego što krenete u kupovinu, pogledajte što imate pri ruci. Na primjer, prije kupnje namirnica, pogledajte što vam je ostalo od prošlog tjedna. Zatim možete planirati jelovnik kako biste potrošili te namirnice, umjesto da kupujete nove, a ove propadaju. Tako ćete potrošiti manje. Isto vrijedi i za obavljanje aktivnosti s djecom. Reciklirajte igračke ili predmete te im stvorite novu svrhu, ili izvucite stare društvene igre.</p><h2>5. Provjerite besplatne opcije</h2><p>Posljednje, ali ne manje važno: Umjesto da trošite novac, potražite stvari koje možete učiniti besplatno. To bi mogao biti odlazak na koncert u park, ili na besplatan događaj u gradu. Također možete gledati YouTube videozapise ili slične kanale. Jednostavna je istina da toliko toga možete učiniti besplatno, donosi portal <a href="https://www.centsablemomma.com/how-to-stop-spending-money-on-unnecessary-things/">'Cents' able Momma</a></p><p> </p>