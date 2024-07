5 super recepata s marelicama

Konzumacija marelica vrlo je korisna za zdravlje, bilo da ih jedete svježe, sušene ili kao dio raznih jela i napitaka. Visok sadržaj vlakana, kalija i antioksidansa u tom slasnom voću može pomoći u smanjenju razine kolesterola, regulaciji krvnog tlaka i poboljšanju zdravlja srca.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kalij pomaže u održavanju ravnoteže elektrolita, što je ključno za pravilno funkcioniranje srca i mišića.

1. Liker od marelica

Sastojci:

1 kg zrelih marelica

500 g šećera

1 l rakije (najbolje lozovače)

1 štapić vanilije

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Priprema:

Marelice operite, prerežite napola i uklonite koštice. Stavite marelice u veliku staklenku, dodajte šećer i rakiju. Dodajte štapić vanilije.

Staklenku dobro zatvorite i ostavite na tamnom i hladnom mjestu oko 4-6 tjedana. Povremeno protresite staklenku kako bi se šećer otopio. Nakon što je liker odstajao, procijedite ga kroz finu gazu ili cjedilo i ulijte u čiste boce.

2. Pekmez od marelica

Sastojci:

2 kg zrelih marelica

1 kg šećera

Sok od 1 limuna

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Priprema:

Marelice operite, prerežite napola i uklonite koštice. Stavite marelice u veliku posudu za kuhanje, dodajte šećer i limunov sok. Kuhajte na laganoj vatri, povremeno miješajući, dok marelice ne omekšaju i šećer se potpuno ne otopi. Povećajte vatru i kuhajte još 20-30 minuta dok pekmez ne postigne željenu gustoću. Povremeno uklonite pjenu s površine. Vrući pekmez ulijte u sterilizirane staklenke, zatvorite poklopcima i okrenite staklenke naopako na 5 minuta kako bi se stvorio vakuum.

3. Kolač od marelica

Sastojci:

200 g brašna

150 g šećera

100 g maslaca

2 jaja

1 žličica praška za pecivo

200 ml mlijeka

500 g svježih marelica

Prstohvat soli

Foto: Dreamstime

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180°C. Namastite i pobrašnite kalup za pečenje. U zdjeli izmiksajte maslac i šećer dok ne postanu pjenasti. Dodajte jaja, jedno po jedno, i dobro izmiksajte. Umiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Postupno dodajte mlijeko dok ne dobijete glatku smjesu. Marelice operite, prepolovite i uklonite koštice. Ulijte smjesu u pripremljeni kalup i posložite polovice marelica na vrh. Pecite 35-40 minuta dok kolač ne postane zlatno smeđi i čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.

4. Marelica tart

Sastojci:

1 pakiranje lisnatog tijesta

500 g svježih marelica

100 g šećera

50 g badema (mljevenih)

1 žličica vanilin šećera

1 jaje (za premazivanje)

Foto: ilustracija/Canva

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200°C. Razvaljajte lisnato tijesto na lagano pobrašnjenoj površini i stavite ga u kalup za tart. Marelice operite, prepolovite i uklonite koštice. Pomiješajte mljevene bademe i šećer te ravnomjerno rasporedite po tijestu. Poredajte polovice marelica po tijestu, posipajte vanilin šećerom. Rubove tijesta premažite razmućenim jajetom. Pecite 25-30 minuta dok tart ne postane zlatno smeđi.

5. Kompot od marelica

Sastojci:

1 kg zrelih marelica

500 ml vode

300 g šećera

1 štapić cimeta

2 klinčića

Apricot jam in glass bowl with mint leaf on wooden table | Foto: 123RF

Priprema:

Marelice operite, prepolovite i uklonite koštice. U loncu zagrijte vodu, šećer, cimet i klinčiće dok ne proključa. Dodajte marelice i smanjite vatru. Kuhajte 10-15 minuta dok marelice ne omekšaju. Kompot ulijte u sterilizirane staklenke dok je još vruć i zatvorite poklopcima. Ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi prije spremanja u hladnjak.