5 trendova koji su sad hit, ali zasmetat će vam za par godina

Kad ulažete novac i dizajn prostora u kojem živite, ponekad poželite uložiti i malo više novca da ga uskladite s trendovima, no stručnjaci upozoravaju kako kod toga moramo biti oprezni. Naime, mnogi trendovi relativno brzo izlaze iz mode, a velike su šanse i da vam se nakon nekog razdoblja više neće sviđati, pa je uvijek bolje ugraditi ih tek kroz detalje koji se relativno lako mogu zamijeniti ili 'popraviti'.

Evo što dizajneri interijera kažu za neke od trendovskih detalja s kojima treba biti oprezan:

1. Terrazzo motiv na podu i šire

Mnogi obožavaju terrazzo uzorak na podovima i kuhinjskim plohama, lansiran prošle godine. Terrazzo doista može dati završni šarm velikom prostoru, no dizajnerica Cagney Krzywosinski iz tvrtke Hyphen & Co. kaže da biste lako mogli i požaliti što ste takvu notu svome domu udarili kao - trajnu. Umjesto ugradnje terrazzo poda ili radne ploče, unesite terazzo u komade namještaja ili dodatke, kaže. Na primjer, na stoliću za kavu, ili tkanini taburea, koja se lako može zamijeniti kad trend izađe iz mode i ne bude vam više zanimljiv.

2. Trendi pločice za kupaonicu

Geometrijske cementne pločice s uzorkom ili žarkim bojama mogu biti 'mrak', no moguće je da će im popularnost splasnuti, a proći godine prije nego što ih budete mijenjali, kaže dizajner Christopher Maya. Zato razmislite o tome da osnovu čine bezvremenske jednobojne pločice, a da neki zanimljiv uzorak iskoristite samo na rubovima, ili da 'obične' pločice zalijepite u uzorku riblje kosti, na primjer. Ako baš želite biti u trendu, dodajte takve pločice tek na nekoliko mjesta, da 'razbiju' monotoniju.

3. Moderni farmerski stil

Ako ste ljubitelj modernog interijera u stilu seoskih kuća, dobro razmislite prije nego u prostor unesete hangarska vrata, ili ogolite zidove od opeke. Takve stvari prostoru mogu dati topao i ugodan izgled, no ako je riječ o malim stanovima može izgledati i smiješno. Dizajner Kevin Isbell kaže da i u seoskoj kući previše toga stila može izgledati smiješno, pa ne treba pretjerivati. Zato nemojte takav stil unijeti u sve prostorije i ograničite se na nekoliko elemenata u jednoj, primjerice košare, ili rustikalne pokrivače. Sve više od toga treba ostati na farmi. Tako ćete lakše promijeniti naglasak u dekoru, kad vam se ovaj stil prestane sviđati.

4. Jeftini namještaj brze izrade

Koliko god neki jednostavni komadi namještaja bili primamljivi cijenom, imajte na umu da nisu uvijek najjeftiniji, jer se lako može dogoditi da ga vrlo brzo morate mijenjati. Dizajnerica Liz Caan kaže da ti komadi dugoročno nisu rješenje ni po cijeni, a ni kad je u pitanju zaštita okoliša, ako ih brzo odbacite. Zato se isplati više uložiti. Dizajnerski komadi mogu biti preskupi, no ne morate se zaduživati - prostor možete opremiti i kupnjom povoljnog vintage ili polovnog namještaja.

5. Divani u obliku oblaka

Kad dođe vrijeme da odaberete novi kauč za svoj dom, Maya savjetuje da izbjegavate trendove i kaučeve u obliku oblaka. Puno bolje rješenje su klasični kaučevi, koji dulje zadržavaju oblik i udobnost. Ako ste već nabavili jedan oblak, ili neki sličan kauč futurističkog oblika, vodite računa da se i ostali namještaj slaže s njim. Ako i kad vam dojadi, možete ga prebaciti u dječju sobu, gdje će uvijek dobro izgledati.

6. Barski stolci bez naslona

Često ih uzimamo da uštedimo na prostoru, a nisu dobro rješenje za dulje sjedenje u kuhinji, upozorava dizajnerica Genevieve Trousdale iz Circa Genevieve. Ako ih baš želite uz kuhinjski otok, tada morate imati još jedan stol i stolce s naslonom, za koji možete sjesti da biste popili kavu, jeli ili porazgovarali.

7. Metalni predmeti u boji ružičastog zlata

Predmeti od takvog metala uvijek će privući poglede, i dati posebnu toplinu domu, no dizajner Kevin Dumais kaže da ih, kad su u pitanju dugotrajni predmeti, treba svesti na minimum. Metalni predmeti u tom tonu trebaju biti samo ukras doma - u obliku neke vaze ili skulpturice na stolu, ili klasične podne svjetiljke, na primjer. No, razmislite o tome da tu boju zamijenite tradicionalnijim bakrom, koji ima svu toplinu ružičastog zlata iako je bez ružičastih tonova, a to ga čini lakšim za kombiniranje s ostalim namještajem.

8. Miješanje stilova u jedinstveni vlastiti stil

Raznolikost je začin života, kaže Trousdale te dodaje kako ne treba bježati od miješanja stilova u opremanju doma. To stvara novi osebujan stil i priča priču o vašem životu, kaže. Dakle, ne bojte se upariti omiljeno moderno umjetničko djelo s nekim eklektičkim komadom posuđa koji ste otkrili na nekom putovanju, ako oni za vas imaju neku priču i nešto vam znače.

9. Ogromni uzorci na tapetama

Zid sa zanimljivim uzorkom predstavlja vašu poruku svima koji dolaze u vaš prostor, no budite oprezni kad ga birate. Prvo, neki uzorci mogu baš zagušiti prostor, pogotovo ako nije riječ o velikoj sobi, a i treba imati na umu da je bolje birati tapete ili rješenja koja se lako skidaju, poput naljepnica, na primjer, upozorava Krzywosinski. To ne znači da trebate skroz odustati od velikih tapeta, no uzmite u obzir da one s relativno manjim uzorkom ipak neće zagušiti prostor. Također, držite se prirodne palete boja i pokušajte pronaći naljepnice koje je lakše skinuti sa zida nego klasične tapete.

10. Jastuci od kuglica vune

Koliko god vam djelovali mekano i ugodno, ukrasni jastučići od kuglica vune brzo će promijeniti oblik ako ih koristite, odnosno ne mogu izdržati test vremena, kaže Dumais. Kako mogu biti lijep ukras, nabavite jedan ili dva i dodatno ih ukrasite - svjetlucavim gumbima, šljokicama i slično. Nabavite sami vunu koju možete uplesti kako se vama sviđa, tako da dobijete i razigrane oblike. I imajte na umu da pri ruci trebate imati i jastučiće za pod glavu, prenosi portal apartment therapy.

