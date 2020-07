5 znakova da ste naporni u vezi: Preispitajte prioritete prije nego postane kasno za vas

Ako ste u kafiću i nepoznata žena pozdravi vašeg dečka, trebate li znati tko je ona? To ispitivanje postaje vrlo naporno i to vrlo brzo. Ako inzistirate na držanju za ruke u javnosti, prestanite

<p>Je li vam dečko upravo rekao da ga gušite? Da, te riječi bole vas. No prije nego se naljutite, jeste li se upitali što njemu to u stvari znači?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Poznati o prekidima</p><p>Prečesto, kad se svađamo, odbacujemo partnerovu upotrebu popularne fraze kao još jednu oštru uvredu. Ali je li to stvarno ono što radi (ili što je mislio)?</p><p>Često je zahtjevan ili naporan fraza oko koje se mnogi svađaju. Istina je, dame. Neki se muškarci svađaju tako - bacaju na vas fraze i etikete. A kako vi reagirate? Povećate svoju obranu jer on je ipak povrijedio vaš integritet.</p><p>Međutim, ako ste u vezi koju zapravo cijenite, 'naporna' zapravo nije fraza koju želite odbaciti. On kada to kaže to je vrlo često opravdano. Zanemarite li tu činjenicu vjerojatno ćete stvoriti nestabilan odnos.</p><h2>Evo što znači kad momak kaže da ste previše potrebiti:</h2><h2>1. Cijeli vaš društveni život se usredotočuje na njega</h2><p>Dečki se više od svega boje izgubiti svoju 'slobodu' - sposobnost da troše vrijeme radeći muške stvari i sljedeći svoje omiljene interese i hobije.</p><p>Ako s druge strane pretpostavite da biste, budući da ste bračni par, trebali čitave vikende provesti vani s prijateljima ili preuređujući namještaj u vašem stanu, on će postati još uznemireniji. Ne samo što drastično mijenjate njegov životni stil, nego mu i namećete veliku odgovornost.</p><p>Ako on želi svako malo petak provesti na kartanju, zašto vi ne biste večerale sa svojim prijateljicama? </p><p>Također, ne bi vam štetilo pitati ga što želi raditi bilo koje subote navečer, jer ponekad njegova ideja zabave ne odgovara vašoj - i to je u redu. Kompromis je ključ svake uspješne veze.</p><h2>2. Previše ga analizirate</h2><p>Ponekad, ako prekine poziv prije nego što kaže 'volim te', to samo znači da je zauzet, ili je preokupiran nečim, ili samo pretpostavlja da znate da vas voli i može ovaj put to preskočiti. </p><p>Nemojte automatski ići na zaključke da je vrijeme za prekid veze i da vas više ne voli.</p><p>Ponekad su takve stvari upravo sitnice. Ako je vaš odnos u redu, pustite. Jer, ako ne, potisnut ćete ovaj odnos do kraja ispitivanjem svake njegove misli i akcije.</p><h2>3. Previše se vežete za njega u javnosti</h2><p>Inzistirate li na držanju za ruke kada ste u javnosti? Nikada ga ne napuštate kada ste vani na zabavi? </p><p>Ako je tako, prestanite. Da, većina ljudi zna da ste zajedno, i da, postoje neki koji ne. Pa što? Jeste li vi toliko nesigurni da ga ne možete pustiti kako bi uživao u razgovoru koji vas možda uopće ne zanima?</p><p>Ako je to slučaj, zapitajte se zašto ste u vezi u kojoj ne vjerujete svom muškarcu. </p><p>Ako se ne osjeća ugodno držeći vašu ruku od trenutka kad sjedne na večeru do trenutka kad ustane, to ne znači da vas ne voli. To može samo značiti da radije koristi obje ruke dok koristi svoj pribor.</p><h2>4. Inzistirate na tome da uvijek znate gdje se nalazi</h2><p>Šaljete li mu poruke i zovete li ga kada nije s vama, pitajući ga gdje je ili što radi? Morate li se zaista uključiti u svaki trivijalni detalj njegovog života? Zapitajte se zašto. Je li to nesigurnost ili dosada?</p><p>U oba slučaja to treba riješiti.</p><h2>5. Neprekidno ga 'terorizirate' zbog drugih žena</h2><p>Ako ste u kafiću i nepoznata žena pozdravi vašeg dečka, trebate li znati tko je ona, kako je poznaje i misli li da je lijepa? Ispitujete li ga o ženama na poslu, koje mu se čine privlačne ili koja se odijeva najbolje?</p><p>To ispitivanje postaje vrlo naporno i to vrlo brzo. Svaka žena vam ne predstavlja prijetnju. Ako vaš muškarac želi otići, on će otići. A može i ne mora biti jer se zaljubio u nekog drugog. To je zato što ne može tolerirati razinu nepovjerenja i ljubomore koju iskazujete prema drugim ženama.</p><p>Dakle, što je odgovor? Komunikacija! To, a ne pretjerano kompliciranje određenih pitanja više nego što je doista potrebno. Uostalom, vaš bi odnos u najmanju ruku trebao uključivati ljubav i zadovoljstvo. </p>