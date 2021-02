Naravno, nema onog tko ne bi volio biti bogat i svi se pomalo trudimo oko toga. No, postoje ljudi koji se za svaku lipu u životu moraju itekako potruditi i često su bez novca dok su drugi predodređeni za to da do novca dođu relativno lako te da ga uvijek imaju dovoljno.

Ovih 5 horoskopskih znakova spadaju u drugu kategoriju, odnosno među one koji mogu privući novac i onda kad se ne trude, te imaju svijetlu financijsku perspektivu:

Ovan

Oni su rođeni vođe, marljivi su i uvijek vode računa da za ono što rade dobiju odgovarajuću nagradu. Ne žele ništa osim najboljeg i uvijek rade na ostvarenju svojih snova i vođenju života kakav žele.

Bik

Bikovi vole raskoš i luksuz i spremni su za to naporno i raditi. Znaju da im je za takav način života potrebno beskrajno bogatstvo i neumorni su u nastojanjima da ga postignu.

Vaga

Vage su praktični ljudi koji imaju logičan pristup životu. Oni su etična i bistra bića koja razumiju vrijednost teško stečenog novca. Privlače novac jer se naporno trude zaraditi ga i imaju naviku uštedjeti veći dio novca koji zarade.

Djevica

Djevice su samokritične i orijentirane na detalje. Neprestano se trude biti najbolji i uvijek rade na sebi. Njihov samorazvoj i ljubav prema savršenstvu vode ih na put bogatstva i uspjeha.

Škorpion

Škorpioni su uporne i odlučne osobe. Ne odmaraju se dok njihov posao nije priveden kraju, te dok se ne ispune svoje visoke standarde. Ova kvaliteta marljivosti i strasti čini ih magnetima za novac, donosi portal Pinkvilla.