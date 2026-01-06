6 boja kose koje dodaju godine i 6 koje vas čine puno mlađima

Boja kose ima iznimnu moć podići naš stil i naglasiti individualnost. Jedna nijansa može promijeniti ne samo naš izgled, nego i samopouzdanje te raspoloženje. No, u širokom spektru tonova – od dubokih, zavodljivih smeđih do živih crvenih – važno je birati nijanse koje laskaju crtama lica i unose svježinu. Bilo da vas privlače klasične, bezvremenske boje ili želite isprobati trendovske novitete, odabir nijanse koja naglašava vašu prirodnu ljepotu čini veliku razliku. Neka vam kosa bude platno za samopouzdanu, blistavu ekspresiju. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija