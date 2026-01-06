6 boja kose koje dodaju godine i 6 koje vas čine puno mlađima

Iako s godinama kosa gubi na kvaliteti te postaje sijeda, činjenica je da se nekim tonovima ipak možemo pomladiti. No, ponekad je efekt drugačiji, jer vjerojatno s obojenom kosom ne želimo djelovati starije
Boja kose ima iznimnu moć podići naš stil i naglasiti individualnost. Jedna nijansa može promijeniti ne samo naš izgled, nego i samopouzdanje te raspoloženje. No, u širokom spektru tonova – od dubokih, zavodljivih smeđih do živih crvenih – važno je birati nijanse koje laskaju crtama lica i unose svježinu. Bilo da vas privlače klasične, bezvremenske boje ili želite isprobati trendovske novitete, odabir nijanse koja naglašava vašu prirodnu ljepotu čini veliku razliku. Neka vam kosa bude platno za samopouzdanu, blistavu ekspresiju.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Boja kose ima iznimnu moć podići naš stil i naglasiti individualnost. Jedna nijansa može promijeniti ne samo naš izgled, nego i samopouzdanje te raspoloženje. No, u širokom spektru tonova – od dubokih, zavodljivih smeđih do živih crvenih – važno je birati nijanse koje laskaju crtama lica i unose svježinu. Bilo da vas privlače klasične, bezvremenske boje ili želite isprobati trendovske novitete, odabir nijanse koja naglašava vašu prirodnu ljepotu čini veliku razliku. Neka vam kosa bude platno za samopouzdanu, blistavu ekspresiju. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Boja kose ima iznimnu moć podići naš stil i naglasiti individualnost. Jedna nijansa može promijeniti ne samo naš izgled, nego i samopouzdanje te raspoloženje. No, u širokom spektru tonova – od dubokih, zavodljivih smeđih do živih crvenih – važno je birati nijanse koje laskaju crtama lica i unose svježinu. Bilo da vas privlače klasične, bezvremenske boje ili želite isprobati trendovske novitete, odabir nijanse koja naglašava vašu prirodnu ljepotu čini veliku razliku. Neka vam kosa bude platno za samopouzdanu, blistavu ekspresiju.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
BOJE KOJE POSTARUJU 1. ASH BLOND -
Odabir pepeljasto plave često rezultira ispranim, umornim izgledom, osobito ako vam ten naginje hladnim tonovima. Hladne podloge pepeljaste mogu stvoriti oštar kontrast s prirodnom toplinom kože i vizualno dodati godine. U kombinaciji s neutralnim ili blijedim outfitima, ova nijansa dodatno umanjuje svježinu tena. Ako volite svijetlije tonove, birajte toplije, zlaćane nijanse koje licu daju mekoću i blistavost.
| Foto: Canva
2. DRAMATIČNA CRNA Iako može djelovati glamurozno, izrazito crna kosa često izgleda preoštrim u odnosu na svjetlije ili čak srednje tonove kože. Dubina crne naglašava sjene, sitne linije i nepravilnosti, zbog čega koža može izgledati umorno. Za mekši, laskaviji efekt birajte toplije smeđe nijanse, tamnu čokoladu ili bogati kesten.
| Foto: Dreamstime
3. PLATINASTA
Platinasto plava je upečatljiva, no na mnogima djeluje neprirodno hladno, čineći ten suviše blijedim. Ova ledena nijansa lako dodaje godine, osobito osobama koje prirodno imaju svjetliji ten. Umjesto toga, birajte toplije plave tonove – med, vaniliju ili zlaćane nijanse koje osvježavaju lice i naglašavaju prirodne boje kože.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. UNIFORMIRANA SMEĐA
Iako topli smeđi tonovi mogu biti vrlo privlačni, jednolična, ravna smeđa često djeluje teško, bez dimenzije i sjaja. Takva boja može umoriti crte lica i stvoriti dojam beživotnosti. Dodavanje pramenova ili odabir nijansi s dubinom – poput karamele ili zlatno-smeđe – vraća strukturu, vibraciju i mladolikost.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
5. HLADNA SIVA
Hladna siva može biti elegantan izbor, ali vrlo lako pojačava oštrinu crta lica i ten ostavlja beživotnim. Kod svijetlog ili maslinastog tena, hladne nijanse sive često dodaju godine. Ako volite trend sive kose, birajte toplije varijante poput svilenkaste sivo-pewter nijanse ili ledeno-bež tonova koji licu daju mekoću i sjaj.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. ŽUĆKASTO CRVENA
Žućkaste, previše tople crvene nijanse mogu djelovati napadno i vizualno postarati ten. Pretjerana toplina ističe crvenilo kože, nepravilnosti i sitne linije. Umjesto toga birajte suptilnije varijante: bakreni balayage, zagasiti kesten ili prirodno bakrene tonove koji zaglađuju, a ne naglašavaju nepravilnosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
BOJE KOJE POMLAĐUJU
1. MASLAC PLAVA
Maslačasto bež plava meka je, topla i iznimno laskava nijansa koja prirodno osvjetljava ten. Njezine kremaste podloge dodaju licu nježnu svježinu i daju bezvremenski, mladolik dojam. Za razliku od hladnijih nijansi, univerzalno pristaje i vraća toplinu te prirodan sjaj.
| Foto: Canva
2. SOFT ESPRESSO SMEĐA
Nježna espresso smeđa bogata je, duboka nijansa koja donosi toplinu i sofisticiranost. Zahvaljujući njezinoj višeslojnosti, kosa izgleda punije, življe i sjajnije. Za razliku od izrazito crne kose, ova nijansa omekšava crte lica i daje prirodno mladolik izgled.
| Foto: Deagreez
3. LEDENO BEŽ
Dimenzionalni ledeno-bež ton moderni je odgovor na klasičnu platinastu plavu. Slojevitost ove boje dodaje dubinu i svjetlost, bez efekta ispranosti koji hladnije nijanse često daju. Savršeno uravnotežuje hladnoću i toplinu, stvarajući chic, svjež i suvremen izgled.
| Foto: Pinterest/Canva
4. KESTEN BOJA S PRAMENOVIMA
Višetonirani kesten donosi bogatstvo, toplinu i sjaj. Kombinacija toplih smeđih tonova stvara prirodni volumen i naglašava teksturu kose. Ova nijansa je idealna za one koji žele mladolik, zdrav i živahan izgled bez ravne, jednolične boje.
| Foto: Pinterest
5. BLAGO SREBRNA Ova je nijansa elegantna, moderna verzija sijede kose. Za razliku od oštrijih platinastih tonova, ova nijansa omekšava crte lica i daje svježinu tenu. Njezin hladan, ali nježan sjaj stvara profinjen, suvremen i mladolik dojam.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
6. BAKRENI BALAYAGE Topli bakreni balayage savršen je izbor za one koji žele dimenziju, dubinu i živost. Bogati bakreni tonovi osvjetljavaju lice, a tehnika balayage stvara mekane, prirodne prijelaze boje. Rezultat je mladolik, sunčan, svjež izgled s dozom razigranosti i topline.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA